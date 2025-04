Juicio Uribe: Jhon Jaime Cárdenas afirmó que la hacienda Guacharacas no fue el centro de operaciones del paramilitarismo: “Totalmente falso”

Jhon Cárdenas desmintió a los dos exlíderes paramilitares, negando el uso del predio para cualquier actividad relacionada con el paramilitarismo en Antioquia o en Colombia - crédito Fiscalia

En la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá se reanudó el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Durante la audiencia subió al estrado María Elena Vélez Ramírez, hermana de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, exintegrante del grupo Metro de las Autodefensas; Rodolfo Echeverri García, conductor y mensajero del abogado Diego Cadena; y Jhon Jaime Cárdenas, exparamilitar del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Jhon Jaime Cárdenas sobre la hacienda Guacharacas - crédito Fiscalía General de la Nación

El abogado defensor Juan Felipe Amaya preguntó al testigo sobre la fundación y el centro de operaciones del grupo paramilitar que, según las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá y Carlos Enrique Vélez, había sido la finca Guacharacas propiedad de la familia del expresidente Uribe Vélez.

Ante el cuestionamiento, Cárdenas desmintió a los dos exlíderes paramilitares, negando el uso del predio para cualquier actividad relacionada con el paramilitarismo en Antioquia o en Colombia.

“Correcto, señor. ¿Cómo se le ocurre que un tipo de esos vaya a decir que nosotros le entramos a esa finca? Dormíamos, salíamos cuando. Eso es un hueco. Eso es una cañada. ¿Quién se va a meter por norma militar? ¿No debe uno como militar meterse en un hueco? Eso, acampar está llevando a la muerte a sus hombres”

Álvaro Uribe Vélez esta acusado de los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018. - crédito X

Y agregó: “Eso es un hueco. Por eso tomamos la decisión de hacer la base militar de nosotros en la parte alta. Quién se va a meter a un hoyo de esos a que vaya y lo masacren allá a media noche o en transcurso del día le cierren las partes de abajo, de arriba por ambas partes. Y ahí te matan. O sea, eso no se le ocurre sino a él”.

De igual manera, Amaya preguntó: “¿Cuándo usted dice, en referencia a lo que dice Pablo Hernán Sierra de que la base militar era esa finca y que eso era un hueco, a qué finca se está refiriendo usted?”, a lo que el testigo respondió: “Esa finca de Guacharacas”.

Pablo Hernán Sierra buscó a Jhon Jaime Cárdenas para que declarara sobre el paramilitarismo en Colombia y para que perjudicara a los hermanos Uribe - crédito audiencia Uribe y Colprensa

Incluso, mencionó que nunca estuvo en la hacienda durante su permanencia en el Bloque Metro. Según dijo, él solo ingresó al predio cuando era niño, ya que todos los jóvenes de las zonas aledañas iban a jugar allí.

“Totalmente falso. Nunca entramos a esa finca. Yo pisé esa finca cuando yo estudiaba en la escuela, que salíamos a recreo, que íbamos a jugar ahí. La única vez que yo pisé esa finca, el resto nunca más volví a pisar esa finca, ni como civil ni como grupo armado. Pisamos esa finca”.

A propósito, mencionó que habló con alias Pipintá para obtener información sobre versiones falsas que estaban divulgando sobre las AUC.

“Tuve una llamada del señor Pablo Hernán Sierra, que lo apodan con el alias Pipintá, a la cárcel de Palmira. Esta llamada se produjo porque, según el señor, años antes, estaba dando unas informaciones sobre la pertenencia de él a un grupo de autodefensas (…). Daba a conocer la participación de él en hechos, con el grupo (…). Lo que él desconocía era que alguien todavía vivía de ese grupo, y empezó a difamar y a divulgar unas situaciones en la cárcel”, detalló.

Y precisó “Me choca la gente que quiere inventar, difamar o acomodar situaciones, aprovechando la existencia de alguien para apoyarse en alguien. Y eso fue lo que él trató de hacer: apoyarse en mí, para él poder irse por un lado conmigo. Y no es así, porque no lo conozco. No lo conocí en la parte que me tocó a mí”.