A uno metros de la casa estaba el agujero que el pastor habría cavado para esconder el cuerpo su hijastra: tenía todo calculado

El caso de la niña de 13 años que logró escapar de la agresión sexual por parte de su padrastro, un pastor cristiano conocido en la región, sigue llamando la atención de la comunidad, pues se conoció que el criminal habría preparado un hueco y un tanque plástico para desaparecer cualquier rastro de la menor si su plan se concretaba. De acuerdo con información difundida por el medio local Contexto Regional, el hombre había dispuesto un espacio en el terreno donde, presuntamente, planeaba ocultar el cuerpo.

El lugar se encuentra a pocos metros de la vivienda y consistía en un hueco cavado en la tierra junto a un tanque plástico de gran tamaño. Tras rescatar a la menor, decenas de vecinos se movilizaron para buscar a José Erley Ramírez Garcés, el señalado agresor, que fue encontrado escondido entre la maleza y lo golpearon antes de que las autoridades llegaran al lugar para detenerlo, pues pretendían realizar justicia por mano propia.

En cuanto a la menor, se conoció que fue trasladada al Hospital San Marcos, donde recibió atención médica por las lesiones físicas sufridas y el trauma emocional derivado de los hechos. Actualmente, se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Santa Rosa de Cabal, donde recibe acompañamiento psicológico para afrontar las secuelas de lo ocurrido.

Según el relato de José Diego Osorio, un habitante de la vereda que ayudó a la menor, la niña logró liberarse mientras el hombre cavaba el hueco: “Él abusó de ella, la niña se salvó porque mientras él hacía el hueco para enterrarla, se alcanzó a volar. La dejó amarrada con un lazo y ella, con el bisturí que le quitó la ropa, cortó la soga y salió corriendo”, explicó Osorio.

El testigo también destacó la valentía de la menor al escapar de una situación tan crítica, pues el agresor la había dejado encerrada con candado, pero ella logró cubrirse con una sábana, ya que estaba desnuda, y huyó por una ventana: “Unos 10 segundos más y la niña no hubiese sobrevivido. Yo estaba solo cuando todo esto ocurrió, no quiero imaginar que alguien más se hubiera hecho el de la vista gorda. Dios me puso en el momento indicado”, añadió.

Imágenes que se han difundido en redes sociales muestran lo que sería el hueco en la tierra y la caneca de gran tamaño ubicados en la parte trasera de la finca del agresor, lo que refuerza las sospechas de que el hombre planeaba acabar con la vida de la menor y ocultar su crimen.

Testimonio de una habitante del sector

La comunidad se encuentra profundamente impactada por lo ocurrido y exigen que la condena en contra del criminal sea justa.