Heredero contó por qué no tuvo luna de miel con su esposa y cuál fue el sueño que le pudo cumplir tras su éxito en la música

El cantante Heredero, conocido por su éxito Coqueta, compartió una emotiva anécdota sobre cómo logró cumplir una promesa que había hecho a su esposa Alba Lozano al inicio de su matrimonio.

Según contó en una entrevista con la periodista española Eva Rey para el programa Desnúdate con Eva, la pareja no pudo disfrutar de una luna de miel cuando se casaron debido a limitaciones económicas: “No tuvimos luna de miel con mi esposa y la música me permitió llevarla a donde le prometí cuando nos casamos”.

Sin embargo, años después, gracias a su éxito en la música, Heredero pudo llevar a su esposa a un lugar especial que ambos habían soñado visitar: Maastricht, la ciudad natal del violinista André Rieu.

De acuerdo con lo contado por el artista, él y su esposa son seguidores de André Rieu desde 1997. En 2019, cuando el violinista ofreció cuatro conciertos en Bogotá, la pareja soñaba con asistir, pero no pudieron costear las entradas, que tenían un precio mínimo de 150.000 pesos.

Heredero recordó que, en ese momento, no podían permitirse gastar trescientos mil pesos en boletas, ya que tenían otras prioridades económicas. Sin embargo, el cantante había prometido a su esposa que algún día la llevaría a Maastricht, donde Rieu realiza sus conciertos más emblemáticos.

“Somos los dos seguidores de André Rieu, el violinista (...) Estuvo acá en Bogotá y no fue un solo concierto, sino cuatro conciertos. La boleta más económica costaba 150.000 pesos, nosotros dijimos: “Como sea, nos vamos”. Eso fue en el 2019 (...) porque estaba aquí en Colombia, lo habíamos seguido desde 1997, lo conocemos. Pues no se pudo porque eran 300.000 pesos para los dos y uno no puede ser irresponsable por los gustos", contó.

Cumpliendo esa promesa, Heredero sorprendió a Alba Lozano con dos boletos para viajar a Maastricht y asistir a uno de los conciertos del violinista. Según relató, la experiencia fue profundamente emotiva para ambos, desde el momento en que abordaron el avión hasta el día del concierto.

“Yo allá le prometí que íbamos a ir de luna de miel a Maastricht, donde hace él los conciertos más grandes de su gira, que son un mes completo, y allá ya llegó un día con dos tiquetes y le dije: ‘No, vamos para Maastricht al concierto de André‘, lloramos”, añadió.

Además, mencionó que durante el viaje tuvieron la oportunidad de montar en tren por primera vez, lo que añadió un toque especial a la experiencia. “Quien me escuche pensará que es una pendejada”, comentó el cantante, visiblemente conmovido al recordar el momento.

La historia del cantante emocionó a sus seguidores en las redes sociales: “Autentico sencillo humilde y muy autóctono Heredero de un carisma divino y único me encanta !!!!!👏“; ”Para cada quien su logro, es lo máximo y más cuando parece que es inalcanzable"; “Así es que se gozan los sueños cuando al fin se hacen realidad. 😍“; ”Que belleza de relato 💕“; ”Qué bonito cuando te ha costado algo tanto y luego lo tienes ahí. La ilusión que transmite lo que habla 😊“.

Alba Lozano, que ha sido un pilar fundamental en la vida y carrera de Heredero, no solo es su esposa, también su manager. Lozano dejó su carrera como docente para apoyar a su esposo en su camino dentro de la industria musical.

Su papel ha sido importante en el éxito del artista, que ha reconocido públicamente que su proyecto musical no habría llegado tan lejos sin el apoyo incondicional de su pareja. En una entrevista con Tropicana, Heredero expresó su gratitud hacia Alba, destacando que su relación, que comenzó en la infancia, ha sido la base de su estabilidad personal y profesional.

“Somos de la misma vereda, crecimos los dos. Yo le digo a ella que somos novios desde el jardín infantil. Toda la vida. Casados llevamos 25 años. Debo decir con todo gusto y orgullo que este proyecto no estuviera donde está y no fuera lo que es sin mi esposa, sin mi familia. El apoyo de esto ha sido fundamental para este cuento”, afirmó.