Dani Duke celebró reencuentro con Karol G y desempolvó las fotos que se ha tomado con ella: antes la maquillaba para sus producciones

Dani Duke dejó ver desde cuándo conoce a Karol G - crédito @daniduke/IG

La estrella colombiana del reguetón Karol G regresó a su ciudad natal, Medellín, para presentar oficialmente su documental Mañana fue muy bonito, una producción de Netflix que revela el lado más íntimo de su vida profesional y personal.

El evento, cargado de emociones y sorpresas, se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y estuvo lleno de cientos de fanáticos e invitados especiales que vivieron una experiencia única junto a su artista favorita.

Más allá de mostrar el detrás de cámaras de su exitosa gira mundial, el documental explora los desafíos que la cantante ha enfrentado a lo largo de su carrera de más de 18 años, incluyendo sus momentos de duda, crecimiento y transformación artística.

Durante la premier, los asistentes disfrutaron de diversas actividades interactivas como espacios de karaoke, maquillaje y estudios fotográficos inspirados en el universo de Karol G, permitiendo a los fans sumergirse en una experiencia artística multisensorial.

Dani Duke asistió a la premier del documental de Karol G - crédito @la_liendraa/IG

Dentro de las personalidades del entretenimiento colombiano que asistieron al evento estuvieron la influenciadora Dani Duke y su novio La Liendra, los cuales llegaron desde temprano para posar en todos los espacios que acondicionaron para la premier.

La mujer, que siempre ha dicho públicamente que es fanática de “La bichota”, se mostró en sus historias de Instagram emocionada por la invitación que recibió para ir a ver a la artista en la presentación del documental.

Dani Duke y La Liendra tuvieron la oportunidad de ver en primera fila a Karol G, escuchar sus palabras de gratitud y amor, también vieron la producción audiovisual del tour de la artista y finalmente compartieron con ella en el cóctel de cierre.

De acuerdo con las imágenes de Duke, publicadas en su perfil de Instagram, en la fiesta final se juntaron, se abrazaron y compartieron un tiempo juntas, algo que para ella es una alegría rotunda, a pesar de que no es una novedad, pues Dani y Carolina Giraldo se conocen desde hace varios años, de hecho, han compartido diferentes momentos de su vida profesional.

Dani Duke y Karol G compartieron durante la fiesta de cierre en la premier del documental de la artista - crédito @daniduke/IG

Dani Duke y Karol G tuvieron la oportunidad de trabajar juntas cuando estaba empezando la carrera artística de “La bichota”, en esa temporada su amigo mutuo Daiky Gamboa las presentó y llevó a la influenciadora para que la maquillara en sus producciones.

Durante esa temporada Daiky era el vestuarista y coordinador de arte de Karol G, su experiencia en la moda lo convirtió en el hombre detrás de los looks que usaba la cantante colombiana en sus videos musicales y presentaciones.

El mejor amigo de Karol G terminó introduciendo a Dani Duke en el equipo y se convirtió en la maquilladora de la celebridad, además, en algunas oportunidades hicieron videos para el canal de YouTube de Duke, pues estaba empezando en el mundo de los creadores de contenido y esto le sirvió para despegar.

Dani Duke maquillaba a Karol G cuando empezó en el mundo del entretenimiento - crédito @daniduke/IG

Sin embargo, Dani Duke empezó a crear más videos para sus plataformas digitales y terminó convirtiéndose en una de las influenciadoras más reconocidas del país, así que dejó su papel como maquilladora de la artista y ahora cada vez que tienen algunos encuentros disfrutan de su compañía y recuerdan lo vivido, tal como sucedió en la noche del 30 de abril.

Dani Duke aprovechó la nueva fotografía que se tomó junto a Karol G y la publicó junto a las que se tomó cuando recién empezó a compartir con ella, en los recuerdos desempolvados se pudo ver que estuvieron en eventos juntas, salieron a algunas celebraciones, trabajaron y también que tienen una firme amistad con Daiky Gamboa.

En la descripción del carrusel le dedicó unas emotivas palabras a la cantante paisa, le agradeció por lo que ha hecho con su recorrido profesional y por la inspiración que genera.

Dani Duke y Karol G compartieron varios momentos juntas cuando recién empezaron a ser famosas - crédito @daniduke/IG

“Mañana siempre es bonito. Gracias Karol G por inspirarme a seguir mis sueños. Me enseñas que la disciplina transforma sueños en realidad. No es suerte. Es constancia, esfuerzo y trabajo diario. Eres el reflejo de lo que significa ser una verdadera girl boss. Has conquistado el mundo sin perder tu esencia, sin dejar de ser mujer, sensible, real y auténtica. Nos enseñaste que el poder femenino no está en parecerse a nadie, sino en amar lo que somos con orgullo y determinación. Tu fuerza inspira, tu éxito motiva y tu corazón deja huella", expresó Dani Duke.