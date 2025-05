Mejor amigo de Marcela Reyes salió a contar detalles de lo que pasó con el exesposo de la DJ y respaldar la versión de la mujer

Javier Gómez habló a favor de Marcela Reyes en la polémica con B-king - crédito @javiergomezm_ @marcelareyes y @bkingoficial/IG

A través de su cuenta en Instagram, el creador de contenido y bailarín profesional Javier Gómez compartió un video en el que aclaró que sus declaraciones sobre una situación sentimental difícil y problemática han sido a favor de Marcela Reyes por lo que ha pasado con B-king, y no por tirarle a la modelo Karina García.

Gómez asegura que lo dijo por el escándalo que se desató luego de que Marcela Reyes confesara que había tomado distancia de Karina porque supo que su exesposo había tenido una relación con ella cuando aún estaban juntos.

Pero el joven influencer reaccionó y aseguró que en ningún momento ha comentado nada al respecto, solo se ha referido a la situación que vivió su amiga, la DJ, la cual sufrió fuertemente con todo que vivió durante su matrimonio y separación.

Javier Gómez había escrito que esperaba que se dijera toda la verdad y una seguidora lo tomó por el lado del supuesto triángulo amoroso entre Marcela, Karina y B-king, pero la realidad era otra.

Javier Gómez se refirió a las declaraciones de B-king sobre Marcela Reyes - crédito @javiergomezm_/IG

“Por eso es que estamos como estamos. Amor mío, yo no estoy hablando de Karina, lo de Karina es tema aparte, yo no estoy hablando de eso, lo que yo dije de Karina es que Marcela no había confirmado ni desmentido nada. Yo hoy estoy hablando es del boqueroso del exmarido de Marcela, que hoy salió a una entrevista a hablar pura barbaridad”, empezó diciendo “El Javi”.

Javier arremetió en ese momento en contra del cantante y comentó algunas de las situaciones que él ya sabía desde hace rato, incluso, confesó que le pidió a Marcela salir a revelar todo el caso desde hace tiempo porque debía exponerlo.

“Salió a salir pura popó de Marcela, que no es así porque yo estuve ahí y yo sé cómo fueron las cosas. Y cuando terminaron, yo le dije a Marcela: ‘Sal a hablar lo que te hizo, muestra las pruebas, deja ver las pruebas de sus agresiones, de los maltratos, de las infidelidades, habla de todo lo que te hizo, y ella no quiso. Decía: ‘No porque es que yo lo amo y no quiero que quede mal’ y prefirió quedar mal ella y que todo el mundo dijera que ella había sido la mala, que era ella la que le pegaba, que ella lo maltrataba y eso no fue así“, confesó el bailarín.

Finalmente, indicó que en cuanto a Karina solo puede decir que “la ama” y que “quiere que llegue a la final” de La casa de los famosos Colombia, dejando claro que no se va a meter en la situación entre las dos famosas.

Javier Gómez defendió a Marcela Reyes de las acusaciones de su exesposo y aseguró que es testigo de lo que ella vivió con él de maltrato e infidelidades - crédito @javiergomezm_/IG

Luego de que su exesposo, el cantante B-King, diera polémicas declaraciones en el programa matutino Buen Día, Colombia, donde aseguró que la ruptura de su relación se dio por supuestos comportamientos negativos de parte de la artista, Marcela Reyes recurrió a sus redes sociales para entregar su versión de los hechos, revelando detalles y pruebas hasta ahora desconocidas de su tormentosa separación.

En una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Reyes aseguró que inicialmente había optado por el silencio, en un intento por evitar el escándalo mediático que vivió en el pasado con DJ Exotic, padre de su hijo Valentino.

Sin embargo, ante las declaraciones de su exesposo en televisión nacional, Reyes aseguró que se sintió obligada a defenderse y por eso tomó la decisión de salir a aclarar todo, mientras mostraba registro fotográfico de la realidad que ella vivió.

Marcela fue directa al señalar las razones que la llevaron a ponerle punto final a su relación con B-King. La primera de ellas, según indicó, fue las adicciones del cantante, ya que tenía un consumo excesivo de marihuana y tusi, el cual afectó gravemente la convivencia.

Marcela Reyes acusa a su exesposo B King de infidelidad, brujería, maltrato y problemas de consumo de sustancias - crédito iStock y redes sociales

Aunque admitió haber probado estas sustancias en algún momento de su vida, aclaró que decidió alejarlas por completo por responsabilidad con su hijo.

Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. Reyes también acusó a su exesposo de múltiples infidelidades, entre ellas una supuesta relación con la modelo Carolina Londoño, de quien afirmó tener fotos y videos comprometedores. Además, lo señaló por maltratos psicológicos y físicos, no solo hacia ella, sino también hacia su hijo.

Uno de los aspectos más controversiales de su declaración fue la acusación de prácticas de brujería, Marcela compartió fotos de una vela negra en su altar, la cual, según explicó, habría sido utilizada en rituales en su contra.

Según su testimonio, fue Margarita Monca, una guía espiritual con la que trabajaba, quien le alertó sobre estos actos y la ayudó a realizar una limpieza espiritual con respaldo de la Iglesia católica.

La artista también abordó las consecuencias económicas de su relación con B-King. Afirmó que durante su matrimonio asumió sola las responsabilidades financieras y que, a pesar de haberle conseguido oportunidades laborales, él mostraba una completa desidia por el trabajo. “Me generó pérdidas económicas superiores a los $2.000 millones”, aseguró Reyes, quien explicó que tuvo que enfrentar una dura crisis financiera por su cuenta.

La separación entre Reyes y B King incluye acusaciones de presunta brujería y rituales en su hogar - crédito marcelareyes / Instagram

Aunque evitó ahondar en los rumores que vinculan sentimentalmente a B-King con Karina García, actual participante de La casa de los famosos Colombia, Marcela fue tajante al decir que ese tema ya pertenece al pasado y que no tiene intención de seguirlo abordando.