Luisa Fernanda W volvió a los escenarios y cantó tema que compuso con Legarda

La influenciadora fue una de las artistas que participó del Rancheratón, celebrado en el Rancho MX de Cajicá, y en el que rindió tributo a su fallecida expareja - crédito @elranchomx y @legarda/Instagram

Durante más de una década, Luisa Fernanda W se ha mantenido como una de las figuras nacionales más destacadas en materia de creación de contenido en redes sociales. La antioqueña se transformó en una referencia para futuros influenciadoras, y paulatinamente fue explorando nuevos campos aprovechando su reputación.

Actualmente el que más divididendos le genera es el de empresaria, habiéndose involucrado en la creación de su propia línea de maquillaje y en su restaurante Rancho MX, con el apoyo de su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y fue justamente en el restaurante emplazada en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, que se realizó una nueva edición del Ranchenatón en Arena MX, centro de eventos adjunto al establecimiento. Celebrado el pasado miércoles 30 de abril, juntó a distintos artistas como Pipe Bueno, Beéle, o Elder Dayán.

La sorpresa para los asistentes saltó cuando se vio a la propia Luisa Fernanda W subiéndose a la tarima, puesto que no aparecía en la programación que se difundió previamente a través de las redes sociales. La paisa interpretó algunas de las canciones publicadas a lo largo de los años, que pese a no terminar de darle una carrera musical propiamente dicha, alcanzaron resonancia entre sus seguidores.

Entre los temas que interpretó se incluyó Mi regalo, compuesta por la influenciadora con apoyo de su expareja, el fallecido Fabio Legarda, que perdió la vida en Medellín producto de una bala perdida que impactó en su cabeza durante un enfrentamiento entre unos delincuentes y un escolta.

El momento fue difundido en redes sociales y fue bien recibido por los que asistieron al Rancheratón, destacando el rendimiento de Luisa Fernanda en escena.

La creadora de contenido volvió a tomar el micrófono durante el Rancheratón, y rindió tributo a su expareja - crédito @dannac_09/Instagram

La carrera musical de Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda conoció a Legarda en 2018, cuando coincidieron en la primera edición de MasterChef Celebrity, celebrada en 2018. Cuando ambos terminaron su participación en el concurso del Canal RCN, anunciaron su noviazgo, mismo que fue breve tras la muerte de Legarda.

Gracias al apoyo del cantante, Luisa Fernanda W debutó en 2019 con el sencillo Así Soy Yo, en el que aborda el tema del bullying y que alcanzó gran popularidad en plataformas digitales. Posteriormente, lanzó otros temas como Beso de Desayuno, Bloqueo y la mencionada Mi Regalo.

En el Rancheratón, Luisa Fernanda W subió al escenario con Itzza Primera, Ryan Roy y Dejota 2021, antiguos colaboradores de Legarda - crédito @elranchoMX/Instagram

Tras la muerte de Legarda, la paisa hizo una pausa en su faceta musical para enfocarse en su faceta empresarial. A esto se le sumó su relación con Pipe Bueno, que inició meses después de la muerte de Legarda y que le valió duros comentarios en plataformas digitales.

Pese a ello y al nacimiento de sus hijos Máximo y Domenic, la influenciadora no se olvidó de la música y retornó a los escenarios en 2023, anticipando que durante los años anteriores tomó clases de canto para ofrecer un mejor rendimiento. Esto se puso a prueba con Otro Ratico, tema publicado en 2024 y en el colaboró con la cantante venezolana Itzza Primera, más orientado a la música popular.

Luisa Fernanda W reveló cuál es el síndrome que padece y afecta su personalidad

Luisa Fernanda W compartió los pasos que sigue cuando alguien le falla y traiciona su confianza para actuar de una mejor manera - crédito @luisafernandaw/IG

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió cómo enfrentó el síndrome del impostor durante sus inicios como influencer. Reveló que pensamientos intrusivos la hacían dudar de su talento y sentir que no merecía sus logros.

Aunque parecía segura, se cuestionaba su rol ante las marcas y el público. Contó que hace dos años identificó este trastorno y decidió enfrentarlo, afirmando que su exigencia personal intensificaba el problema, pero terminó siendo parte de la solución. Ahora, a sus 31 años, la influenciadora afirma sentirse más segura, compartiendo cinco consejos que la han ayudado, alentando a sus seguidores a hablar abiertamente de sus miedos.

“Primer punto: reconoce lo que sientes, pero no te lo creas del todo. Es normal tener dudas, pero esos pensamientos no siempre reflejan la realidad. Entonces, hay que identificarlos como lo que son: pensamientos, más no hechos. Segundo, habla sobre ello. Me pasaba que cuando lo compartía, me daba cuenta de que no era la única que le pasaba. Tercero, me tocó literal hacer una lista de todos mis logros. Cuando yo veía esos resultados ya escritos y esas metas cumplidas, yo decía: ¡Wow!”, comentó la empresaria, detallando la manera que encontró para no dejarse superar por el síndrome.

“Cuarto, entendí que no necesito saberlo todo. Entonces, acepta que no tienes que saberlo todo. Pues no saber algo no te hace menos competente. Estamos súper claros de que en esta vida, aprender es parte del proceso. Esto es algo que se los digo muchísimo en los videos. Pero como quinto punto, deja de compararte. Miren, cada persona tiene su propio ritmo, sus circunstancias y su camino. Uno estar comparándose solamente aumenta la inseguridad”, concluyó.