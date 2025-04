Vicky Dávila lanzó fuerte advertencia y acusó a Petro de tener una estratégia para generar caos social: “Hay planes para sacar jóvenes”

Vicky Dávila criticó la "distracción mediática" en torno a la cirugía de Petro, afirmando que es un "circo" que oculta problemas más graves - crédito @VickyDavilaH/X y Andrea Puentes/Presidencia

En medio del escándalo por una presunta cirugía estética realizada por el presidente Gustavo Petro, el debate público ha escalado más allá de la apariencia física del mandatario. La controversia, que ha captado la atención nacional por las posibles implicaciones constitucionales, también ha servido de plataforma para que figuras de la política y la opinión pública expresen preocupaciones sobre el rumbo del Gobierno.

El martes 22 de abril, Blu Radio reveló que Petro se habría sometido a un procedimiento quirúrgico conocido como lifting facial, con el propósito de reducir grasa y arrugas en su rostro y cuello. La intervención se habría llevado a cabo el miércoles 16 de abril en la clínica Santa Bárbara, ubicada al norte de Bogotá, con un costo estimado de 20 millones de pesos.

Las imágenes recientes del mandatario en su alocución presidencial y en un Consejo de Ministros muestran cambios físicos evidentes que darían sustento a la información.

La intervención no fue informada oficialmente por el presidente, como lo exige la Constitución en caso de ausencia temporal - crédito Juan Cano/Presidencia

Vicky Dávila arremetió contra el Gobierno Petro

La crítica más contundente vino desde la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, que publicó una serie de afirmaciones a través de su cuenta de X que van mucho más allá de la cirugía. Para Dávila, todo lo que gira en torno a la intervención estética del presidente —y otros rumores recientes como su supuesto romance o la posible revocatoria de su visa estadounidense— forma parte de una estrategia para desviar la atención del verdadero problema.

“No se emboben con las distracciones de Petro. Que si la cirugía plástica para estirarse, que si está enamorado, que si la visa americana se la quitaron o es paja. Todo es un circo para distraer. Lo que realmente hay detrás y que nos debe enfocar son sus planes para utilizar emergencias (económicas, etc) para apropiarse de los recursos de los colombianos y financiar su campaña electoral del 26. El resto es irrelevante”, expresó.

Dávila sostiene que el verdadero peligro no es el manejo comunicacional del Gobierno, sino sus planes ocultos para perpetuarse en el poder y manipular las instituciones mediante el uso de herramientas extraordinarias como los estados de emergencia. En su publicación, también alertó sobre una posible estrategia de movilización social similar a la vivida en 2021.

La también periodista adviertió sobre los planes del Gobierno para movilizar a los jóvenes y crear caos, como sucedió en 2021, utilizando a los manifestantes y delincuentes- crédito @VickyDavilaH/X

“También hay planes para sacar a los jóvenes, así como hicieron en el 2021, y junto con los bandidos crear un ambiente de caos y pánico en las calles. Eso es lo que nos debe preocupar, y sobre eso debemos actuar. No se distraigan”.

Finalmente, Dávila hizo un llamado directo a la ciudadanía, en tono electoral, pero con una advertencia política de fondo: “Como ciudadanos los vamos a derrotar. Lo importante es tener claridad sobre las verdaderas intenciones y los planes de este Gobierno (que no se maneja solo). Fuerza que juntos somos millones”.

Más allá de lo anecdótico del procedimiento, lo que genera inquietud institucional es que el presidente no notificó oficialmente su ausencia, como lo exige el artículo 193 de la Constitución. Dicha norma establece que el jefe de Estado debe informar mediante documento oficial cualquier motivo que implique su ausencia, sea esta por enfermedad, incapacidad o viaje internacional, y señalar quién quedará encargado del Ejecutivo, usualmente la vicepresidenta.

Pero, a la fecha, no hay constancia de que se haya emitido decreto alguno ni instrucción oficial que delegue funciones a la vicepresidenta Francia Márquez durante el tiempo en que Petro estuvo sedado. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, declaró: “Lo único que yo he hecho es examinar en los registros del Senado de la República y ahí no ha llegado ningún tipo de notificación en ese sentido. [...] No ha habido notificaciones”.

Efraín Cepeda confirmó que no recibió notificación alguna desde la Casa de Nariño sobre el procedimiento que se realizó Gustavo Petro - crédito redes sociales