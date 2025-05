Motociclista rescató a joven que fue abandonada por su novio en plena carretera: “Me rapó el bolso y se fue”

La joven agradeció que se ofrecieran a ayudarla, en sus redes sociales - crédito @ColombiaOscura_ / X

Es viral en las redes sociales el video de un motociclista que habría rescatado a una joven a la que, supuestamente, dejó ‘tirada’ el novio, en carreteras del Quindío, tras un desacuerdo.

Según explicó el también creador de contenido: “Estaba probando nuevos ángulos para grabar en 360 (grados) y, a lo lejos, me percaté de una moto estacionada en plena vía. Vi que arrancó y dejó a una muchacha tirada, así que, como buen hombre que soy, decidí devolverme a preguntarle qué había pasado y me contestó que el novio salió y se fue: ese chino es todo raro, me tiró el bolso y se fue”.

Extrañado se ofreció a acercarla al poblado más cercano; ya que, en cercanías, no parecía haber nada y le recomendó tener más cuidado a la hora de escoger sus compañeros de viaje:

“Le pregunté si la acercaba a un paradero porque estaba en plena carretera. Mi tarea era dejarla sana y salva en un paradero para que pudiera volver a su casa. Alcanzamos a su novio y nos miró. Llegamos al paradero y le dije que eligiera bien con quien se subía a una moto. El mensaje del video es que, a pesar de las diluciones, siempre debes percatarte de que tu ser querido esté bien y a salvo”.

¿Qué dijo la joven abandonada?

Luego de que el video de su rescate alcanzara cierta visibilidad en redes, la joven aclaró lo sucedido y reforzó el mensaje del influencer sobre la necesidad de solucionar los problemas de pareja en calma:

“Estábamos yendo a un lugar cerca de Calarcá y me dijo que llevara su celular para ir mirando en Google Maps la dirección, pero empezaron a llegarle varios mensajes de un hombre e intenté ignorarlos, pero llegó uno en el que le preguntaba: ¿Si te gusta? Entonces entré en la conversación y le había mandado una foto en lencería. Quedé impresionada y seguí revisando la conversación. Se enviaban cosas y tenían videos juntos, no muy normales. Ahí fue cuando le dije que parara”.

Contrariada por el presunto caso de infidelidad, actuó de manera apresurada e ignoró los peligros de iniciar su discusión, a mitad de la nada, donde terminaron dejándola sin bolso y con apenas un casco en la mano:

“Le empecé a reclamar, no hay problema en que le gusten los hombres. El problema es que mientras estaba conmigo, se metió con un hombre. Nos pusimos a discutir y lo amenacé con decirle al papá y su reacción fue decirme que estaba loca, porque el papá es homofóbico e iba a dejarle de hablar, pero, en ese momento, con tanta rabia, le dije que no me importaba y que le iba a decir. Entonces, cogió el bolso, me lo rapó y se fue”.

Gracias a que había visto al joven motociclista en redes, se sintió segura de aceptar su ayuda, pero es consciente de que “el rescate” ocurrió en un golpe de suerte que la salvó de quedarse a mitad de la nada, con la noche acercándose.

“Ahí fue cuando pasó el muchacho que, gracias a Dios estaba en la zona, lo agradezco muchísimo. Me preguntó si ese era mi novio y le dije que estaba loco y se había ido. Logré reconocer al muchacho porque lo seguía (en redes sociales) y me dio confianza pedirle que me acercara a un paradero para poder devolverme a mi casa. No está para nada bien que me hayan dejado en medio de la nada y menos en esa carretera, que es un poco peligrosa. Y no sean infieles, por favor, en Armenia se está viendo mucho de eso”.