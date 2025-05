Franklin Ramos contó por qué ha “echado” a mujeres que han solicitado sus servicios como estilista: “No lo voy a permitir”

El estilista aseguró que ha tenido varios casos de mujeres que han irrespetado al personal - crédito Desnúdate con Eva/IG

Franklin Ramos, el reconocido estilista y asesor de imagen que ha guiado a decenas de celebridades en Colombia en sus cambios de look, y que ha sido el elegido, incluso, de artistas internacionales, confesó haber tenido desacuerdos con muchas de las mujeres que han solicitado sus servicios. Pero, según detalló, las diferencias no se basaron precisamente en temas de estilo y belleza.

En conversación con la presentadora Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, contó que en varias oportunidades, las mujeres que han llegado a su peluquería han irrespetado al personal que las atiende.

“He echado a muchas mujeres de mi espacio porque yo creo que sobrepasan el límite de lo que es el respeto hace las personas. Que han tratado mal a mis empleadas”, detalló.

Hubo un caso en particular que molestó en demasía al reconocido estilista, porque involucró a una de sus trabajadoras más antiguas y queridas. De acuerdo con su relato, una mujer trató mal a la empleada y, al percatarse de los hechos, exigió de inmediato que abandonara el salón.

Franklin Ramos contó que defendió a una trabajadora de los malos tratos de una cliente - crédito Julián David Sierra/El Nuevo Día/Colprensa

“Yo tengo una empleada que amo y adoro, que me ha dedicado su vida y para mí eso es valioso, que lleva como 18 años o 20 años conmigo, y la empezó a tratar mal y yo dije: ‘No, así no, y te voy a pedir el favor de que te vayas, porque no lo voy a permitir’”, detalló.

La mujer en cuestión se molestó con Ramos por la postura que tomó, en defensa de la trabajadora, y buscando disuadirlo, recordó que en ese momento era la cliente que más dinero había dejado en su negocio. No obstante, el estilita se mantuvo en su posición y afirmó que esos recursos no eran de su interés. Dijo: “¿Sabes qué? Tu dinero así no me sirve”.

Pese al incómodo momento que pasaron, la clienta regresó al establecimiento de Ramos buscando sus servicios en belleza. Este decidió aceptar su ingreso y atenderla, porque, según explicó, trató de entenderla como mujer.

“La recibí con los brazos abiertos y le di mucho más cariño, porque también muchas veces me pongo en los zapatos de las demás personas y me pongo en los zapatos de las mujeres. Es que llevar tacones no es fácil”, precisó.

Amparo Grisales podría ser la persona a la que Franklin Ramos dijo "No" - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En su confesión también contó que ha dicho “No” a varias mujeres que lo han buscado por su trabajo. Entre ellas está “la diva de Colombia”. El estilista no reveló su identidad, pero Eva Rey descubrió de quién podría tratarse: de la reconocida actriz Amparo Grisales: “Ah, bueno, pero la diva de Colombia ya sé quién es, la que me tiene bloqueada a mí en el teléfono”, dijo la presentadora. Ramos le dio la razón con un choque de manos.

Esa mujer sería Grisales porque, en una entrevista con la expresentadora Margarita Rosa de Francisco, Rey reveló que la actriz la tenía bloqueada. “Amparo Grisales me tiene bloqueada. ¿Qué hago? Dile que me desbloquee”, dijo.

Franklin Ramos sueña con trabajar con Madonna - crédito Jeenah Moon/Reuters

Por otro lado, Franklin Ramos confesó que hay una persona a la que quisiera asesorar o con la que quisiera trabajar siendo su estilista de cabecera: Madonna, la “reina del pop”. Aseguró que “moriría” si algún día puede cumplir ese sueño, sin importar que ahora la cantante se vea físicamente diferente debido a las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que aparentemente se ha sometido.

Pese a que esa es su aspiración profesional, parecer ser complicada de hacer realidad: “Tengo conocimiento de que es muy difícil llegar a Madonna, es una mujer muy hermética, muy psicorrígida con muchas cosas. Su maquilladora lleva con ella casi 35 o 40 años”, explicó.