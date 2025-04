Armando Benedetti reconoció las fallas de la política de Paz Total del Gobierno Petro con los grupos armados: “No ha salido bien”

Armando Benedetti habló sobre la Paz total y sus problemas - crédito @AABenedetti

El 25 de abril de 2025, el ministro del Interior, Armado Benedetti, habló durante la Cumbre de Gobernadores que se llevó a cabo en Yopal, Casanare, sobre los temas cruciales para el desarrollo y la seguridad de las regiones del país.

El titular de la cartera reiteró el compromiso del Estado de avanzar en el cumplimiento de varias competencias en todo el territorio nacional. Sin embargo, sorprendió a los asistentes del evento al hablar, en particular, de la Paz Total.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Para el alto funcionario, una de las políticas clave de la actual administración liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro, no ha funcionado como se esperaba, puesto que no ha contribuido a la desmovilización de grupos amados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, entre otros.

Incluso, llegó a mencionar que el proyecto bandera del jefe de Estado falló debido a la falta de resultado.

Armando Benedetti aseguró que la Paz Total de Petro falló - crédito X

“Se ha diseñado un plan de Paz Total en el cual vamos a decir la verdad, no ha salido bien, pero se ha dado en las últimas semanas, unos días que deben quedar como 20 para que el grupo que no esté concentrado. Entonces a ese grupo no se le sigue con las mesas de negociación”, dijo Benedetti.

El ministro del Interior también mencionó que respetarán el anuncio de la suspensión temporal de operaciones ofensivas y especiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra bloques específicos del Estado Mayor Central de las Farc.

“Al Calarcá no se hizo el cese el fuego, al 33 de Norte de Santander no se le hizo. Tampoco se le hizo, perdón. A ese sí se le hizo. Y lo que estamos hablando entonces es de que deben concentrarse ya en los próximos 20 días, sino esas mesas de negociación no se van a dar”, explicó.

Armando Benedetti respondió al Gobernador de Córdoba - crédito X

A lo largo de su intervención, Benedetti se refirió a las alertas de Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, por los ataques de los grupos armados en contra de la Fuerza Pública, que han dejado dos uniformados muertos y uno herido en esta zona del país.

“Credibilidad en lo que tiene que ver con la Fuerza Pública. Los quieren. Tienen confianza en ellos y todo el problema, doctor Zuleta, es un tema de narcotráfico. Hoy no se puede hablar de que existan realmente grupos guerrilleros. Hoy se habla solamente de narcogrupos, tanto en Norte de Santander como en el Cauca, Nariño, Valle y Chocó.”

Y agregó: “En el norte de Santander es donde por hectárea se cultiva más hoja de coca en cualquier parte del mundo. El otro lugar es por allá en López de Micay, en el Plateado y los modos de ataque de esos grupos subversivos. Subversivos, no de esos narcogrupos ha cambiado completamente y pueden dar fe la Fuerza Pública. Y me da orgullo decir”.

Gobernador de Antioquia habló sobre la inseguridad - crédito X

Tras la participación de Benedetti en la Cumbre de Gobernadores, Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, lanzó duras críticas al Gobierno nacional.

Según sus consideraciones, “la suspensión de operaciones del Ejército contra varios grupos ilegales pone en riesgo a la población y a los uniformados. Quienes sí podrían usar toda la fuerza letal de la que disponen. Así que esto ha sido muy dificultoso y ha traído unas consecuencias muy dolorosas y el Gobierno nacional ya tiene claro que no ha funcionado”.

Así las cosas, el mandatario antioqueño sostuvo que lo mejor para garantizar la seguridad en el territorio nacional y la fuerza pública pueda atrapar a los criminales es levantar el cese al fuego

“Pues entonces que levante el cese al fuego y que le permita a la Fuerza Pública o usar el lleno de sus capacidades para arrinconar a los criminales antes de que ellos terminen de arrodillar a la nación entera”, concluyó