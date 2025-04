Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió a la polémica sobre la visa de Petro

Estados Unidos confirmó que no ha cancelado la visa del presidente Gustavo Petro - crédito AmCham Colombia y Colprensa

El lunes 21 de abril de 2025, el presidente de la república, Gustavo Petro, aseguró en el Consejo de Ministros que el Gobierno de los Estados Unidos le creía que le habían revocado su visa para ingresar al país norteamericano.

“Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo.

Cabe recordar que, el gobernante de los colombianos no cuenta con una visa de turista, sino que viaja con un pasaporte diplomático. Además, antes de asumir el liderazgo del país ingresaba a territorio norteamericano con su pasaporte italiano, que no necesita de un visado para ingresar a Estados Unidos, ya que hace parte del Programa de Exención de Visa.

Con respecto al anuncio del presidente Petro, Mignon Houston, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, sostuvo que desde la Casa Blanca prestaron especial atención a sus declaraciones, pero las políticas con respecto a los visados son claras, por los que “no puedo hablar sobre esa visa en particular”, expresó en entrevista con W radio.

El presidente de Colombia dijo que Estados Unidos le retiró la visa - crédito EFE/ Presidencia de Colombia

Sin embargo, Houston sostuvo que la polémica alrededor de la visa de Petro es una oportunidad para que Colombia y Estados Unidos trabajen de manera conjunta en abordar los flagelos de la migración ilegal y el narcotráfico.

“Lo que veo acá es una oportunidad para que los dos países trabajen para construir un futuro mejor, enfocarse en reducir lo que le importa a Estados Unidos como la inmigración ilegal y la crisis generada por esa problemática, acabar con el tráfico de narcóticos y con el veneno de los grupos de crímenes transnacionales para hacer un hemisferio mucho más seguro”, afirmó el portavoz del Departamento de Estados.

Y añadió: “Estamos comprometidos con los colombianos, para construir una relación bastante fuerte entre ambos países”.

Posibles sanciones económicas para Colombia si no cumple con su nueva política antidrogas

Donald Trump presentó su nueva política antidrogas. Colombia podría verse afectada - crédito Colprensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su nueva política contra las drogas, que cuenta con fuertes sanciones económicas para los países y actores que no colaboren o entreguen los resultados establecidos en la lucha contra el narcotráfico.

El documento, “Statement of Drug Policy Priorities”, publicado por la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca, planteó una hoja de ruta clara para frenar la producción de heroína, fentanilo y la cocaína, drogas altamente consumidas en el país norteamericano.

“Donde un país fuente no actúe, la Administración ejercerá sus poderes económicos para exigir cambios”, puntualizó el texto. Esta advertencia resuena especialmente en Colombia, tras las recientes críticas del Departamento de Estado sobre los insuficientes esfuerzos del Gobierno nacional en la erradicación de cultivos ilícitos.

El documento “Statement of Drug Policy Priorities” publicado por la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca, plantea una hoja de ruta clara para frenar la producción de drogas como la cocaína - crédito Policía de Colombia

La nueva política cayó como un baldado de agua fría para Colombia, ya que en los últimos años han aumentado las hectáreas de coca en un 10%, además, para 2023 hubo un incremento del 53% en la producción potencial de cocaína, por lo que el país corre el riesgo de recibir sanciones monetarias.

A propósito, destacó la prevención del consumo, especialmente entre jóvenes; el acceso a tratamientos para la adicción; la innovación en investigación y datos para mejorar las estrategias. Así como la promoción del uso de la inteligencia artificial, para mejorar la interceptación y detección de cargamentos de drogas.

Así las cosas, la Casa Blanca fue clara con sus intenciones de no dar tregua en su guerra contra las drogas. Para ello, está dispuesta a usar todas las herramientas a su disposición, incluidas las sanciones económicas, para proteger a los estadounidenses.