“Qué hace esta indiamenta acá”: Daniel Quintero denunció ataque clasista y racista en club El Nogal y hasta Gustavo Petro se pronunció

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el video en el que una mujer rechaza la presencia de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, en el club El Nogal de Bogotá. El mandatario señaló que las palabras utilizadas por la protagonista del clip denotan clasismo y conducen a violencias discriminatorias en el país.

“Esto sucedió en el Club el Nogal de Bogotá: así reaccionaron estas personas ante la presencia de Daniel Quintero ex alcalde de Medellín por voto popular. La indiamenta de una clase alta que se cree aristocrática y olvida sus propios ancestros. A esto se le llama arribismo y el arribismo de clase media, lleva al fascismo”, escribió en su cuenta de X el jefe de Estado.

La congresista Martha Peralta, vocera de la comunidad wayuú en el Congreso de la República, también se refirió a lo ocurrido en el reconocido club al norte de la capital.

“Ese arribismo es el que ha logrado estigmatizar a los indígenas de este país, por eso es que somos asesinados en Colombia, por ese odio que tienen muchos. El club El Nogal debería rechazar esas actitudes racistas. Esto no puede seguir ocurriendo”, señaló la senadora del Pacto Histórico.

Qué pasó con Daniel Quintero en El Nogal

El exalcalde de Medellín señaló que asistió al club social por invitación de un amigo. El hecho ocurrió justo cuando Quintero estaba ingresando a las instalaciones de El Nogal, pero no dio más detalles de por qué estaba allí.

“Vamos a resetear a la política, a las mafias corruptas, pero también a los racistas y clasistas que se creen de una raza superior. Esto me pasó hoy en el Nogal invitado por un amigo que trató de defenderme y me aclaró que no todos son así”, escribió.

Poco después, Quintero hizo un llamado a las directivas del club El Nogal por lo que considera una omisión en la garantía del derecho a no ser discriminado: “Le pregunto al largo silencio del Nogal. ¿Un indígena, un negro, un afro o un raizal pueden entrar a sus instalaciones? ¿O todos somos simplemente “indiamenta”?“.

Qué es lo que le espera ahora al exalcalde de Medellín en caso de Aguas Vivas

Tras la decisión del juez 50 penal municipal de avalar la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y diez personas más por presuntas irregularidades en el caso Aguas Vivas, el proceso judicial entra ahora en una nueva etapa clave.

La Fiscalía cuenta con un plazo de 120 días para entregar el escrito de acusación a los abogados de los implicados, de acuerdo a la información publicada por el medio El Colombiano.

En este documento se incluirán todas las pruebas recopiladas durante la investigación, y será el punto de partida para la audiencia de formulación de acusación, donde se debatirá formalmente el caso ante el juez.

En dicha audiencia, los procesados podrán solicitar aclaraciones, presentar recusaciones y, si lo consideran, allanarse a los cargos para acceder a eventuales beneficios jurídicos.

Hasta el momento, ninguno de los acusados ha aceptado los delitos imputados. Daniel Quintero respondió: “No acepto los cargos, señor juez, soy inocente”, tras varios minutos de silencio.

También está pendiente una decisión sobre la apelación presentada contra el fallo que aceptó a la Alcaldía de Medellín como víctima en este proceso.

Si se mantiene esa decisión, la administración municipal podrá intervenir activamente en el juicio, reclamar reparaciones e influir en el desarrollo del proceso judicial.

El caso se centra en el manejo del megalote Aguas Vivas, un terreno transferido sin costo a la Alcaldía en 2019.

Durante la administración Quintero, se habrían adelantado gestiones para que el municipio pagara más de 40.000 millones de pesos a las empresas IDC, Técnicas Constructivas y al particular Juan Manuel Villegas, pese a que el lote ya era propiedad pública.

Además, un decreto firmado en mayo de 2023 por Quintero y su exsecretario General, Fabio García, modificó las condiciones del predio, eliminando restricciones urbanísticas que incrementaron considerablemente su valor.