Ladrones salen directamente del río Fucha a robar a quienes tienen los vidrios abajo en Bogotá

Robo sobre la avenida Ciudad de Cali, en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

La inseguridad continúa posicionándose como una de las mayores problemáticas en Bogotá. Y es que cada vez son más los casos relacionados con hurtos, asesinatos, secuestros, entre otros, que se reportan en distintos lugares de la capital colombiana.

Por ejemplo, en uno de los casos más recientes, se conoció que los ladrones llegan, incluso, a esconderse en los diferentes caños de la ciudad para tomar desprevenidos a los ciudadanos que transitan por los principales tramos viales de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas, se observa cómo un grupo de delincuentes permanecía a la espera de que los conductores llegaran hasta las inmediaciones de un caño para hurtar sus pertenencias, así como las de las personas que los acompañaban.

Los hechos se registraron sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 14, al suroccidente de la capital colombiana. En el clip se ve que en el momento en el que se registró un trancón, algunas personas salieron desde el río Fucha, que pasa por ese sector de la ciudad, y se desplazaron sigilosamente hacia donde estaban los vehículos represados.

Fue allí cuando los conductores que tenían los vidrios abajo fueron sorprendidos por los criminales que los amenazaron con atentar contra ellos en caso de que no les entregaran sus pertenencias. De hecho, se alcanza a ver que estos sujetos pidieron los teléfonos a todos los ocupantes de un taxi que, al parecer, prestaba un servicio.

La inseguridad continúa posicionándose como una de las grandes problemáticas a nivel nacional - crédito @ColombiaOscura/X

Así las cosas, en cuestión de segundos, el ladrón alcanzó a tomar algunos elementos de valor y huyó de la zona. El conductor de un furgón que estaba al lado del carro afectado buscó embestir al criminal, pero este fue hábil y esquivó el impacto.

No deja de ser curioso el hecho de que una vez salió del tramo vial en el que cometió el crimen, el delincuente tomó con tranquilidad la situación y comenzó a caminar, sin mostrar temor alguno de ser interceptado o algo similar.

La escena generó decenas de comentarios en redes sociales, donde los internautas se mostraron críticos por el actuar de las autoridades bogotanas frente a episodios de dicho índole.

Los criminales aprovechan los trancones para atentar contra los ciudadanos - crédito Infobae

“Jamás hay un “agente” de @PoliciaBogota por ningún lado... Solo sirven para hacer retenes ilegales...”, “Como raro, todo el mundo viendo”, “Ya se sabe donde están.... limpiez@ ...”, “Como la ciudadanía no ha paralizado la ciudad exigiendo leyes que protejan a las personas honestas, no se puede ser tan amable con la delincuencia. El pago de impuestos contempla la seguridad y esta debe ser garantizada por el estado, no es suficiente mas policías”; “Pa qué putas lleva ventanas abiertas en Bogotá, si saben que @CarlosFGalanes el alcalde”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Cuáles fueron las cifras de casos de hurto en Bogotá en 2024

Durante 2024, Bogotá registró una disminución en las cifras de hurto en comparación con el año anterior. Según datos oficiales, se presentaron aproximadamente 155.000 casos de hurto común, lo que representa una reducción de alrededor de 30.000 incidentes respecto a 2023. Esta disminución se atribuye a la implementación de estrategias como Bogotá Camina Segura, que incluyó patrullajes permanentes y colaboración con la comunidad.

La inseguridad es una de las grandes problemáticas en Bogotá - crédito Johan Largo/Infobae

Específicamente, el hurto a personas experimentó una reducción del 19%, pasando de 120.517 denuncias en 2023 a 98.106 en 2024. Por otro lado, el hurto a residencias disminuyó en un 25%, con 140 denuncias menos que el año anterior. Estas cifras indican una tendencia a la baja en diversos tipos de hurto en la ciudad.

No obstante, a pesar de la disminución en los hurtos, otros delitos de alto impacto, como la extorsión y los delitos sexuales, mostraron incrementos significativos en 2024. Esto sugiere que, aunque los esfuerzos para reducir el hurto han sido efectivos, persisten desafíos en otras áreas de la seguridad ciudadana.