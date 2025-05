PepsiCo Colombia responde a alerta en EE. UU. sobre carne de cerdo en famoso producto de frituras

Algunas de las marcas de PepsiCo. Foto: PepsiCo

En respuesta a una alerta emitida por una entidad sanitaria de los Estados Unidos, PepsiCo Alimentos Colombia ha subrayado que todos sus productos están diseñados para el mercado colombiano y no cuentan con autorización para ser exportados o comercializados en territorio estadounidense.

La empresa destacó que “todos los productos fabricados en el país están diseñados para satisfacer las preferencias de los consumidores colombianos y destinados al mercado local cumpliendo con estrictos estándares de calidad”, rechazando cualquier vínculo con actividades de comercialización ilegal en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado difundido por la compañía desde Bogotá, ninguno de sus productos representa riesgos para la salud.

Según la misma declaración, la alerta sanitaria estadounidense no alude directamente a un peligro en los alimentos de PepsiCo Alimentos Colombia, sino que destaca la prohibición vigente en Estados Unidos respecto a la importación de carne de cerdo proveniente de Colombia.

Este marco normativo subraya la importancia de garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad alimentaria entre los productos que ingresan a su territorio.

La compañía aclaró que no mantiene operaciones de exportación desde Colombia. El comunicado enfatiza que “PepsiCo Alimentos Colombia informa que no exporta productos y resalta que no ha autorizado a ninguna persona o entidad para la exportación o comercialización de dichos productos fuera del territorio colombiano”.

Asimismo, recalcaron que cualquier presencia de sus productos en mercados internacionales podría deberse a actividades no autorizadas que contradicen sus métodos de operación.

Los estrictos controles y estándares de calidad destacan como una prioridad central en los procesos de producción de la compañía.

PepsiCo Alimentos Colombia afirmó que su método de fabricación incluye procesos detallados de selección de materias primas, monitoreo de la inocuidad de los productos y plena alineación con requisitos legales como etiquetados, registros sanitarios y normativas aplicables a manufactura y distribución. Este enfoque asegura altos niveles de trazabilidad y seguridad alimentaria que cumplen con la legislación colombiana.

La alerta sanitaria emitida se refiere a un problema más amplio relacionado con productos cárnicos. Aunque no vincula directamente a PepsiCo Alimentos Colombia con riesgos específicos en sus alimentos, el aviso resalta la necesidad de cumplir normas sanitarias en países receptores.

Como una empresa agroindustrial global, PepsiCo se centra en operar con cadenas de suministro y producción locales, adaptándose en cada mercado donde tiene presencia.

La aclaración por parte de la empresa busca reforzar a los consumidores colombianos la confianza en sus productos y en los procesos que los avalan. Dentro de este contexto, la compañía reafirma su compromiso de evitar incidencias que puedan generar confusiones respecto al destino de sus bienes y la seguridad del consumidor final.

La implementación de los sellos octogonales de advertencia en productos ultraprocesados en Colombia, exigida por el Ministerio de Salud a partir del 15 de junio de 2024, ha generado diversas reacciones en la industria alimentaria.

Según una investigación publicada por el medio independiente Vorágine, la marca Todo Rico habría adoptado una estrategia para evitar incluir estos sellos en sus empaques, lo que ha despertado inquietudes entre consumidores y expertos en nutrición.

La normativa, establecida inicialmente en la resolución 810 de 2021 y modificada en 2022 mediante la resolución 2492, obliga a los fabricantes a advertir sobre niveles elevados de sodio, grasas saturadas, azúcares y grasas trans en sus productos.

De acuerdo con Vorágine, la línea Todo Rico Original, que incluye una mezcla de chicharrones, papas fritas y tajadas de plátano maduro, no presenta los sellos de advertencia requeridos.

La normativa busca informar a los consumidores sobre los riesgos asociados al consumo de productos ultraprocesados que excedan ciertos umbrales de ingredientes perjudiciales para la salud.

Sin embargo, la investigación señala que algunas empresas han optado por modificar sus fórmulas para evitar cumplir con estas regulaciones, en lugar de mejorar la calidad nutricional de sus productos.