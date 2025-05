El relato de un militar ucraniano que fue salvado de morir por colombianos: “Se estaba coagulando rápidamente”

El europeo afirmó que fue salvado por voluntarios colombianos - crédito United 24

En un conflicto que se ha mantenido durante más de tres años, Rusia y Ucrania siguen sin llegar a un acuerdo que termine con la oleada de violencia que se registra en el oriente de Europa.

Además de los militares de ambas naciones, en esta guerra también han sido involucrados voluntarios y mercenarios de diferentes nacionalidades, incluyendo Colombia, por lo que en el país se han conocido varios testimonios de personas que lograron sobrevivir y de familiares de quienes murieron en medio de los combates.

En redes sociales se hizo viral el relato de un militar ucraniano que recordó cómo logró ser salvado de morir por cinco voluntarios cafeteros.

La popularidad de los soldados colombianos en conflictos internacionales ha incrementado en los últimos años - crédito Fuerzas Militares

United 24 expuso el relato del soldado europeo, que no reveló su identidad. Durante la entrevista, recordó que en medio de un combate estuvo a punto de morir quemado, pero por fortuna, un grupo de colombianos estaba cerca a su ubicación.

“Tengo quemaduras en la cara, quemaduras en los ojos, cerré los ojos. Conmigo había cinco colombianos en la posición, éramos nueve en la posición, de los cuales, cinco eran colombianos“.

En una parte del relato, el ucraniano indicó que entre los voluntarios había una mujer, que lo llamó en repetidas ocasiones por su sobrenombre, que es “fuego”, pero en realidad estaba alertando a los demás de que su vestimenta estaba en llamas.

“Entre ellos estaba una mujer, Nana, ella empezó a salvarme. Mi apodo es ”vohon“, que en español es fuego, ella empezó a gritar «fuego, fuego, fuego, fuego, fuego», comenzó a darme palmadas, yo pensé ¿por qué está dándome palmadas?“, indicó el ucraniano.

Dos de los voluntarios colombianos eran médicos - crédito Reuters

Debido a que estaba recibiendo golpes, el ucraniano abrió los ojos y observó a los latinos, retirándole la ropa y comenzando a tratar las heridas, siendo ese el momento en el que comenzó a sentir las quemaduras.

“Abro los ojos y hay una mancha de sangre que se estaba coagulando rápidamente, ella comenzó a cortarme la camisa, la chaqueta, (se señala) acá una herida, acá otra herida, esquirlas, las manos ardiendo.

El ucraniano relató que por fortuna, para él, dos de los voluntarios eran médicos, lo que evitó que muriera en medio del combate y pudiera ser trasladado hasta una zona en la que terminó de ser tratado.

“Me hizo un taponamiento aquí, también estaba Firo, que es médico, me hizo otro taponamiento. Le dije que me dolía la pierna y me cortaron los pantalones, dijeron «aquí tienes otra herida» y me hicieron otro taponamiento. Quede ahí, esperando la evacuación”, puntualizó.

El testimonio del soldado ucraniano se ha convertido en tendencia - crédito AP

La publicación completa más de 200.000 reproducciones y en los comentarios varios usuarios expusieron la postura que tienen sobre historias similares que han conocido de voluntarios y mercenarios colombianos.

“Los soldados colombianos son de los mejores que hay, están entrenados en muchas especialidades y por la experiencia de combate real saben manejar la presión en situaciones de caos“, ”Una lástima que en su país no los valoren con sueldos acordes a su trabajo, siempre hay historias positivas de los soldados colombianos en el exterior" o “No es la primera vez que escucho a un extranjero afirmar que fue salvado por un mercenario colombiano, aunque van por dinero, no abandonan a sus compañeros en los combates”, son algunos de los comentarios al respecto.

El medio citado indicó que antes de la guerra en Ucrania no se tenían tantas referencias sobre la presencia de colombianos en conflictos internacionales; sin embargo, la posibilidad de ganar alrededor de 4.000 dólares al mes ha provocado que cientos de colombianos tomen el riesgo de combatir en esta nación europea a pesar de las denuncias sobre las malas condiciones laborales que tienen allí.