Carlos Castaño tenía un acompañante de más de 60 años con una sola misión: “Eso venía en el paquete”

Castaño le expuso a su expareja porqué no se podía alejar del adulto mayor - crédito Colprensa/iStock

A pesar de haber sido uno de los criminales más temidos de la historia del país, Carlos Castaño, que fue fundador y líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue una persona reservada, por lo que se tiene poca información sobre aspectos íntimos del oriundo de Amalfi, Antioquia.

Es por ello que en el pódcast Más allá del silencio, Paula, como se presentó una expareja del paramilitar, reveló varios aspectos poco mencionados de la vida de Castaño y sus hermanos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La mujer indicó que su relación con Castaño la hace pensar que es imposible que la relación entre Carlos, Fidel y Vicente (hermanos y fundadores de las AUC) hubiera terminado con varias traiciones, que es una de las versiones que se manejan sobre la muerte de los dos primeros.

El acompañante misterioso de Carlos Castaño

La mujer reveló secretos del jefe paramilitar - crédito @Másalládelsilencio/YouTube

En uno de los aspectos que más sorprendió, la expareja de Carlos Castaño reveló que el líder de las AUC siempre estaba acompañado por un hombre de la tercera edad, al que describió como alguien de más de 60 años, al que todos llamaban “tío”.

“Era un viejito que nos acompañó, yo lo vi unas diez veces. En una de esas estaban jugando cartas y le pregunté por el viejito. Me dijo que el viejito tenía una función esencial: «la función de matarme, el viejito tiene la orden de que si está conmigo y caigo con uno de mis enemigos, me tiene que matar, es la única función del viejito»“.

Por un momento pensó que se trataba de una broma de Carlos Castaño, por lo que este tuvo que llamar al adulto mayor, al que le preguntó por qué siempre estaba con ellos: “Porque tengo que matarlo”, habría respondido.

La mujer indicó que Castaño tenía claridad de que iba a morir joven - crédito Colprensa

Paula también habló de las charlas íntimas que tuvo con el paramilitar, que estaba seguro de que moriría antes de los 40 años.

“Él estaba seguro, me acuerdo de que cuando cumplimos 25 me dijo que estábamos viejos, que ya uno de 30 no servía para nada. Me decía que después de 30 para qué servía, que por eso se iba a morir antes de los 40″, indicó.

El periodista le preguntó si en algún momento se había arrepentido de haber amado a Carlos Castaño, y Paula respondió de manera tajante al indicar que ella no conoció al criminal, sino a un “buen novio”.

“A mí me quedan ambas cosas, las tragedias y recuerdos muy bonitos. Carlos no siempre fue un hombre de guerra, nosotros salimos, hacíamos lo que nos gustaba, Carlos era muy divertido, era amigo de sus amigos y en el tiempo que estuvimos bien fue un buen novio. De sus tragedias, pues eso venía en el paquete. Mis planes eran distintos. Yo no me hice novia de un paramilitar, después me di cuenta de quién era”.

Carlos Castaño habría sido traicionado por sus hombres en 2004 - crédito Colprensa

Los mitos sobre la familia Castaño

Al hablar de las historias que se crearon en torno a las AUC, la expareja de Carlos Castaño afirmó que la serie sobre la vida de los hermanos ayudó a que las personas compartieran historias que no son reales.

“De ficción era casi todo. Puedes imaginarte que ponen a Carlos conquistando y acostándose con una guerrillera, eso no lo voy a creer, en cabeza de quién está eso. Carlos podría ser de todo, pero eso no lo creo”.

Una de las que más sorprendió a Paula fue en la que indicaban que Carlos Castaño tenía un tigre de bengala que se comía a los enemigos del paramilitar; aunque reveló que en realidad el animal sí era una mascota de ellos.

“Yo amo los animales y teníamos planeado cuando la guerra se acabara nos íbamos a vivir a Australia. Un día llegó a la casa y me dijo que me tenía que mostrar algo. Fuimos a un garaje y salió un animal y se le tira a Carlos, era un gato gigantesco, pero la tuvo muy poquito tiempo. Sacan tantas historias, que había un sótano, que tiraban muertos, si esa triga comía más bueno que nosotros”, puntualizó.