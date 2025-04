Senador liberal se despachó contra embajador de Colombia en EE. UU. en evento con empresarios: “Quedé impactado del cinismo suyo”

El senador Mauricio Gómez Amín rechazó las afirmaciones del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, sobre la relación bilateral - crédito Senado Colombia - EFE

La tensión entre algunos de los miembros del Congreso de la República y del cuerpo diplomático quedó en evidencia durante el panel Congreso y comercio bilateral: ¿Construyendo puentes o levantando barreras?, celebrado en Bogotá como parte de la 70ª Asamblea de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia. En el evento participaron diferentes personalidades que discutieron temas de especial relevancia en el contexto socioeconómico con Estados Unidos.

En la cita estuvo el senador Mauricio Gómez Amín, del partido Liberal, que lanzó duras críticas contra el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, al que acusó públicamente de mentir frente a empresarios sobre el rumbo del país. El congresista, que se ha declarado en oposición al Gobierno nacional, no dudó en señalar lo que serían las incoherencias entre el mensaje de tranquilidad que se quiere transmitir al país, y lo que estaría sucediendo en realidad.

“Yo venía, te voy a confesar, muy desarmado, pero después de escuchar al embajador, quedé impactado del cinismo suyo. ¿Señor embajador, cómo se dirige al escenario de empresarios con tantas mentiras?”, expresó Gómez Amín frente al auditorio, con lo que generó impacto frente al moderado tono institucional que había marcado el encuentro hasta el momento. El congresista se reafirmó en sus redes sociales y compartió un video en el que se registraron sus declaraciones. Y que captó el momento en el que García-Peña se retiró del auditorio.

El senador del Partido Liberal no tuvo piedad con el diplomático de Colombia en Estados Unidos, al que cuestionó por, según él, mentirle a los colombianos - crédito @MauricioGomezCo/X

Las palabras del senador surgieron como reacción directa a la intervención de García-Peña, que había intentado matizar el clima de incertidumbre que atraviesa la relación bilateral entre las administraciones de Donald Trump, mandatario norteamericano, y su jefe, el presidente de la República, Gustavo Petro. Y que tuvieron un episodio álgido el domingo 26 de enero de 2025, cuando el mandatario local, con un mensaje en X en la madrugada, estuvo a punto de romper relaciones.

“Sí, estamos en momentos de incertidumbre, sin duda. Pero, también yo creo que hay que llevar un mensaje de certidumbres. Eso que se ha construido, eso que hemos trabajado juntos durante tantas décadas. Y el mensaje que hemos recibido de la administración Trump de que hay que mostrar resultados, la hemos copiado y entendemos y estamos haciendo precisamente todo el trabajo para que eso, así sea”, resaltó el diplomático en sus declaraciones.

Los fuertes señalamientos de Mauricio Gómez Amín al embajador García-Peña

Frente a lo expresado por el embajador, Gómez Amín recordó que acompañó a la delegación parlamentaria que viajó a Estados Unidos en medio de los roces diplomáticos. “Yo fui uno de los senadores que acompañó la delegación que fue a Estados Unidos, no a traicionar a la patria, no a decirle por favor que nos esperaran hasta agosto, que ya se va a acabar la horrible noche de Colombia. Más que Petro ahora, decía el embajador”, dejó en claro el parlamentario liberal.

El senador Mauricio Gómez Amín reiteró sus señalamientos al Gobierno Petro, por lo que consideró una incertidumbre constante, promovida por el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Y, con ello, lanzó dardos a la manera en que Petro maneja la relación bilateral con su mayor socio comercial, al considerar que sus actuaciones son una fuente constante de inestabilidad económica. “Creo que la mayor incertidumbre de Colombia es el Twitter de Petro, porque es que con un mensaje destruye miles de empleos y eso no se controla de ninguna manera. ¿Sabe cómo se controla? Cambiando de gobierno en el 26″, agregó el senador en su declaración.

En ese sentido, fue claro en afirmar que la única solución ante lo que consideró este mal es la unidad. “En el 26, o nos unimos o nos derrotan nuevamente. Y Colombia aguanta cuatro, pero no aguanta ocho años de un mal gobierno”, sostuvo ante los asistentes. “Ya este país no aguanta una mentira más”, ya había espetado Gómez Amín, que no ocultó su indignación frente a lo dicho por el diplomático, en representación del Ejecutivo, que quiso mantener un tono mesurado.

El expresidente Juan Manuel Santos también atacó la política exterior del mandatario Gustavo Petro, por las dificultades vividas con Estados Unidos - crédito @JuanManSantos/X

Embajador de EE. UU. en Colombia y expresidente Juan Manuel Santos también dieron de qué hablar

El evento de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, fue escenario de advertencias diplomáticas por parte de Estados Unidos. El embajador en Colombia, John McNamara, anunció que su país evaluará la posibilidad de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas, y que esa decisión “se basará en los resultados que las autoridades puedan entregar en los próximos meses”. Y agregó que EE. UU. buscará proteger lo que se ha “creado” con el país.

“Estados Unidos sigue comprometido en ser el aliado y socio más fuerte de Colombia. Nuestros valores democráticos como países libres y nuestros intereses compartidos proporcionan una base sólida para la colaboración continua. Aunque enfrentamos desafíos, nuestro compromiso compartido para abordar estos problemas y aprovechar las oportunidades asegurará que nuestra asociación siga siendo sólida y resiliente”, remarcó.

Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos, que también hizo parte de la jornada, lanzó duras críticas al presidente Petro. En especial, por el incidente del mensaje suyo en el que rechazaba la deportación de colombianos y que por poco desata un escenario de ruptura en el canal diplomático. “Tenemos dos presidentes que son unos fosforitos, Petro y Trump, fosforitos que se prenden muy fácilmente. Pues no les demos pie para que se prendan”, refirió.