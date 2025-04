María Fernanda Cabal reveló a Abelardo de la Espriella que los “mamertos” crearon una imagen errada de ella: “No soy un monstruo”

La senadora María Fernanda Cabal habló con Abelardo de la Espriella y relató la manera errada en que sus opositores la venden - crédito @mariafernandacabaL/Instagram

Durante un nuevo episodio de su pódcast Tertulias Defensor, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella sostuvo una extensa conversación con la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, y el espacio sirvió como escenario para tocar diversos temas relacionados con la vida política, social y personal de la congresista.

No obstante, fueron tres ejes los que más captaron la atención de los oyentes: su percepción sobre la imagen que le han construido sus detractores, su opinión frente a los políticos que calificó como “camaleónicos” y las anécdotas sobre su vida en pareja con José Félix Lafaurie, al que ella llama cariñosamente “Pepe”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La charla fue compartida en el canal de YouTube de De la Espriella y, como suele suceder con sus entregas, mezcló lo anecdótico con lo reflexivo, incluyendo momentos de tono ligero. Uno de ellos surgió al abordar la historia de amor entre la senadora y el presidente de a Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con el que lleva más de tres décadas de relación y ha tenido cuatro hijos.

La senadora María Fernanda Cabal conversó con Abelardo de la Espriella yu reveló cómo vivió una "trasnformación" en su imagen política por la oposición - crédito De la Espriella Style/YouTube

Entre risas, el abogado hizo comentarios sobre cómo se conocieron: “Recogiste a Pepe y lo amaestraste” y la senadora respondió: “Con las mañas de los costeños, que tenían mala fama en la universidad (...) y le decian a uno ‘cuidado con un novio costeño porque te pone los cachos’”. A lo que el litigante remató: “Pero ese fue el que te enredó, fíjate”, y la uribista justificó: “Porque la labia costeña es brava”.

La senadora respondió con naturalidad, recordando que su pareja ha sido un compañero constante, pese a las dificultades propias de una relación extensa. Señaló que, aunque existan momentos en los que no se soportan, su unión está basada en un compromiso que, para ella, debe ser “para toda la vida”.

La conversación familiar derivó también en comentarios sobre los hijos de la pareja, con especial mención a Luisa, su hija economista y emprendedora, a quien De la Espriella elogió: “Yo conozco muy bien a Luisa, que es una emprendedora maravillosa, que por cierto, recientemente se volvió a ser abuela, ¿verdad?”.

La senadora, entre carcajadas, respondió afirmativamente, lo que llevó a una broma del abogado: “O sea que a Pepe le dicen el lobo feroz”, ante la interrogante de la razón, este respondió: “Porque se come a la abuela”.

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal están casados hace más de 30 años y piensan estarlo hasta la muerte - crédito redes sociales

Más allá de los temas personales, uno de los puntos centrales de la entrevista fue la percepción que la opinión pública, especialmente desde sectores críticos al uribismo, tiene sobre Cabal. El abogado planteó la pregunta directamente: “¿Cómo recibiste el hecho de que la mamertería te armara una imagen completamente distinta a lo que tú eres en realidad?”. A lo que la senadora contestó que ese proceso fue difícil, especialmente por sentirse una persona directa y transparente.

“Al principio fue muy duro, porque cuando uno es o uno se considera una buena persona, con algo que yo creo que es una cualidad y no un defecto, pero no lo entiende el público en el medio político, es que yo soy directa. Yo digo lo que pienso. Yo no soy impostada, yo no uso disfraz”, expresó. La senadora explicó que sus posturas firmes y coherentes han sido malinterpretadas, a veces convertidas en caricaturas que no se corresponden con su realidad.

Afirmó también que su coherencia logró incluso que algunos sectores de izquierda le reconozcan respeto, e incluso le hayan manifestado intenciones de apoyo: “Yo hasta votaría por usted”.

“Soy directa, no impostada. No uso disfraz”: con estas palabras, Cabal defendió su estilo político - crédito Luis Cortes/Reuters

Una de las anécdotas más llamativas que compartió en este sentido fue la que protagonizó con la fallecida senadora Piedad Córdoba, que describió como “muy zalamera”.

Según Cabal, Córdoba se acercaba frecuentemente a su curul y le decía en tono coloquial: “Vea, María Fernanda, usted tiene que hacer que la gente no sienta miedo de votar por usted. Ojo con el mensaje. Los mamertos me construyeron una imagen desfigurada, como si fuera un monstruo, un ogro”. También relató que fue la entonces congresista progresista la que llegó a decir que prefería votar por ella antes que por algunos integrantes de su propia bancada, la del Pacto Histórico.

“¿Qué es lo que hice? ¿Qué soy un monstruo? No, no un monstruo. Entonces todo lo que viene del uribismo y toda esta carreta (...) Ella era muy auténtica (Piedad Córdoba), era una vieja que sabía, una vieja jodida, pero con mucho conocimiento en política. Lo que pasa es que Piedad estaba del lado equivocado. Pero esto es para decirte que al principio la frustración y el dolor que uno siente por el daño que le hacen y con la amplificación de las redes sociales. Y me di cuenta en ese momento”, agregó la senadora.

María Fernanda Cabal recordó una conversación con Piedad Córdoba: “Me decía que debía lograr que la gente no tuviera miedo de votar por mí” - crédito Camila Díaz/Colprensa

Otro de los puntos importantes de la conversación abordó la visión crítica que ambos comparten sobre ciertos actores políticos, a quienes calificaron como “camaleónicos” o “falsos”.

La conversación derivó en comentarios directos sobre figuras como Roy Barreras, que ambos calificaron como el “campeón de la falsedad”. La senadora lo describió como un político con una trayectoria plagada de contradicciones ideológicas: “Lanzó su candidatura (...) imagino que vendrá disfrazado de centro pa’ no ser tan de izquierda. Después de que apoyó a Petro y no ser tan de derecha cuando se ha beneficiado”.

Por su parte, De la Espriella se refirió a Armando Benedetti como un personaje “abominable y peligroso”, aunque consideró que Barreras representa una amenaza mayor debido a su “habilidad, vanidad e inteligencia”.