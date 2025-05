Feminicidio Sofía Delgado: abogado advirtió que puede haber otra persona involucrada en el crimen

El jurista aseguró que puede haber otra persona involucrada en el feminicidio de la niña de 12 años en el municipio de la Candelaria - crédito Redes sociales

El asesinato de Sofía Delgado, de 12 años, en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca), en septiembre de 2024, sigue dando de qué hablar.

El abogado Mario Iguarán destacó la histórica condena de 58 años y 3 meses impuesta a Brayan Campo, responsable del homicidio de la niña. El exfiscal destacó que esta es la pena más alta dictada en el país contra el homicida de un menor de edad.

En declaraciones a Noticias Caracol, el jurista enfatizó la necesidad de una reforma constitucional que permita la implementación de la cadena perpetua para crímenes de esta naturaleza, calificando al condenado como “un monstruo”.

De acuerdo con Iguarán, el feminicida confeso no podrá acceder a beneficios que reduzcan su condena. Razón por la que explicó que, en Colombia, quienes cometen delitos graves contra menores no tienen derecho a rebajas de pena por trabajo o estudio, ni a medidas como la libertad condicional.

Bayan Campo, feminicida confeso que no podrá acceder a beneficios que reduzcan su condena - crédito Colprensa

“No deben pensar los colombianos que este sujeto, que a propósito poco le gusta trabajar o estudiar, podrá reducir su condena o acceder a algún subrogado penal en el futuro”, afirmó al noticiero mencionado.

El abogado también señaló que las investigaciones sobre el caso podrían no estar cerradas. Según indicó, existen sospechas de que otra persona podría haber estado involucrada en el crimen.

Iguarán hizo referencia a Evelyn Rodas, pareja de Brayan Campo, que inicialmente fue detenida como presunta cómplice, pero posteriormente liberada tras la declaración del feminicida, asegurando que ella no tenía relación con los hechos.

“No descansaremos hasta que se sepa toda la verdad, porque muchos consideramos, y eso lo hemos pedido a la Fiscalía y sé que la Fiscalía está en eso, es que creemos que puede haber otra persona involucrada en ello. De una vez hay que decirlo, la compañera de este sujeto. Yo creo que ella tiene que dar unas explicaciones y sobre eso vamos a seguir trabajando”, indicó para el noticiero.

En una entrevista con el medio True Stories, Rodas afirmó que el día del asesinato Campo salió de casa con la excusa de visitar a un mecánico y regresó poco después, comportándose con normalidad.

Confeso asesino de Sofía Delgado fue condenado a 58 años y 3 meses por el crimen contra Sofía Delgado - crédito Inpec

Sin embargo, Iguarán considera que las circunstancias del caso ameritan que Rodas sea sometida a nuevos interrogatorios y entrevistas para esclarecer si tenía conocimiento del crimen. “No se trata de establecer que sea autora o coautora, pero sí determinar si sabía algo sobre esta barbarie”, explicó para Noticias Caracol.

El exfiscal expresó su satisfacción por la severidad de la condena, aunque insistió en que crímenes de esta magnitud merecen penas aún más estrictas. “En la historia judicial de Colombia no se había dado una pena de esta magnitud, pero estos monstruos se merecen incluso mucho más”, afirmó.

Iguarán reiteró su apoyo a la cadena perpetua para quienes cometan delitos graves contra menores, argumentando que personas como Campo representan un riesgo permanente para la sociedad. “Este hombre ya tenía antecedentes por actos sexuales abusivos con menores de edad y, aun así, seguía en libertad. Eso nos lleva a revisar cómo sujetos con este tipo de antecedentes pueden volver a delinquir”, señaló para el medio mencionado.

De esta manera, el jurista finalizó diciendo que aunque actualmente una ley que establezca la cadena perpetua sería inconstitucional, es fundamental impulsar una reforma constitucional que permita su implementación. “Si alguien es capaz de violar y asesinar a una niña, ¿cómo puede garantizarse que no lo hará de nuevo? Estos sujetos no tienen límites, valores ni principios”, concluyó.

La familia y comunidad de Sofía Delgado reciben la sentencia como un acto de justicia - crédito Leidy Zuñiga/Facebook

Homenaje a Sofía Delgado

La madre de Sofía Delgado, junto con su familia y los habitantes de Candelaria, rindió un homenaje a la niña, que habría cumplido 13 años el sábado 3 de mayo.

En medio de las emociones expresó que, aunque ya no tiene a su hija, siente que la justicia actuó rápidamente al imponer la condena de Brayan Campo. “Cuando recibí la noticia de la condena, sentí dos emociones encontradas. No fue felicidad, pero sí el alivio de saber que este hombre ya no podrá dañar más niñas ni destruir más familias”, declaró a Noticias Caracol.

La madre compartió una carta que Sofía le escribió en mayo de 2024 para el Día de la Madre, que decía: “Feliz día, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho y te deseo un feliz día. Atentamente, Sofía”. El breve mensaje estaba acompañado de tiernos dibujos hechos por la niña.