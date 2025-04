Aida Victoria Merlano reveló cuánto llevaba de relación con su pareja antes de quedar embarazada y cómo lleva la vida de casada: “No lo hagan en casa”

Aida Victoria Merlano confirmó que su embarazo comenzó tres meses después de iniciar su relación con Juan David Tejada - crédito @jdt21_5//Instagram

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, con siete millones de seguidores en Instagram, generó un debate en redes sociales tras revelar detalles sobre su relación con su pareja Juan David Tejada y su embarazo.

La barranquillera confesó en una entrevista con la periodista Gabriela Diez que lleva ocho meses de relación con Tejada, de los cuales cinco corresponden a su embarazo. Esto revela que la noticia de su futura maternidad llegó apenas tres meses después de iniciar su noviazgo.

“Con la pareja súper bien (...) Pues básicamente, mira, yo tengo cinco meses y medio de embarazo, bueno, cinco meses y una semana de embarazo, y como ocho meses de relación”, dijo en medio de risas.

En el video donde realizó esta confesión, la influencer no pudo evitar reírse antes de compartir el dato y bromeó diciendo: “Si usted está viendo esto en casa, no lo hagan, no lo practiquen allá en casita”.

La declaración generó una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios compartieron experiencias similares, mientras otros expresaron opiniones divididas sobre la rapidez con la que la pareja dio este importante paso.

Entre los comentarios destacados, algunos seguidores desearon felicidad a la pareja, recordando los desafíos sentimentales que Aida Victoria ha enfrentado en el pasado.

“Esas relaciones son las que más duran 🔥👏“; ”Me pasó igual 🤣 pero estoy muy feliz ya han pasado 5 años 😍 y es un padre excelente"; “Aida se me hace una red flag enorme, pero el fanatismo de las personas no los dejan ver"; “Cuando llega el que es, no importa si van 5 meses”; “No es el tiempo, es la persona”; “Futura mamá soltera”; “niñas no lo hagan en casa”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.