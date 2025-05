Gustavo Petro respondió a críticas de las feministas por presencia de Armando Benedetti y Hollman Morris en su gobierno: “Son perseguidos y hay que darles una mano”

El mandatario colombiano respondió a cuestionamientos sobre figuras de su gobierno, insistiendo en un enfoque legalista ante acusaciones de violencia de género - crédito Colprensa

En la reciente entrevista de Gustavo Petro en el programa Boletín del Gomelo, conducido por el comediante Alejandro Riaño, el presidente de Colombia abordó diversos temas relacionados con su gobierno, las críticas a su administración, y la relación con los sectores feministas que lo apoyaron durante su campaña.

En un diálogo cargado de tensiones, Petro fue cuestionado sobre la presencia de figuras controvertidas en su entorno político, como Hollman Morris y Armando Benedetti, quienes se han visto envueltos en escándalos de violencia de género, lo que generó reacciones en el movimiento feminista que lo apoyó.

Uno de los momentos más álgidos de la entrevista fue cuando Riaño le preguntó directamente sobre las críticas que surgieron desde algunos grupos feministas a raíz de la vinculación de estos personajes con su gobierno.

Petro fue tajante al responder que estas acusaciones no constituían un golpe a los grupos feministas que lo respaldaron.

En sus propias palabras: “Eso no es un golpe al feminismo. Yo no puedo manejar la relación de las personas con los movimientos sociales solo por creencias”.

Riaño, no obstante, insistió en el tema, señalando que tanto Benedetti como Morris estaban involucrados en situaciones que iban en contra de los principios del feminismo, principalmente debido a las denuncias de violencia.

Petro defendió la posición de no tomar decisiones basadas únicamente en acusaciones no comprobadas, afirmando: “Si tú eres feminista, no puedes estar solo con la creencia de que alguien cometió un delito, tienes que dejar que la justicia se encargue”.

El presidente defendió la presunción de inocencia y planteó que, hasta que no haya una condena judicial, no se puede juzgar a estas personas. “A menos que cometas un delito”, dijo Petro, refiriéndose a las figuras acusadas.

Esta postura legalista ha sido interpretada por algunos usuarios en redes sociales como una contradicción con el discurso feminista, “que aboga por la necesidad de visibilizar la violencia de género y evitar que personas acusadas de estos actos sigan ocupando posiciones de poder”.

En cuanto a Benedetti, quien ha sido señalado en varias ocasiones por violencia, Petro defendió su derecho a participar en la vida política: “Es un compañero del partido”, y añadió que había propuesto que Benedetti se apartara de la política tras las acusaciones.

Sin embargo, Petro también destacó que “la democracia permite a cada ciudadano ejercer sus derechos políticos, a menos que cometas un delito”, indicando que, mientras no se demuestre una culpabilidad formal, las personas tienen derecho a participar activamente en el ámbito político.

El caso de Hollman Morris también fue mencionado en la entrevista. Petro lo defendió como un “periodista perseguido”, asegurando que su posición política y las críticas hacia él eran parte de una persecución. “Holman es un periodista perseguido en Colombia y a los perseguidos se les da la mano”.

A lo largo de la entrevista, Petro reconoció que existían diferencias dentro de los movimientos sociales, pero insistió en que “las críticas no pueden invalidar todo un proceso político”.

En cuanto al feminismo, Petro hizo énfasis en que su gobierno ha avanzado en la protección de los derechos de las mujeres, pero que la lucha contra la violencia de género sigue siendo un desafío persistente.

Finalmente, la entrevista de Petro dejó claro que, aunque el presidente mantiene un enfoque legalista respecto a las acusaciones de violencia, los sectores feministas seguirán cuestionando la coherencia entre sus políticas públicas en favor de la equidad de género y las figuras que han estado cerca de su administración.

La polémica sobre la presencia de figuras como Benedetti y Morris en su círculo cercano continúa siendo un tema caliente dentro de la política colombiana, en el que la defensa de los derechos de las mujeres se entrelaza con las dinámicas de poder y la lucha por el cambio.