Rodrigo Londoño envió una carta al papa Francisco en 2017, pedía perdón a Dios: “Usted y su padre sabrán comprendernos”

La muerte de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, conmocionó al mundo. Fue el primer latinoamericano en representar a la iglesia católica a nivel global, que ha sido considerado como uno de los más inclusivos y también el más distinto a sus antecesores, por romper con varias tradiciones y normativas establecidas para los sumos pontífices. Entre las decisiones que tomó está el vivir en un hotel del Vaticano y no en el Palacio Pontificio, algo que hizo también cuando fue arzobispo de Buenos Aires (Argentina).

“Utilizaba el transporte público, ningún auto con chofer, ni cosas por el estilo, vivía de un modo extremadamente austero en el arzobispado de Buenos Aires. No utilizaba la residencia que estaba a las afueras (...). Cuando lo eligen papa, me encontré con el Jorge Bergoglio de siempre, con esa sencillez, con esa cercanía, con esa humanidad fantástica, no ha cambiado para nada”, contó en su momento el biógrafo del papa Francisco, Sergio Rubín, en conversación con Telemundo 47.

El fallecimiento del “vicario de Cristo”, como suelen ser llamados los papas en el mundo, también conmovió a Colombia. Pues, en 2017, visitó el país y dio varios discursos enfocados en la necesidad de trabajar por la paz y por la población más necesitada. Esto, en medio de un contexto de transición, teniendo en cuenta que apenas un año antes el Estado colombiano había firmado el Acuerdo de Final de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), el cual empezaba a implementarse.

Justamente, uno de los integrantes del antiguo grupo armado ilegal le escribió una carta, haciendo énfasis en el proceso de ejecución del acuerdo y los esfuerzos que aquellos que se desmovilizaron estaban poniendo en dar cumplimiento a lo pactado. Se trata de Rodrigo Londoño, excomandante en jefe de Estado Mayor de la organización guerrillera. Era conocido como alias Timoleón Jiménez o alias Timochenko, pero, tras su reincorporación a la vida civil, pasó a ser el presidente del Partido Comunes, integrado por excombatientes.

El exguerrillero lideró una agrupación armada sumamente violenta, responsable de crímenes de lesa humanidad y de guerra que atormentaron a la ciudadanía durante décadas. No obstante, tras la firma del acuerdo, más de 13.000 integrantes de las filas armadas se desmovilizaron, acogiéndose a las negociaciones de paz.

La carta de Rodrigo Londoño: “Hemos declinado cualquier manifestación de odio”

Así las cosas, en la misiva, Londoño informó al papa que estaba recién reincorporado a la vida institucional y que, como ciudadano, estuvo presto a escuchar sus palabras y a percatarse de sus acciones en Colombia, como sumo pontífice. Aseguró que sus diferentes discursos, que estuvieron dirigidos a los jóvenes, a las personas en condición de vulnerabilidad y a las víctimas del conflicto armado, fueron acertadas.

“He seguido con atención sus pasos y sus prédicas desde la llegada a mi país y puedo afirmar que esa afirmación es por completo cierta. Su palabra de luz llegó efectivamente a iluminar las tinieblas que por tanto tiempo han cubierto la vida de nuestra nación, Dios lo bendiga, Padre santo”, indicó.

Reconoció que ahora estaba dirigiendo un grupo que decidió dejar las armas y que estuvo más de medio siglo en guerra. En consecuencia, insistió en que los exguerrilleros no estaban interesados en continuar trabajando por la paz y, asimismo, en “perdonar” a quienes les hicieron daño y, asimismo, de pedir perdón por los crímenes que cometieron.

“Hemos declinado cualquier manifestación de odio y de violencia, nos anima el propósito de perdonar a quienes fueron nuestros enemigos y tanto daño hicieron a nuestro pueblo, cumplimos el acto de contrición indispensable para reconocer nuestros errores y pedir perdón a todos los hombres y mujeres que de algún modo fueron víctimas de nuestra acción”, añadió.

Asimismo, aprovechó para pedir pedrón a Dios, a la espera de que tanto él como el sumo pontífice pudieran comprender la postura que tuvo durante mucho tiempo con respecto al conflicto armado, el cual justificó con objetivos relacionados con la equidad y la justicia. Pues, aseguró que sus intenciones fueron velar por las personas excluidas y perseguidas, que también resultaron fuertemente afectadas por la guerra interna.

“Sus reiteradas exposiciones acerca de la misericordia infinita de Dios me mueven a suplicar su perdón por cualquier lágrima o dolor que hayamos ocasionado al pueblo de Colombia o a uno de sus integrantes (…). Soñamos con que Usted y su Padre sabrán comprendernos”, expresó.

Con respecto al proceso de implementación de lo acordado, denunció haber identificado una “ausencia de compromiso” por parte de algunos funcionarios del Estado colombiano, algo que continuó afirmando durante los años posteriores, cuestionando, entre otras cosas, la falta de protección de los firmantes de paz, puesto que cientos de ellos han sido asesinados desde 2016. Asimismo, manifestó su inconformismo con problemáticas alrededor de la riqueza: despojo, invasiones y saqueos, que han perjudicado, sobre todo, a la población más pobre del país.

“Dios está con Usted, no hay duda. Rogamos porque en adelante esté siempre con Colombia. Porque su amor reporte la paz, la reconciliación y la justicia que tanto anhelan los hijos e hijas de esta patria. Desde su primer paso en mi país sentí que por fin algo cambiaría. Su devoto admirador, Rodrigo Londoño Echeverry (Timoleón Jiménez)”, concluyó.