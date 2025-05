Escándalo en la Ungrd: Corte Suprema emitió orden de captura contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara

Los escándalos permearon la labor de Iván Name y Andrés Calle como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente - crédito Jesús Avilés/Infobae

En una decisión que sacude los cimientos del cuerpo legislativo, la Corte Suprema de Justicia emitió el miércoles 7 de mayo de 2025 orden de captura contra el expresidente del Congreso Iván Name Vásquez y de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que se registró en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Con una votación de cuatro a dos, la Sala de Instrucción del alto tribunal determinó poner en detención tanto a Name Vásquez, que ofició como titular del Senado entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de julio de 2024, y a Calle Aguas, su similar en la Cámara, tras ser acusados de la comisión de los delitos de cohecho y peculado, por al parecer recibir coimas por el orden de los $4.000 millones; $3.000 millones para el primero, y $1.000 millones más para el segundo.

Los expresidentes de la Cámara y el Senado han negado haber recibido coimas por parte del Gobierno nacional - crédito Colprensa

La determinación de la Corte, que pretende hacer efectiva la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, se dio a conocer luego de que la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz compareció ante el tribunal para entregar nuevos detalles sobre la manera en que se habría gestado la operación en la que se habrían repartido millonarias sumas a los congresistas para facilitar la labor del Gobierno en el cuerpo legislativo.

En caso de encontrarse méritos, los congresistas, que hacen parte de los partidos Alianza Verde y Liberal, respectivamente, podrían verse inmersos en la pérdida de investidura y la declaratoria de ‘silla vacía’, como ha sucedido en la presente legislatura con el exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez: involucrado en el caso de corrupción de las Marionetas 2.0, que según la evidencia probatoria como epicentro el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en 2021 y 2022.

“No sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos, de una justicia en la que confiamos, pero dispuestos a cambiar el traje y la investidura parlamentaria por el que deba ser, por el que pueda ser. Debo decirle al Congreso que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado este Senado en su lugar de Presidencia”, dijo Name Vásquez en la plenaria del Senado en la noche del martes 6 de mayo; como si previera el curso de las investigaciones en su contra, con la orden de captura ya referida.

De hecho, puso en duda que pudiera estar en la sesión del miércoles 7 de mayo; siempre y cuando tuviera el aval de la Corte Suprema de Justicia para seguir ejerciendo como congresista de la República. “No sé si mañana vuelva, pero mientras le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido 20 años al parlamento (…). La fe produce el milagro. Mañana, espero seguir en este Senado”, indicó el barranquillero.

El senador del partido Alianza Verde sorprendió en la jornada del martes 6 de mayo, con un discurso que fue entendido como su despedida del legislativo, luego de conocerse la orden de captura de la Corte Suprema - crédito Canal Congreso

Así se habrían entregado los $4.000 millones a Iván Name y Andrés Calle Aguas

En medio de este escándalo, un hombre jugó un papel determinante para configurar lo que sería la entrega de sobornos a Name Vásquez y Calle Aguas: Sneyder Pinilla, ex subdirector del Manejo del Riesgo de la Ungrd, que por instrucción del entonces director de la entidad Olmedo López, habría sido el encargado de direccionar los dineros hacia ambos congresistas, en operaciones que se llevaron a cabo a mediados de octubre de 2023; antes de que se adelantaran las elecciones regionales.

De acuerdo con registros de prensa, el 26 de septiembre de 2023, Pinilla habría recibido instrucciones de López, desde Riohacha (La Guajira), para entregar las coimas a los entonces presidentes del Senado y la Cámara. Esto se habría dado casi un mes antes de las elecciones regionales, aprovechando la situación derivada de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en el departamento.

Ante las dudas del exfuncionario sobre el origen de los recursos, según reveló Noticias Caracol, el exdirector López le recordó que los $700.000 millones, previamente direccionados por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, serían la fuente para cumplir con los compromisos que habría ordenado desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González. De esos fondos, $100.000 millones debían ser destinados a la compra de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira.

La Fiscalía señala a exfuncionarios del Gobierno como líderes de la red que desviaba recursos públicos de la Ungrd mediante sobornos, entre las que se encuentra la exconsejera para la Regiones, Sandra Ortiz - crédito Colprensa

En la noche del 11 de octubre de 2023, tanto Pinilla como López obtuvieron los primeros $1.500 millones de los $3.000 millones que se dijo fueron entregados a Name Vásquez. Y, al día siguiente, 12 de octubre, ambos se dirigieron al Hotel Tequendama Suites, ubicado en el Centro Internacional, un lugar previamente señalado por Ortiz para llevar a cabo el encargo hacia el expresidente del Congreso; en una transacción en la que la mujer habría oficiado como mensajera, pues fue posteriormente hasta la residencia del senador, el apartamento 802 de la Unidad Residencial Bassel 1, ubicada cerca al Centro Comercial Unicentro.

Tal como estaría acordado, el segundo pago al extitular del órgano legislativo se habría efectuado el 13 de octubre de 2023, cuando antes de entregar la suma Pinilla al parecer tuvo que recoger el dinero en dos paradas: la primera, cerca al parqueadero de la Plaza España, en el centro de Bogotá; y luego indicó que se movió hacia el sector de Unicentro por el restante. A diferencia de Calle Aguas, pues en ese caso y según las conversaciones de WhatsApp, se dirigió hasta Montería (Córdoba) para cumplir con su cometido.

Noticias Caracol indicó que la primera parada fue en cercanías al hotel GHI de la capital cordobesa, el 14 de octubre de 2023, en donde un prestamista le habría dado a Sneyder Pinilla los $1.000 millones que dio a Calle. Posteriormente, fue recibido por el esquema de seguridad del congresista y llevado hacia el apartamento 803 del apartamento K62 del Edificio La Castellana, en donde se hizo el traspaso, en menos de 10 minutos, de los fajos que llevaba en la maleta a una de viaje de Calle; todo esto, aprovechando una actividad de la Ungrd en un paraje conocido como Puerto Escondido, con la entrega de más de 390 mercados y ayudas.