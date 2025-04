Dominica Duque se sinceró acerca de la separación de sus padres: “Me pegó fuerte”

Dominica Duque se sinceró acerca de la separación de sus padres - crédito @dominicaduque/IG

Aunque Dominica Duque lleva una trayectoria considerable en medios nacionales, con paso por W Radio y La FM, fue con su aparición en MasterChef Celebrity que su nombre tuvo el impulso más significativo.

La antioqueña fue uno de los nombres más sonados durante la sexta temporada, evolucionado con el paso de las semanas de una participante con limitaciones claras en las pruebas, a una concursante que sorprendió al jurado en más de una ocasión con sus preparaciones.

Pero, no solo su desempeño (terminó séptima, a las puertas de meterse entre los semifinalistas) hizo que Dominica ganara notoriedad, sino el inicio de su noviazgo con Alejandro Estrada, otro de los participantes que por esos días protagonizó una sonada separación con Nataly Umaña.

Desde su participación en 'Masterchef Celebrity', Dominica inició una relación sentimental con Alejandro Estrada - crédito @alejoestrada/Instagram

Lo anterior le abrió nuevas oportunidades en la televisión, y fue así que tras concluir su paso por el programa de cocina, Dominica fue elegida como presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, cumpliendo con una aspiración profesional de larga data.

Desde entonces ya transcurrieron cuatro meses, y por esto la presentadora fue invitada a Buen día, Colombia, concretamente a la sección Desmaquillarse, en la que fue entrevistada por Ana Karina Soto sobre distintos temas de su vida personal. Uno de los que más resonancia tuvo fue cuando Dominica contó el que consideró uno de los momentos más complejos de su vida, cuando tuvo que afrontar la separación de sus padres.

La presentadora de entretenimiento de Noticias RCN confesó que fue un momento dificil de digerir en su vida familiar - crédito @buendiacolombia/Instagram

“Me dio bastante, bastante, me pegó fuerte”, reconoció durante la charla. “Pero, nada ya como que hoy, uno acepta que esa es su familia y uno puede tener una bonita relación con todos, aunque no siempre compartan el mismo espacio”, indicó.

En ese sentido, Dominica reconoció que el rol de su madre fue clave para poder lidiar con esta situación y adaptarse a esa nueva realidad de forma paulatina. “Mi mamá tiene una filosofía de vida que ojalá que yo la pueda imitar en la mitad. Ella siempre le ve el lado bonito a las cosas. Ella no se rinde”, añadió.

Sobre el estado de su relación con Alejandro Estrada, aseguró que todo está marchando bien. “A verdad superbién. Ya llevamos como bastante tiempo juntos, estamos muy felices, él es un gran apoyo, Mira, me acompaña como a todo, yo también lo apoyo un montón”.

Dominica habló de cómo hizo la transición de la radio a la televisión

Dominica Duque dio sus primeros pasos en la radio, y reveló que le costó hacerse un lugar en la televisión - crédito RCN Radio

En la misma charla, Dominica contó que se abrió un lugar en los medios a través de la radio, pero no faltaron los problemas en el proceso.

“Empecé en radio porque las puertas de la televisión no se me abrieron tan fácil”, admitió. Pese a ello, tuvo algunas oportunidades en la televisión. “Conocí a algunas personas de RCN Televisión. Ellos estaban montando un proyecto nuevo y como a los meses me llaman y me dicen de La Movida. Me dicen, ‘mira ese proyecto, ¿quieres hacer el casting Domi?‘“, recordó, a lo que se sumó su participación en El clima político, un espacio de sátira.

Sin embargo, por la pandemia de covid-19 ambos programas fueron cancelados, dejándola en una situación compleja cuando se le presentó la oportunidad de volver a la radio.

“Me llama una amiga que estaba trabajando en la FM y me dice ‘Domi, yo sé que vos querés es televisión. ¿Ajá, eh? Ya me dijiste que el ciclo de la radio estaba cerrado, pero te puedo proponer algo’. Luis Carlos me llama, me cuenta de qué se trata, me dice ‘¿vos sabés de música?’ y yo ‘pues realmente a mí me gusta la música, pero que yo te pueda hablar así de música y como la más experta y de clásicos y eso no, pero aprendo’“, recordó, tras lo cual llegó la llamada para sumarse a Masterchef Celebrity que terminó por abrirle las puertas de la televisión colombiana.