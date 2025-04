Ana del Castillo se fue contra Dayana Jaimes tras el escándalo de infidelidad: “Sé una mujer bandida con estilo”

Ana del Castillo generó polémica en las redes sociales con declaraciones sobre Dayana Jaimes - crédito @dayanajaimes55/Instagram - @michiiarepasdehuevo/TikTok

La cantante de vallenato Ana del Castillo se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras una serie de publicaciones en redes sociales, que generaron un intenso debate.

La intérprete realizó fuertes declaraciones en su cuenta de Instagram, donde habló de temas personales y lanzó críticas que muchos interpretaron como dirigidas a Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante Martín Elías, y a otros miembros de la dinastía Díaz.

El escándalo comenzó el miércoles 9 de abril de 2025, cuando una fotografía viralizada en redes sociales desató rumores de una supuesta relación sentimental entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz, hija del legendario cantante vallenato Diomedes Díaz.

La cantante de vallenato no dudó en compartir sus “verdades” con sus seguidores en redes sociales, revelando detalles de su vida personal y lanzando duras críticas que muchos interpretaron como dirigidas a la viuda de Martín Elías - crédito @Michiiarepasdehuevo/TikTok

Aunque ni Jaimes ni Escorcia han emitido declaraciones oficiales, la imagen generó una ola de especulaciones y comentarios en plataformas como TikTok e Instagram. La situación parecía haber perdido fuerza hasta que Ana del Castillo decidió pronunciarse al respecto.

A través de sus historias de Instagram, Ana del Castillo no solo habló de su vida personal, revelando que había retomado el consumo de alcohol tras tres años de abstinencia, también lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una crítica directa a Dayana Jaimes.

“La gente dice que: ‘hasta que digan tus verdades’, pues yo digo mis verdades en la cara porque, como mi vida es pública, yo no soy solapada. Claro, ¿sabes una cosa? Si uno es bandido, hay que ser un bandido con estilo. Porque si me voy a meter con uno, dos o tres hombres en la noche, yo me puedo meter con ellos, ¿verdad? Pero no con los maridos de mis amigas ni de la gente cercana a mi vida”, expresó la cantante. Aunque no mencionó nombres directamente, sus palabras fueron rápidamente asociadas con el escándalo que involucra a Jaimes y Escorcia.

La viralización de una imagen que supuestamente muestra a Dayana Jaimes y Evelio Escorcia generó especulaciones sobre una relación sentimental. Ana del Castillo aprovechó la oportunidad para hacer comentarios que fueron asociados con el escándalo - crédito @Michiiarepasdehuevo/TikTok

Además, destacó que ella ha estado con varios hombres sentimentalmente, pero nunca se ha involucrado con uno de su círculo cercano: “Con siete si quieres, pero sé una mujer bandida con estilo. Eso habla más de ti que de la otra persona. Y sí, si quieres decir que yo no soy una santa, es verdad, yo no soy una santa. No sabes cuánta gente ha pasado por mí, pero una traición a un amigo o una amiga no se la hago. Entendé y no me paro metiendo con todo el bulto”.

Posteriormente, la artista eliminó el video, pero no antes de que este fuera ampliamente compartido y viralizado por los internautas. En una nueva publicación, la cantante ofreció disculpas públicas a la familia Díaz, reconociendo que había cometido un error al referirse al tema.

“¿Y sabes por qué borro la historia? Daya, porque cometí el gran error más grande de mi vida en estos 3 minutos: faltarle respeto a uno de los Díaz. Esto no lo hago por ti. Esto lo hago por Martín, por Patricia Acosta, por Rafael Santos, por Lily, por todos. Porque los amo y, aunque no tenga su sangre, soy hincha, soy fanática de Diomedes. Y le pido perdón a los seguidores por haber montado esta publicación, pero esto no lo hago por ti, reina. Esto lo hago por los Díaz”, añadió.

La cantante explicó en un nuevo video que borró su publicación debido al respeto que siente por la familia Díaz, a la que expresó su cariño y admiración - crédito @Michiiarepasdehuevo/TikTok

Las declaraciones de Ana del Castillo aumentaron la polémica en torno a la supuesta infidelidad, generando una ola de comentarios en redes sociales: “Dayana Jaimes, te están diciendo toda la verdad”; “el problema no es que Dayana tenga pareja, sino que sea el esposo de la cuñada”; “Dayana Jaimes, para ti!!🤣”; “Te admiro, Ana Del Castillo. Tienes toda la razón”; “Dayana Jaimes ahí te hablan 😂”; “me parece que esas indirectas son para la exesposa de Martín Elías”.

Lily Díaz, que se encuentra en la etapa final de su embarazo, optó por desactivar los comentarios en sus publicaciones recientes, mientras que su hermana, Kelly Elvira Díaz, expresó en un audio que desde hace tiempo sospechaba de la relación entre Jaimes y Escorcia.

Dayana Jaimes, en cambio, se ha limitado a compartir mensajes espirituales en sus redes sociales e invitó a sus seguidores a no criticar la vida de los demás. Evelio Escorcia también publicó una imagen en la que expresó su intención de “poner su vida en orden”, sin hacer referencia directa al escándalo.

La foto que sacudió las redes: Dayana Jaimes besando a Evelio Escorcia - crédito @santamaria1.1/TikTok