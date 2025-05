Dani Duke reveló fotos del antes y después de su cuerpo: ha bajado de peso y contó los detalles al respecto

Así fue el cambio físico de Dani Duke - crédito @daniduke/IG

Dani Duke, creadora de contenido digital y pareja del también influencer La Liendra, ha causado revuelo en redes sociales tras mostrar públicamente el cambio físico que ha experimentado en los últimos meses.

La transformación fue revelada a través de su perfil en Instagram, donde compartió una imagen del “antes y después” de su cuerpo, dejando ver una versión mucho más tonificada, delgada y atlética.

La influencer antioqueña explicó que esta transformación no es producto del azar, ni de alguna intervención estética nueva, sino del compromiso con una vida más saludable, que es en el proceso en el que ha estado trabajado desde hace varios meses.

Según afirmó, su nueva figura se debe a un cambio en sus hábitos alimenticios y a una rutina constante de ejercicio físico.

“Feliz con mi cuerpo. Constancia y cambio de hábitos hacen la diferencia”, escribió Duke en la publicación que acompañaba las fotografías, lo que generó una oleada de reacciones entre sus seguidores.

Dani Duke y su cambio físico - crédito @daniduke/IG

En la imagen del pasado, se le ve con una silueta delgada pero con menos definición muscular.

En contraste, la foto reciente muestra un cuerpo más trabajado, con músculos tonificados y curvas más pronunciadas, lo que ha sido interpretado como el resultado de un estilo de vida más disciplinado.

Como era de esperarse, la transformación de Dani Duke no pasó desapercibida. En redes sociales, sus seguidores se dividieron entre los elogios y el escepticismo.

De acuerdo con los comentarios, algunos aplaudieron su disciplina y la tomaron como ejemplo de superación física, resaltando que “los cambios son evidentes y muy positivos”. Sin embargo, otros no tardaron en insinuar que su nueva apariencia podría estar influenciada por intervenciones estéticas, más allá del ejercicio y la alimentación balanceada, pues Dani Duke ha sido abierta en indicar que le gusta realizarse procedimientos para mejorar su aspecto físico.

“Qué piel tan linda tienes, sin maquillaje y con solo ejercicio”, “¿Qué estás haciendo para ver así?“, ”Dani cuenta el secreto para bajar de peso", “Yo creo que eso es cirugía”, “Ella se hace muchos procedimientos”, “Estás divina”, dicen algunos de los mensajes.

Dani Duke dejó ver su cambio físico y mostró estar feliz con el cuerpo que tiene actualmente - crédito @daniduke/IG

Frente a las dudas, Dani no ha dado mayor explicación ni ha confirmado si recurrió o no a algún procedimiento quirúrgico. Por ahora, se ha enfocado en mostrar su proceso desde una óptica de constancia y transformación personal.

Aunque Dani Duke suele ser muy activa en sus redes sociales, llevaba varios días compartiendo poco contenido, pues se había dedicado a compartir con su novio, La Liendra, y pasar tiempo de calidad con él porque llegó el fin de su participación en el reality La casa de los famosos Colombia y después de la prolongada separación en la que estuvieron necesitaban recargarse y disfrutarse.

Sin embargo, comentó en un video en TikTok que extrañaba maquillarse, mientras charlaba con su público, y por eso decidió volver a hacerlo, pero dijo que ese espacio se había convertido en el momento en el que hablaba con los fanáticos del programa y ahora no tiene tema de conversación.

Esto lo mencionó porque ella se alejó del formato desde que su pareja fue eliminada, pues considera que no hay el mismo contenido.

Dani Duke estuvo ausente de las redes sociales por estar compartiendo tiempo de calidad con La Liendra - crédito @la_liendraa/Instagram

“Me alejé un poco porque estaba aprovechando para estar con él, lo extrañaba mucho. No sé si soy yo, pero La casa no es igual desde que mi novio no está. Siento que desde que él se fue, el contenido no me engancha igual”, comentó con sinceridad Dani Duke.

De todas formas, dijo que iba a intentar hablar del tema y también comentar sobre otros aspectos de interés de los seguidores, como sus cambios físicos, el estilo de vida que lleva ahora y lo que a ella le ha servido para tener un cuerpo más atlético.