Yan Pizo, exparticipante del ‘Desafío’, tomó radical dedición para el parto de su segunda hija: “Lo ven como suicidio”

Yan Pizo, indígena nasa que participó en El Desafío The Box 2023, donde llegó a la final, se hizo tendencia tras revelar que él y su esposa tomaron la decisión de dar a luz a su segunda hija mediante un método tradicional y la ayuda de una partera.

Aunque el atleta caucano afirmó que, contrario a lo que piensan sus seguidores, ni su pareja ni su bebé corren riesgo alguno, tienen el hospital como una segunda opción por si algo extraordinario ocurre. “Eso es normal en mi comunidad, aunque la gente lo ve como un suicidio y algo peligroso”, contó.

Con conversación con el programa de entretenimiento La Red, Yan Pizo, recordado por su participación en el Desafío The Box 2023, reality de resistencia en el que representó por primera vez a la comunidad indígena nasa de Páez, Cauca, habló del sueño que está cumpliendo de agrandar su familia, ya que, espera continuar la tradición de tener muchos hijos como es costumbre en su pueblo, sueño que estaba viendo legado cuando perdió un bebé que según indicaciones médicas no se acomodó bien en el vientre de sus madre.

“Cuando recibí la noticia que todos los colombianos lo vieron en el desafío. La verdad, yo me sentí muy feliz, eso me motivó a querer llegar a la final”, comentó. No obstante, al terminar la competencia, Yan se enteró de la trágica noticia de que su bebé no nacería.

“Fue muy devastador porque la verdad yo estaba muy ilusionado, mi pareja también estaba muy ilusionada y fue algo duro. La verdad es que nos costó superar esa pérdida. Lo que nos dijeron pues era que el bebé estaba como mal ubicado. Entonces, esa fue como como la principal razón”, explicó Pizo acerca del motivo que provocó la pérdida de su bebé a los cuatro meses de gestación.

Yan Pizo y su esposa Geral Lara serán nuevamente papás

Tras superar la triste pérdida de un bebé, el finalista de El Desafío The Box 2023 y su pareja apostaron de nuevo para agrandar la familia, se trata de una niña a la que llamarán Mia.

“Bueno, esperamos un tiempo, hicimos un proceso para que ella pues tuviera de la mejor manera para poder eh tener eh el bebé, entonces, o sea, todo fue muy muy calculado y ella estuvo superbién. Yo he estado durante todo el embarazo. He estado muy contento porque sí lo buscamos, lo planeamos porque eh pues ya tenemos eh una niña de 8 años y como yo, por ejemplo, tengo muchos hermanos y tener hermanos para mí es eh algo muy lindo”, afirmó Yan.

En esta oportunidad tanto Geral como su bebé se encuentran en perfecto estado de salud y la pareja tienen las expectativas muy altas, sin embargo, causaron polémica al contar cómo será el parto. Mia nacerá en su casa con asistencia de una partera.

“En mi pueblo todos tenemos muchos hermanos, en mi caso, somos nueve hermanos, nacimos pues con ayuda de una partera. Eso es pues normal en en mi comunidad, aunque pues acá la gente lo ve como es un suicidio, eso es peligroso. pero allá las parteras tienen tanta experiencia que para ellos hace es algo normal, cotidiano. Aunque no no pues eh los hospitales es nuestra segunda opción porque pueden pasar cosas”, relató.

Par tranquilidad de su público, Yan aseguró que junto a su esposa tienen el plan b de una clínica dado el caso que ocurra algo fuera de lo contemplado, pese a que él afirmó sentirse tranquilo.

“No estamos poniendo en peligro la vida de nuestra hija porque mucha gente cree que es así, no, ustedes están locos, eso no, eso eran los tiempos de antes, entonces eh estamos tranquilos, la verdad, y seguros por lo que por lo que se viene”, concluyó.