Así suena ‘Milagros’, la sorpresa musical con la que Karol G despertó a sus fanáticos: “Hay cosas que ni el tiempo cura”

Karol G regresó al ruedo con todos sus poderes luego de la pausa que hizo en redes sociales, en donde despertó rumores de un embarazo.

Sin embargo, con el estreno de su documental Mañana fue muy bonito, que ya está disponible en Netflix, “la Bichota” reapareció renovada y con un look diferente, además de nueva música.

La cantante paisa publicó en horas de la madrugada el sencillo Milagros, tema con el que incursionó en un nuevo género alejado del reguetón y los sonidos urbanos que la caracterizan, pues por primera vez una de sus canciones está acompañada de flautas, tamboras y cantos de aves que la conectan con sus raíces andinas.

“Les dejo por aquí para que la escuchen cuando se despierten”, fue el anuncio que dejó en sus redes sociales el 8 de mayo en la mañana.

Como si se tratara de un complemento a su documental, Karol G plasmó sus sentimientos en Milagros, canción que vio la luz el mismo día en el que Mañana sí fue bonito salió al aire. En esta composición, la artista, que se convirtió en la primera latina en tener una gira mundial de estadios, desveló parte de su día a día, su forma de ver el futuro y los sueños que tiene.

Aunque Karol G dejó a sus seguidores esperando ver su regreso a la Met Gala 2025, en la que fue la gran ausente junto a Feid, la cantante nacida en Medellín, Antioquia, se reitera como una de las artistas colombianas más influyentes en la industria musical, pues la presentación de su documental en Nueva York fue todo un éxito. Sin embargo, demostró que su carrera artística continúa imparable con esta nueva canción, que ya está siendo una de las más comentadas en plataformas digitales.

“Lloré con esta canción. Estoy viviendo un momento más oscuro en mi vida, pero confío en Dios que todo estará bien”, “Es de las más influyentes, sin duda. Su autenticidad, fuerza y versatilidad han abierto camino para muchas mujeres en la industria musical”, “Yo ya me quería rendir con mi vida, pero ella siempre llega con un nuevo tema y me devolvió las ganas de seguir”, “Podemos declarar a Karol G como patrimonio cultural de Latinoamérica por todo lo lindo que ha hecho”, “¿Quién más se está curando el alma con esta canción y con la voz de la reina?”, son parte de las reacciones que ha generado entre sus seguidores la nueva canción de ‘la Bichota".

Esta es la letra de la canción ‘Milagros’ de Karol G

Con este tema de su autoría, la cantante paisa cuenta que está en otra etapa de su vida en la que prioriza la familia, la pareja y las cosas simples que la hacen reír. El sencillo narra cómo “la Bichota” consiguió ser exitosa luego de descubrir que la clave para triunfar estaba en su autenticidad y escuchar su intuición.

Vivo la vida mía como si fuera el último día, me despierto siempre con una alegría, un café caliente, una ducha fría, un beso para mami que está dormida, no te despiertas corazón, tú sigues soñando.

Siempre que me levanto, me doy cuenta de lo bendecida. Voy por el mundo haciendo lo mío, abriendo camino y cerrando heridas, dejando semillas en las orillas de cada corazón que me está escuchando. Que está respirando. Quiero yo corazón que sentir tu mano.

Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón, llevo como brújula mi intuición, cada vez tengo más clara mi misión, a veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día más fuerte la conexión con el que me manda la bendición. Prendo una velita, hago una oración. Pido por mi vida y por los que son.

Que tenga salud, que me cuide Dios porque en la casita tengo un amor que me está esperando.

A veces la vida se pone dura, toca navegar el bote a oscuras. A veces miro todo blanco y negro, el paisaje no siempre lleva pintura. Hay cosas que a veces ni el tiempo cura, pero las heridas me hacen más duras. Mucha gente queriendo tocar la cima sin saber el frío que hacen las alturas. Aprende a valorar la noche.

Me dice amiga de una tal luna que me dice que no me olvide, que la vida es una fortuna, que me acepte con mis errores, con mis miedos y con mis dudas, pero caminando segura. Para que más pilares que está respirando. Quiero yo corazón que sentir tu mano.

Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón. Llevo como brújula mi intuición. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día más fuerte la conexión con con el que me manda la bendición. Prendo una velita, hago una oración. Pido por mi vida y por los que son.

Que tenga salud, que me cuide Dios porque en la casita tengo un amor que me está esperando.