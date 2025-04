Cabecilla de mara salvadoreña capturado en Colombia envío un mensaje a Petro: “No firme ni permita mi extradición”

Pintor es acusado de escapar de una prisión salvadoreña - crédito Policía Nacional

Sigue en veremos la extradición de Mateo Pintor Rodríguez, el joven salvadoreño capturado en Rionegro, Antioquia, el pasado 26 de marzo, por solicitud de la Interpol.

Alias El Tatuado, como se le conoce en su país, es requerido por el juzgado tercero de vigilancia de San Salvador para cumplir una condena por el delito de estafa. Además es señalado como el principal cabecilla de la división “Revolucionarios” de la Mara 18.

En entrevista con la W Radio, Pintor le envío un mensaje al presidente Petro “para que no firme ni permita mi extradición, tomando en cuenta los ataques de El Salvador y sus altos mandos en mi contra”, e insistió que el Gobierno montó una persecución en su contra.

El salvadoreño fue capturado en Antioquia - crédito Policía Nacional

“Quiero corregir eso de alias el Tatuado. Yo nunca tuve un sobrenombre, pero, desde el 2016, soy víctima de una persecución política y policial, con la que he sufrido torturas y me han metido a la cárcel solo por no portar la factura de mi celular. Estuve también (en la cárcel) por extorsión, me condenaron a 15 años, pero en un juicio imparcial en el que me permitieron aportar pruebas se comprobó que se trataba de un fraude procesal”.

Sostiene que en su último periodo en una cárcel de El Salvador, sufrió todo tipo de torturas, a manos de un oficial de alto rango, que le impidieron caminar durante seis meses y es esa la razón de que dejara el país y se mudara a Colombia. Aunque el Gobierno de Nayib Bukele insiste que se fugó.

“He venido sufriendo hasta que en el 2022 tuve que salir huyendo (de El Salvador) porque, nuevamente, me habían capturado por ser parte de una agrupación ilícita o dizque pertenecer a grupos panderiles cuando se comprobó en su momento que nunca tuve que ver con los delitos de las pandillas”.

Está es la motocicleta que tenía el salvadoreño en Colombia - crédito BMW

Según las autoridades paisas se hacía pasar por italiano y llevaba una vida de lujos en Antioquia, movilizándose en una motocicleta de 140 millones de pesos y arrendando una vivienda en el sector de Llanogrande, donde celebridades como JBalvin tienen propiedades.

Según dijo al medio citado, “aquí en Colombia fui capturado por una presunta estafa en la que se vio involucrada una empresa de venta de vehículos y financiación que representaba y por eso es que me está requiriendo un juzgado, pero no porque yo haya cometido un delito”.

Y sobre sus tatuajes, que ocupan gran parte de la espalda, dijo: “Si estar tatuado fuera delito ¿cuántas personas no estarían presas en El Salvador? ¿cuántos funcionarios del gabinete ejecutivo del presidente no estarían presos? Estar tatuado no es un delito y mis tatuajes, todos, son artísticos. No tengo números ni letras y el grado de peligro en el que me han puesto nombrándome pandillero o cabecilla es muy grave”.

Los Mara 18 son la pandilla más grande de Los Ángeles - crédito Reuters

Cambiando su versión, Pintor sugirió que empezó a ser perseguido luego de testificar en un caso de homicidio en el que oficiales de la Policía se vieron salpicados en 2018 y que si vuelve a El Salvador será asesinado. “Principalmente, porque me asocian a pandillas y no me voy a poder defender, ¿qué van a pensar los pandilleros? ¿qué me hacia pasar por uno de ellos? Además, tengo amenazas de la Policía, que denuncié en asuntos internos. Si yo llego a El Salvador, me matan”.

La Mara Salvatrucha, conocida como una de las organizaciones criminales más peligrosas a nivel internacional, enfrenta un reto significativo en su dinámica operativa debido a las políticas implementadas en El Salvador.

La llegada al poder del presidente Nayib Bukele ha generado un impacto directo en las actividades de esta pandilla, obligando a sus líderes a abandonar el país en un intento por evadir el encarcelamiento en las instalaciones de máxima seguridad que se han establecido en la nación centroamericana.

La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es una organización que opera a nivel global y que se caracteriza por su participación en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando de armas, el secuestro, el robo y los asesinatos.

En El Salvador, esta pandilla se organiza en estructuras que suelen dividirse según barrios o zonas geográficas específicas, lo que les permite mantener un control territorial efectivo y operar con mayor eficiencia en sus actividades delictivas.