Cancillería de Colombia felicitó a Mark Carney por la victoria de su partido en las elecciones generales de Canadá

Policía halló caleta repleta de cocaína en vehículo abandonado en vía de Nariño Agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte intentaron detener una camioneta emitiendo la señal de pare, pero el conductor del vehículo no la acató y emprendió la huida

Ministro del Trabajo hizo advertencia en caso de que el Senado niegue la consulta popular: “El pueblo pasará factura de cobro” Antonio Sanguino confirmó que el presidente Gustavo Petro puede convocar el mecanismo de participación, así el Congreso no lo avale, como había informado el jefe de Estado. No obstante, indicó que espera que los senadores no “cometan la torpeza” de impedir su avance