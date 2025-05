Vicky Dávila desempolvó foto de Andrés Calle en un partido de la selección Colombia, junto a Gustavo Petro: “Súper bien rodeado”

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila lanzó pullas al presidente Gustavo Petro tras orden de captura a Andrés Calle - crédito Asobancaria - suministrada a Infobae Colombia

En una jornada convulsionada por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar orden de captura contra Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, los expresidentes del Senado y de la Cámara, una de las más llamativas reacciones a este suceso, relacionado con el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la protagonizó la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila: que en sus redes sociales reaccionó a la determinación del alto tribunal contra los dos hombres que representaban el poder legislativo en el periodo 2023-2024.

Dávila, que desde que dirigía un reconocido medio de comunicación se ensañó contra el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, al destapar varios de sus escándalos, no dejó pasar la ocasión para enfilar nuevamente críticas hacia el jefe de Estado. Y con una imagen en su perfil de X expresó su indignación frente a lo acontecido en este proceso, en el que tanto Name Vásquez como Calle Aguas han sido señalados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros; lo anterior, debido a que habrían recibido $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, de dineros obtenidos de manera irregular desde la Ungrd.

Andrés Calle Aguas e Iván Name Vásquez tendrán que afrontar el proceso en su contra en la Corte Suprema con detención domiciliaria - crédito Colprensa

La llamativa postal con la que Vicky Dávila atacó a Gustavo Petro

En su cuenta @vickydavilah, en el que la siguen 4 millones de seguidores, la vallecaucana posteó una imagen en la que Calle Aguas está cerca al primer mandatario, así como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González: otro de los involucrados en el megacaso de desfalco de la unidad,y del que no se sabe su paradero. Pero, a decir verdad, no eran los únicos en la postal, pues también se ven el polémico Sebastián Guanumen, que ofició como cónsul en Santiago de Chile y hoy es embajador de Colombia ante ese país; y el actual magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, que antes fue el secretario jurídico de la presidencia y que también ha sido salpicado en el caso de la Ungrd.

Con esta publicación, la precandidata presidencial Vicky Dávila compartió la imagen que desató la polémica, en la que el presidente Gustavo Petro aparece junto al expresidente de la Cámara Andrés Calle - crédito @VickyDavilaH/X

El contexto de la fotografía fue la visita que hizo Petro al país austral en septiembre de 2023, en la que se encontró con el mandatario local, Gabriel Boric, pero además aprovechó para ver a la selección Colombia de fútbol en su duelo por las Eliminatorias Sudamericanas ante el equipo chileno: que se disputó el 12 de septiembre de ese año, en el estadio Nacional de Santiago y que terminó 0-0, por la segunda fecha del calendario. De hecho, la postal muestra la manera en la que el primer mandatario fue visto en uno de los palcos del Estadio Monumental, cancha del club Colo Colo, y en el que incluso fue saludado por algunos compatriotas.

En vista que la mayoría de los protagonistas de esta imagen han sido relacionados con lo sucedido con la Ungrd, Dávila no dudó en hacer un apunte que no pasó desapercibido: y, uno a uno, relacionó a los que aparecían en ese registro fotográfico. “Petro súper bien rodeado…“, publicó la comunicadora social, que desempolvó esa imagen para lanzar nuevas pullas hacia el actual mandatario. Una estrategia que parece haberle funcionado, pues a menos de una hora de haberse publicado en la plataforma digital ya contaba con más de 13.000 visualizaciones y más de 1.700 interacciones.

Los escándalos permearon la labor de Iván Name y Andrés Calle como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente - crédito Jesús Avilés/Infobae

De hecho, esta reacción podría estar relacionada con la respuesta de Petro frente a la decisión de la Corte: en la que, por un lado, volvió a despacharse contra Name Vásquez, pero en lo referente a Calle Aguas parece guardar silencio. No es gratuito, pues el congresista cordobés, que hace parte del partido Liberal, desempeñó una labor importante durante la campaña presidencial del 2022 en favor del líder de izquierda, y no solo eso, cuando el representante lideró la Cámara, facilitó el trámite de varios de sus proyectos; aunque estaría por demostrarse si el soborno que recibió sería el pago por esa cooperación.

“Si bien no se comparte la decisión, esta será acatada en su integridad y será asumida como una oportunidad para ejercer el derecho fundamental de defensa en todas las instancias y por las vías que en derecho correspondan, con total respeto a la institucionalidad y a la administración de justicia”, se leyó en el comunicado emitido por la defensa del congresista costeño, que anunció que se entregaría a las autoridades para cumplir con la disposición de la Corte Suprema.