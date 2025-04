Las flores de Gustavo Petro a Margarita Rosa de Francisco tras título académico: “Hermosa, inteligente y combativa”

Graduación de Margarita Rosa de Francisco como filósofa - crédito Instagram

El presidente Gustavo Petro expresó su admiración hacia la actriz Margarita Rosa de Francisco, que se recibió como filósofa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en una ceremonia llevada a cabo el 26 de abril en Bogotá.

“Muchas felicitaciones, mujer colombiana, hermosa, inteligente y combativa”, fueron las palabras dedicadas, desde su cuenta de X, por el presidente a la vallecaucana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El primer mandatario felicitó a de Francisco - crédito X

A través de sus redes sociales, la actriz, conocida por su exitosa trayectoria en la televisión, especialmente por su papel en Café con aroma de mujer y su participación como presentadora en El Desafío, compartió con sus seguidores la emoción de este logro académico. En su mensaje, destacó el esfuerzo necesario para culminar sus estudios en una modalidad de educación a distancia, una experiencia que, según comentó, le brindó la oportunidad de crecer de manera autónoma y desarrollarse en un entorno que valora el aprendizaje autodirigido.

La graduación de Margarita Rosa de Francisco forma parte de una ceremonia más amplia en la que 134 estudiantes recibieron su título en filosofía, como parte de una graduación nacional que celebró a un total de 4.000 egresados de la UNAD. La actriz destacó la relevancia de la educación pública y de la modalidad a distancia, subrayando los desafíos que implica este modelo educativo y la dedicación que requiere para ser exitoso.

Margarita Rosa de Francisco junto a sus padres en la ceremonia de graduación - crédito X

“Resulta que hoy, 26 de abril, nos graduamos 134 en la ceremonia que a mí me toca, pero en todo el país son 4 mil estudiantes en la universidad Unad, una experiencia preciosa, una experiencia única”, dijo la actriz en sus redes sociales.

Además de su título, Margarita compartió con sus seguidores su tesis laureada, un trabajo académico que refleja el esfuerzo y la pasión que dedicó a su proceso formativo. Para la actriz, este logro académico representa un nuevo capítulo en su vida, una transición hacia el campo de la filosofía, un área que siempre había querido explorar, a pesar de su conocida carrera en el mundo audiovisual.

El mensaje de Margarita Rosa en redes sociales fue claro: la experiencia de graduarse fue “preciosa” y “única”, un reflejo de la satisfacción que sentía por haber completado una etapa tan importante. La actriz expresó también su agradecimiento a la universidad por ofrecerle la posibilidad de estudiar en un entorno que fomenta la autonomía, y destacó que este paso académico no solo representa un logro personal, también una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo a lo largo de su vida.

Margarita Rosa de Francisco reflexiona sobre su decisión de no ser madre

La vallecaucana se refirió a la experiencia de no ser mamá - crédito @andresreinafotografo/Instagram

La reconocida actriz y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco, a sus 59 años, ha vuelto a captar la atención del público al abordar un tema profundamente personal y, a menudo, controvertido: su decisión de no tener hijos.

En una entrevista reciente con el programa Bravíssimo, la artista compartió detalles sobre cómo llegó a esta determinación y reafirmó que no siente ningún pesar por ello. Margarita explicó que nunca experimentó el llamado “instinto maternal” y que, desde su infancia, sus intereses y aspiraciones se dirigieron hacia otros caminos.

De acuerdo con lo publicado por Bravíssimo, Margarita recordó cómo, mientras su hermana se inclinaba hacia los juegos que simulaban roles maternales, ella prefería imaginarse en otros papeles, como el de profesora o cantante. “Nunca se me despertó ese instinto”, expresó la actriz, dejando claro que su elección no fue producto de un rechazo deliberado, sino de una ausencia natural de ese deseo.

“Yo no sé si nunca tuve hijos por egoísta o por miedo también. Creo que no hubiera sido tan buena mamá. Les hubiera dado tanto gusto en todo que me hubieran sacado los ojos después”, confesó entre risas.