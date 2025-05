Shakira se refirió al anuncio del tercer embarazo de Rihanna en la alfombra de la Met Gala: “Es demasiado rápida”

La cantante barranquillera se mostró sorprendida por el nuevo embarazo Rihanna - crédito @nicolasgerardin/ Instagram - @lipsdontliepop @PopBase/ X

La edición 2025 de la Met Gala se celebró, como es tradición, el primer lunes de mayo, esta vez coincidiendo con el 5 de mayo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Organizado anualmente por la revista Vogue, el evento tuvo lugar en el icónico Museo Metropolitano de Arte (Met Museum), donde destacadas figuras del espectáculo desfilaron por la alfombra roja, luciendo creaciones de prestigiosas casas de moda.

Una de las protagonistas de la noche fue la cantante colombiana Shakira, quien asistió a su segunda Met Gala y sorprendió con un elegante vestido diseñado por la firma Prabal Gurung. Su estilismo fue ampliamente comentado tanto en la alfombra roja como en las redes sociales, consolidando su impacto en el evento.

Otro de los momentos que impactó fue por cuenta de la cantante Rihanna, quien reveló su tercer embarazo en medio de la alfombra de la Met Gala. La intérprete de Umbrella fue vista horas antes del inicio de la gala luciendo un atuendo gris que acentuaba su vientre, con el que anunció la llegada de su tercer hijo con el rapero A$AP Rocky.

La cantante barranquillera se mostró impresionada por la noticia de su amiga y colega musical - crédito @lipsdontliepop / X

La noticia no solo conmocionó a sus seguidores, sino que también generó reacciones en la propia alfombra del Met, donde Shakira, colega y a amiga de Rihanna, se mostró visiblemente sorprendida al enterarse del anuncio.

En medio de la alfombra le cuestionaron a la Barranquillera por la celebridad de la que estaba más emocionada por ver. “Quiero ver a Rihanna, estoy emocionada por verla a ella”, dijo Shakira, momento en que la periodista le revela que está embarazada, “¿está embarazada?, o por Dios no esperaba que dijeras eso… No lo puedo creer, ella es muy rápida”, dijo entre risas la colombiana.

“Es una de las personas que más emocionada estoy por ver esta noche”, añadió Shakira, recordando que la cantante ha quedado embarazada seguida, pues en 2020 anunció la llegada de su primer hijo, el segundo embarazo fue revelado en el Super Bowl del 2023 y ahora su tercer hizo en la Met Gala del 2025.

Las cantantes lanzaron su colaboración en enero del 2014 - crédito @shakira / Instagram - @PopBase/ X

No es la primera vez que las cantantes tienen una cercanía, pues desde el 2014, con el lanzamiento de la canción I can’t remember to forget you, las cantantes han tenido interacciones por redes sociales o hablando una de la otra en entrevistas.

Sin embargo, hasta el momento no se han conocido ni se han publicado fotos de las dos cantantes en la celebración o el after party de la gala, por lo que los fanáticos de ambas están a la espera de una nueva interacción de las dos.

El momento dejó varias reacciones en redes sociales donde los seguidores de ambas les pidieron volver a hacer música juntas. “Amo su reacción”, “Shakira, por favor, convéncela de volver al estudio, eres nuestra única esperanza”, “mis dos cantantes favoritas interactuando”, “dos leyendas”, “sigo esperando la foto de las dos en esta Met Gala”, “ellas son el equipo perfecto”, fueron algunas de las reacciones.

Los seguidores de Rihanna notaron que Shakira estaba usando 'Fenty Beauty' en la alfombra de la Met Gala - crédito @FentyHeadlines/ X

Por otro lado, Shakira también demostró su cariño a la cantante minutos antes de salir a la alfombra, pues posó usando el polvo de la marca de maquillaje Fenty Beauty, que le pertenece a Rihanna.

Los colombianos que caminaron por la alfombra de la Met Gala 2025

Aparte de Shakira, que deslumbro en un vestido completamente rosado de la casa de modas Prabal Gurung, otros colombianos hicieron presencia en la gala con impactantes vestidos de diseñador.

Aunque se especuló que Maluma vestiría rosado como los demás colombianos presentes, sorprendió al tomar otro camino - crédito @MTVLA/X

Uno de los primeros en llegar a la Met Gala fue el paisa Maluma, quien lució un traje completo en tonos turquesa y azules con terminados brillantes del diseñador Willy Chavarría, que estuvo inspirado en los trajes usados por la comunidad negra de Nueva York.

Después de Maluma los cámaras captaron la llegada del también paisa J Balvin, quien estuvo acompañado de su novia Valentina Ferrer, ambos luciendo trajes de la casa Marc Jacobs.

El cantante de Energía lució un smoking completo en tono rosado claro con detalles de seda y un sombrero hecho a medida con una alteración a un costado que le dio el estilo que suele llevar el reguetonero.

J Balvin y Valentina Ferrer luciendo Marc Jacobs en La Met Gala 2025 - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Por su lado, Valentina Ferrer llevó un vestido en tonos marrones con lunares blancos en todo su diseño, el corte y moño gigante que colgada como parte de la cola del diseño fueron inspirados en la cultura de Nueva York.