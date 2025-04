Shakira mostró cómo construyó el avatar que proyecta en sus conciertos: “Fue como crear una película completa”

Shakira explicó el significado que tiene su avatar en la gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira/Instagram

Shakira publicó en sus redes sociales cómo fue el proceso de creación del avatar que sale de ella en las pantallas durante los conciertos de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, la cual retoma el 13 de mayo en Estados Unidos: “Representa los 36 arquetipos de la mujer”, explicó.

De igual manera, la estrella colombiana desmintió que estas animaciones se hubieran diseñado con inteligencia artificial y mostró el paso a paso de la construcción. “Ha sido como crear una película completa y una narrativa entera”.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Shakira permitió que su público conociera de primera mano la forma en la que logró hacer realidad las historias que quería proyectar en las pantallas de sus conciertos, con los que está de gira por el mundo. Además, “La Loba” relató que hizo parte de todo el proyecto, ya que no solo participó en el diseño de los avatares,s también se involucró en el vestuario que lucirían, las voces y sus coreografías.

Shakira reveló detalles de la ceración de su avatar para la gira 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira/Instagram

“¿Ella se parece a mí, verdad? Quiero decir, ella es increíble. Estamos arreglándote el cabello. Estoy oscureciendo un poco este cabello. Necesitamos agregar el cabello. El cabello es importante. Ese fue un día de cabello terrible. 45 personas trabajando en los interludios. Sí, con mi show. Sí. He estado creando música original solo para el show. Estas historias salieron todas de mi imaginación, y ellos las están haciendo cobrar vida”, comentó desde los estudios.

Una vez más, la estrella colombiana sorprendió a sus seguidores al reiterar que nada de lo que se ve sobre el escenario durante su show es improvisado y que cada detalle ha estado bajo su supervisión.

Shakira contó que las imágenes de sus conciertos son producto de su imaginación - crédito @shakira/Instagram

“He diseñado unos interludios para mi show en los que están reflejados los 36 diferentes arquetipos de la mujer. Están hechos con tecnología CGI. Se ha creado un avatar. Hemos creado unas coreografías específicas para este avatar y ahora mismo acabo de hacer una grabación de mis expresiones faciales para que el avatar pueda parecerse lo más posible a mí”, mencionó.

Shakira confirmó que Alejandro Sanz estará en la primera fecha de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Estados Unidos

En sus redes sociales, la ganadora del Grammy al Mejor Álbum Pop Latino por Las mujeres ya no lloran confirmó que para su presentación en Charlotte, Carolina del Norte contará con la presencia del cantautor español Alejandro Sanz, que será el primer invitado del tour.

Shakira cantará junto a Alejandro Sanz en Estados Unidos - crédito @Shakira/Instagram

“Ya casi empiezo mi gira en los Estados Unidos. Estoy muy emocionada. Voy a tener a varios de mis amigos y colegas acompañándome. ¿Y a que no adivinan quién va a estar dándome suerte en mi primer concierto en Charlotte, el 13 de mayo?: Alejandro Sanz”, dijo.

Tras el anuncio de la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número 1 en la lista Latin Airplay de Billboard, el cantante español utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a Shakira por la oportunidad y expresar su emoción por volver a cantar con la colombiana en una tarima.

“Shaki, no podía faltar, no sabes la ganas que tengo de subirme al escenario contigo y disfrutar. Así que nos vemos en Charlotte (...) Además, es tu primer concierto de tu gira por Estados Unidos, que más puedo pedir, te quiero y te mando un besito”, expresó.

La revelación generó una ola de comentarios de los fanáticos de ambos artistas que colaboraron en la canción La Tortura, éxito musical que se estrenó hace 20 años. De hecho, hablaron sobre la química entre los intérpretes y su deseo de que inicien una relación sentimental.

“El misterio quedó resuelto 🕵🏻‍♀️🔎 ¿Qué pasará el 13 de mayo en Charlotte? Shakira tendrá de invitado especial a su amigo y colega Alejandro Sanz, si vives en Estados Unidos no puedes perderte esta oportunidad de ver La Tortura en vivo”; “Ella toda inocente, ¿a qué no saben? Jajaja, le ha faltado poner un cartel con la cara de Alejandro Sanz y un luminoso apuntándole 🤣. Imposible no quererla 🥰”, fueron algunos de los comentarios.