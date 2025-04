Cabal lanzó duro mensaje a Petro tras controversial aparición en televisión: “Que diga de una vez si se convertirá en dictador”

La senadora María Fernanda Cabal se despachó en contra del presidente Gustavo Petro por su anuncio de sacar por decreto los puntos de la consulta popular que no sean aprobados - crédito Colprensa - Presidencia

Las críticas por su aparición en cadena nacional durante la noche del lunes 21 de abril de 2025 continúan para el presidente de la República, Gustavo Petro: acusado de haber desacatado la sentencia del Consejo de Estado que limitaba su presencia en el espectro electromagnético; en específico, por los Consejos de Ministros que empezaron a ser transmitidos en horario prime, en perjuicio de los canales privados.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que hace parte del Centro Democrático, se pronunció durante la mañana del martes 22 de abril y acusó al jefe de Estado de dictador, pues no habría respetado el fallo del alto tribunal que lo conminaba solo a utilizar los canales públicos y las plataformas de la presidencia para este fin; con el propósito de que así se garantizara la pluralidad informativa.

Pero no solo eso: el motivo principal de su indignación radica en el anuncio del primer mandatario de sacar por decreto los puntos de la consulta popular que no sean aprobados en las urnas; aun cuando falta a ver si la convocatoria a este mecanismo de participación popular recibirá, o no, el visto bueno del Senado; como lo exige la Constitución Política antes de cualquier intento de fijar fecha para ir a las urnas.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro anunció que aprobaría por decreto puntos que no pasen de la reforma laboral - crédito @petrogustavo/X

“Si el Congreso no las aprueba, el Presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, expresó Petro en su perfil de X, lo que causó una dura respuesta de la senadora, que habló “largo y parejo” sobre lo dicho por el jefe de Estado; que quiere “revivir”, al parecer a toda costa, la hundida reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado; luego de que fuera archivada por el bloque opositor de ocho parlamentarios.

“Que Gustavo Petro diga de una vez si se convertirá en dictador, que cierre el Congreso y salga con su locura de creerse Simón Bolívar”, afirmó la senadora en su intervención durante la sesión de la plenaria de la corporación legislativa. Presencia en la que se cuestionó por la manera en la que, a diferencia de lo ocurrido en el gobierno de Iván Duque, no hay ese estallido en las calles contra el gobernante.

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue acusado de desconocer las decisiones del Consejo de Estado, tras su aparición del lunes 21 de abril - crédito Juan Cano/Presidencia

María Fernanda Cabal comparó a Gustavo Petro con Hugo Chávez

De acuerdo con la congresista, la intención del jefe de Estado es pasarse “por el forro” la ley. “Es que el Congreso existe porque nosotros tenemos los votos y tenemos más votos que el presidente de la República juntos”, agregó la senadora, que calificó las actuaciones de Petro como las del fallecido dictador venezolano Hugo Chávez Frías, que también era recordado por invocar la memoria del libertador.

A su vez, cuestionó su silencio con la grave situación en materia de orden público en el territorio nacional, tras los más recientes atentados ocurridos en departamentos como Cauca y Huila. “Mientras incendian un país y matan niños con bombas y a ustedes no les importa. Les importa un carajo que los niños se mueran porque hay que firmar cese al fuego para seguirle dejando corredores a los bandidos”, dijo.

La senadora del Centro Democrático se refirió en el órgano legislativo a la manera en la que el presidente de la República buscaría burlar la autoridad del Congreso para definir el curso de la consulta popular - crédito @MariaFdaCabal/X

En ese orden de ideas, Cabal también criticó la política antidrogas del actual Gobierno, con estrategias como la de hablar del “ciudadano cocalero” para proteger a los que dependen de estos cultivos, en una espiral que ha traído, según ella, dolor a su paso. “Ay, es que son tan talentosos para describir el paraíso. El ciudadano cocalero es un delincuente cultivador de coca”, afirmó Cabal, que rechazó el “romanticismo”.

En efecto, para Cabal es claro cómo, “a través del litigio estratégico”, escalaron ante cada episodio de incautación. “Aquí los mismos jueces son los encargados de decir cuál es la dosis porque no se ha regulado. Le pueden incautar a un jíbaro y terminan, en la interpretación de la sentencia, diciendo que ‘pobrecito’, ‘es que la necesita’. ‘Métalo y hágale un tratamiento de drogadicción’”, denunció la senadora.