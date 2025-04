Juan Guillermo Cuadrado lanzará exclusiva línea de zapatillas: proyecta ventas por $8.000 millones

Lanzan línea de zapatillas exclusiva de Juan Guillermo Cuadrado - crédito cortesía quest

El ídolo del fútbol colombiano y actual jugador del Atalanta de Italia, Juan Guillermo Cuadrado, da un nuevo paso en su carrera como empresario de moda con el lanzamiento de una colección de zapatillas que promete marcar tendencia por su exclusividad y significado personal.

Bajo el nombre Family & Friends, la edición ultra limitada constará de apenas 200 pares, y busca rendir tributo al círculo más íntimo del futbolista, mientras redefine el concepto de lujo dentro de la industria del calzado.

La nueva línea es el resultado de su alianza con Quest, una marca vallecaucana que ha ganado notoriedad en el sector por su enfoque funcional y auténtico. Cuadrado, de 36 años y oriundo de Necoclí, Antioquia, ha encontrado en la moda no solo una nueva forma de expresión, sino una plataforma para compartir su historia y valores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Conecté con Quest desde el primer momento. Al ser una marca colombiana, me gustó su estilo funcional y sin complicaciones. Esta alianza no es solo de imagen; es una colaboración en la que me siento realmente involucrado y con la que espero inspirar a muchos a seguir su camino siendo fieles a lo que son”, expresó el futbolista, quien no solo ha sido embajador de la marca, sino pieza clave en el diseño y desarrollo de la colección.

Juan Guillermo Cuadrado lanza línea de zapatillas - crédito cortesía Quest

La colección Family & Friends no busca competir con las grandes marcas por volumen de ventas, sino diferenciarse por su mensaje y sentido, según indica la oficina de prensa.

Cada par de zapatillas fue concebido como un símbolo de cercanía, lealtad y gratitud hacia las personas que han sido fundamentales en la vida del futbolista. Desde familiares hasta amigos cercanos, la edición refleja un “lujo emocional”, un concepto que se aleja del consumo masivo y se centra en la autenticidad de las relaciones.

“No se trata solo de moda, sino de contar historias reales a través del diseño. Cada pieza busca conectar con valores como la constancia, el orgullo por los orígenes y el valor de lo cercano. En un mundo saturado de productos sin alma, esto representa un mensaje claro y diferenciador”, señala Nicolás Giraldo, gerente general de Quest.

El éxito del primer lanzamiento de Cuadrado con la marca, 95JC, fue contundente. La colección debut vendió más de 3.000 unidades en tan solo tres meses, generando ingresos superiores a los $1.000 millones de pesos. Este logro no solo consolidó la credibilidad de Cuadrado como figura dentro de la moda urbana, sino que también impulsó a Quest a expandir sus horizontes con nuevas líneas de productos y planes de internacionalización.

Juan Guillermo continúa su trabajo en la industria de la moda y lanza zapatillas esclusivas - crédito @Inter/X.

Con la nueva línea Family & Friends y las cápsulas de ropa que vendrán en el transcurso del año, la empresa proyecta cerrar 2025 con una facturación superior a los $8.000 millones y más de 25.000 unidades vendidas. Un objetivo ambicioso, pero alcanzable gracias a la combinación de un producto de alto impacto, una narrativa auténtica y una estrategia de mercado robusta.

La alianza entre Cuadrado y Quest también ha servido para afianzar una red de embajadores que refuerza el mensaje de la marca. Jugadores como Davinson Sánchez, Yerry Mina, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz y Juan Fernando Quintero ya hacen parte del equipo de imagen, aportando visibilidad y credibilidad a nivel nacional e internacional.

Además, la marca ya avanza en su proceso de expansión hacia Centroamérica y Europa, donde el nombre de Juan Guillermo Cuadrado es sinónimo de excelencia y profesionalismo, tanto dentro como fuera de las canchas.

Su trayectoria en la Serie A, donde recientemente se convirtió en el colombiano con más titularidades en la historia del campeonato, lo convierte en un referente ideal para conectar con audiencias globales. Así, el futbolista demuestra que su influencia trasciende el deporte, posicionándose como una figura inspiradora en el mundo empresarial y de la moda, siempre con los pies en la tierra y el corazón en sus raíces.