Se defiende el cirujano que sacó un cuchillo mientras discutía con una pareja en su consultorio: “Me sentí amenazado”

Carlos Eduardo Valdivieso, destacado cirujano plástico, enfrenta acusaciones tras intimidar a una pareja en su consultorio mientras reclamaban por un procedimiento mal realizado - crédito colombiaoscura_ / Instagram

Un video que muestra al cirujano plástico Carlos Eduardo Valdivieso Gelves empuñando un cuchillo durante una discusión con una pareja en su consultorio generó una fuerte controversia en redes sociales y llevó a la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía.

Según el relato de los denunciantes, el incidente ocurrió el 29 de abril de 2025 en el consultorio del médico, ubicado en el barrio Ciudad del Río, en Medellín. La pareja acudió al lugar para reclamar por los resultados de una cirugía estética realizada seis meses atrás, que, según ellos, presentó fallos. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento violento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Contexto de la situación

De acuerdo con lo publicado por Colombia Oscura, la pareja buscaba una solución al procedimiento quirúrgico, que habría sido realizado en el consultorio del médico para evitar costos adicionales en una sala de cirugía. Durante la visita, mostraron una imagen de referencia y solicitaron una corrección de manera respetuosa.

Valdivieso Gelves argumenta que reaccionó en defensa propia y niega otras acusaciones de portar armas - crédito carvaldivieso; colombiaoscura_ / Instagram

Sin embargo, de acuerdo con el denunciante, el médico reaccionó de manera agresiva, expulsándolos del lugar y amenazándolos con un cuchillo. En el video que circula en redes sociales, se observa al cirujano sosteniendo el arma blanca mientras les dice: “No me gusta su tono, ¿listo? Otro día que estén más calmados los recibo”. En las imágenes también se escucha al esposo de la paciente insistir en que no estaba amenazando al médico, mientras este respondía: “Y a mí no me conoces tú bravo, amigo”.

El altercado, que involucró a la pareja y a su bebé de un año y medio, causó indignación en redes donde usuarios exigieron sanciones contra el médico. Algunos comentarios piden que se le retire la licencia profesional y que enfrente consecuencias legales. “Ojalá le quiten la tarjeta profesional y unos años de cárcel le sirvan para reflexionar”, escribió un usuario en una de las publicaciones que compartió el video.

La declaraciones del médico implicado

El médico alega que "bodegas políticas" divulgaron el video para perjudicar su reputación - crédito carvaldivieso / Instagram

En declaraciones al medio El Tiempo, Valdivieso Gelves negó que su intención fuera amenazar a la pareja y aseguró que el video difundido no muestra el contexto completo de lo sucedido. Con base en su versión, el esposo de la paciente adoptó una postura agresiva desde el inicio de la discusión, golpeando las manos en tono amenazante y exigiendo la devolución del dinero. El médico afirmó que se sintió amenazado y que, en un momento de la confrontación, el hombre se lanzó contra él, lo que lo llevó a tomar un cuchillo de cacería que tenía en el consultorio. “En un momento él se lanza contra mí, me sentí amenazado. Lo primero que vi fue un cuchillo de cacería que tengo y lo desenvainé”, explicó. Además, negó tener otras armas en su poder, como lo afirmó el denunciante.

El cirujano también indicó que no ha recibido notificación de ninguna denuncia en su contra, pero aseguró haber presentado dos denuncias ante la Fiscalía contra el esposo de la paciente, una por amenaza y otra por injuria. Valdivieso señaló que el video fue difundido por “bodegas políticas” que, según él, han utilizado las redes sociales para amenazarlo. Además, negó tener pendientes legales relacionados con un proceso de violencia intrafamiliar de 2016, en el que se le habría impuesto una medida de protección. “No tengo nada pendiente con las autoridades. No hay medida de protección”, afirmó.

El médico fue acusado de intimidar con un cuchillo y aludir a poseer una pistola - crédito iStock

Es preciso mencionar que Valdivieso Gelves es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, dos organizaciones a las que usuarios en redes sociales pidieron que tomen medidas disciplinarias contra el médico. Además, el cirujano es propietario de la empresa Carlos Valdivieso Cirujano Plástico S.A.S, registrada en Medellín desde 2013.

El denunciante, por su parte, relató que su esposa quedó en estado de shock tras el incidente y que su bebé lloraba desconsoladamente durante la discusión. Según su testimonio, la familia presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y espera que las autoridades investiguen el caso para determinar las responsabilidades correspondientes. “No podemos permitir que una persona así siga ejerciendo sin consecuencias. Este tipo es un peligro para la sociedad”, expresó el hombre en su declaración a Colombia Oscura.