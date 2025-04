Petro despidió al papa Francisco en medio de polémica por presunta drogadicción e insultos a Efraín Cepeda: “Hoy entierran a mi amigo”

El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 - crédito Simone Risoluti/Reuters

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a ser el centro de la polémica tras insultar al dirigente del Senado, Efraín Cepeda, por invitar al Gobierno a debatir las preguntas de la consulta popular en el Legislativo.

“Decía Efraín Cepeda entonces oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron ahora si podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decirle una: Mucho Hp”, sostuvo Petro durante su intervención en la instalación formal de los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular por el Sí, realizado en Soledad, Atlántico.

A su vez, anunció que no iba a asistir al funeral del papa Francisco, pues por recomendación médica tras el reciente procedimiento estético al que se sometió, una especie de lifting facial, no puede exponerse a un viaje que dura, en promedio, cerca de 10 horas. En consecuencia, descartó su acompañamiento al Santo Padre, que murió en la madrugada colombiana del lunes 21 de abril de 2025.

“Yo quería ir allá, a la gran Roma, la gran Ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no. No puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo”, expresó.

A pesar de no asistir al sepelio del sumo pontífice, el gobernante de los colombianos utilizó sus redes sociales para darle el último adiós al que consideraba su amigo.

El jefe de Estado aseguró que trabajará por mantener vivo el legado del sumo pontífice en materia de cuidado del medio ambiente y Derechos Humanos - crédito @petrogustavo/X

“Hoy entierran a mi amigo, el papa Francisco, y lo acompañó desde aquí con mis palabras, porque también son para la liberación de Italia, porque son coincidentes”, escribió en su cuenta de X.

De igual manera, aseguró que intentará seguir con su legado en la lucha por la libertad de la humanidad, la injusticia y el calentamiento global.

“No estaré enterrando su carne muerta, pero sé que su energía de militante del ejército humano, de la vida, sigue, y yo milito en ese ejército, y debemos ser legiones en el planeta entero, también levantamos la misma bandera, y como Bolívar, y como Garibaldi, podemos irnos lejos de los poderes de la tierra y seguir cabalgando, alzando multitudes para la victoria, contra la codicia, contra la injusticia, contra la muerte de la vida en el planeta. Seguiré levantando esa bandera, y lo juro ante Francisco, y millones lo haremos también”.

Petro también hizo referencia a la Revolución de Abril, en la que se conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación nazi en territorio italiano - crédito @petrogustavo/X

En la publicación, Petro también hizo referencia a la Revolución de Abril, en la que se conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación nazi en territorio italiano.

“Hoy es 25 de abril, otra revolución de abril, Día de la Liberación de Italia, con ayuda armada del pueblo italiano: los partisanos de la Libertad: católicos, socialistas, anarquistas y comunistas unidos, que acabaron con el fascismo de Mussolini y Hitler. Yo soy ciudadano Italiano, y desde aquí, desde la bella Colombia mi Patria, les saludo por la Libertad”, destacó el primer mandatario.

Petro aprovechó el aniversario de la liberación de Italia para lanzar duras críticas al actual gobierno de ese país -crédito Miguel Salvatierra/EFE

Petro aprovechó el aniversario de la liberación de Italia para lanzar duras críticas al actual gobierno de ese país, que por su ideología de derecha no lo convoca a ningún tipo de evento o compromisos diplomáticos para mejorar la relación entre ambos países.

“El gobierno italiano no me invita a nada, porque es de derechas, pero, en cambio, sí me invitó el Papa Francisco muchas veces. Desde aquí, Bogotá, le hablo a Italia, a Florencia, el lugar donde casi muero, allí le hablé personalmente y por escrito “post mortem”, a los viejos italianos que murieron a mi lado en las noches del covid en el hospital público de Santa Maria Nuova, fundado en 1285, y que a nadie en Italia se le ocurriría dinamitar, como si ocurre en Bogotá, con el hospital San Juan de Dios, el primero de América, fundado por cédula real del Rey de España, y expropiado por Bolívar para el pueblo, hospital que quieren dinamitar, y la prensa aplaude a los dinamitadores y les llama inteligentes”.