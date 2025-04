Marlon Solórzano le pidió una cita a Melissa Gate cuando salga de ‘La casa de los famosos’: Me gustaría devolver un poquito el tiempo"

El exconcursante Marlon Solórzano ofreció disculpas públicas a Melissa Gate durante su emotiva reaparición - crédito cortesía del Canal RCN

El regreso de Marlon Solórzano a La casa de los famosos Colombia generó gran expectativa entre los seguidores del reality, especialmente por las tensiones y relaciones que dejó su paso inicial por el programa.

El exparticipante, que fue uno de los primeros eliminados de esta temporada, reapareció en la dinámica de “congelados”, donde los eliminados tienen la oportunidad de regresar temporalmente para interactuar con los concursantes que aún permanecen en la competencia.

En el ingreso de Marlon se destacó un mensaje emotivo dirigido a Melissa Gate, una de las participantes más destacadas del reality.

Durante su intervención, el actor y creador de contenido aprovechó para disculparse con Melissa por su comportamiento pasado y para expresar su admiración hacia ella.

“Melissa, uno en la vida se equivoca. Yo, lastimosamente, no me di cuenta de la persona que tuve al frente de mí. Me gustaría, pues sí, devolver un poquito el tiempo y darme cuenta de la mujer que eres. Eres muy valiosa, eres así de mamacita como Karina o Laura. O sea, eres hermosa para que siempre lo tengas en cuenta. Hay situaciones en la vida o personas que lo nublan a uno, lo hacen cegarse, y yo siento que estuve así contigo. Dormimos juntos y me retracto de todo lo que dije al principio, porque yo quería conocerte más y quería ver cuál era ese color que tenías”, expresó Solórzano.

Marlon le entregó un ramo de flores y le pidió una oportunidad para conocerse fuera del programa. “Quiero darte esta rosa, y quiero que parpadees dos veces porque me gustaría que cuando salga, si quieres contar conmigo como parcero, aquí voy a estar firme. Si no, obviamente también te voy a entender porque tienes todo el derecho. Me gustaría despedirme bien de ti con, pues, un besito y un abrazo, y si quieres, parpadea dos veces”.

El modelo, que también le dio un abrazo y un beso en la mejilla como despedida, culminó: “Te espero afuera, listo. Bendiciones, las estas rompiendo y no te lo tengo que decir. Eres la reina de la casa, este ramo es para ti”. Melissa, visiblemente sorprendida, recibió el ramo de flores y el mensaje de Solórzano, aunque no quedó claro si aceptará su invitación una vez que termine el programa.

El gesto de Marlon hacia Melissa no pasó desapercibido, especialmente porque durante las primeras semanas del programa, Melissa había manifestado que lo encontraba atractivo.

Sin embargo, la relación entre ambos no prosperó, en parte debido a que Marlon inició un romance con Karina García, que actualmente mantiene una relación con el cantante Andrés Altafulla dentro del reality. Aunque Solórzano aseguró no estar molesto por la relación entre Karina y Altafulla, aunque algunos interpretaron sus palabras como un mensaje con doble sentido.

“A mí no me incomodó nada el tema de Karina, porque, perdón, es que les voy a aclarar a toda Colombia aquí algo. Karina y yo tuvimos un cuento. Yo no estoy dolido para nada, porque es que ella y yo no tuvimos nada serio. ¿Acaso es que ella es mi novia? ¿Acaso es mi mujer como para yo venir aquí a reclamarle?“, indicó.

Además de su interacción con Melissa, Marlon aprovechó su regreso para dirigirse a otros participantes de la casa. Dedicó palabras de aliento a varios de ellos, destacando su fortaleza y el esfuerzo que han demostrado en el programa.

En particular, elogió a Mateo Varela “Peluche”, a quien consideró un gran amigo y un competidor destacado. Sin embargo, también lanzó críticas contundentes hacia otros concursantes, como Camilo Trujillo, a quien calificó de “falso, conveniente y desagradecido”. Solórzano incluso advirtió a Emiro Navarro sobre la actitud de Camilo, invitándolo a ser cauteloso en su relación con él.

“No sea bobo con este parcero de Camilo, él es la persona más falsa, conveniente y desagradecida que yo he conocido, te lo digo aquí de frente y si quieres una persona como él siga con él, pero si usted es inteligente atienda las cosas que le estoy diciendo”, le dijo Solórzano a Navarro.