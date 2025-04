Karina confesó su gusto por Altafulla, dijo que “nadie lo sabe” y le pidió la ‘bendición’ a Melissa Gate

Gate aprovechó un espacio dentro de la casa para comentar sobre el supuesto amorío de Karina y el barranquillero - crédito montaje - Canal RCN - Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Pasan los días en la Casa de los famosos Colombia y la llegada de Andrés David Altafulla Blanco sigue despertando sentimientos en el reality show, después de que una de las famosas confesara su atracción por el actor y cantante.

De hecho, durante la fiesta organizada por el Jefe en la noche del 19 de abril, Karina García no se guardó más el secreto y confesó a sus compañeros del cuarto Fuego lo que empieza a sentir por el cantante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Yo quiero que ustedes me den la opinión. Obviamente él a mí me gusta pero yo no se lo he dicho él, no tiene idea. Nadie lo sabe”, comentó Karina a Emiro y a la Toxicosteña.

En medio de las risas por la supuesta revelación, que no tomó por sorpresa a ninguno de los participantes, Karina García expresó sus inquietudes de continuar con el ‘amorío’ con Altafulla, pues la precede su relación fugaz, pero intensa, con el exparticipante Marlon Solórzano Zapata. “Ustedes ya saben que yo aquí tuve una relación”, señaló la creadora de contenido.

Karina García confesó que le gusta Andrés Altafulla, pero nadie lo sabe - crédito @ropilipr/X

En medio de su charla, Karina también dejó saber su inconformidad por los ‘coqueteos’ de Altafulla a otras mujeres de la casa, como Melissa Gate y Laura González.

“Para mí no es fácil ver que una persona llegó acá, listo, él tiene todo el derecho, él es un hombre libre, pero él estuvo coqueteando con muchas mujeres y eso a mí no me gusta”, confesó Karina.

En medio de la conversación, la “Toxi” no dudó en apoyar al que se ha convertido en su amigo y ‘paisano’ y recomendó a la famosa dejar fluir el sentimiento; eso sí, no sin antes advertir las pocas probabilidades de que esa relación pudiera prosperar fuera del reality.

"¿Quién no quiere ver a dos personas que se gustan juntas? Si él te gusta y tú le gustas, ¿Por qué no se besan? Háganse compañía (...) Si él te gusta tienes que aceptarlo como él es, y así vas viendo“, comentó Cindy ”la Toxi".

Karina García pidió la ‘bendición’ de Melissa Gate

Luego de que el Jefe despertara en la mañana del domingo 20 de abril al equipo de famosos que aún continúan en competencia, Karina García fue más allá y continuó con sus confesiones, pero esta vez, frente a Melissa Gate.

Karina pregunta a Melissa si puede continuar su relación con Andrés Altafulla - crédito @andrescaceress1/X

La creadora de contenido aprovechó el momento con su compañera para contarle sobre la ‘atracción’ que siente por Andrés Altafulla y sus posibles intenciones de ‘formalizar’ su relación, sin antes contar con su ‘bendición’ ante los coqueteos que el actor protagonizó con la influenciadora apenas llegó al programa.

“El man me atrae, no me gusta, me atrae que es muy diferente, y yo dije le tengo que preguntar a Meli. Incluso le pregunté a los niños ayer, pero me gustaría que tú me lo dijera porque pues...”, le comentó Karina García.

Frente la sorpresiva revelación, Melisa Gate, con su particular forma de responder ante las situaciones de la casa, no dudó en dar su punto vista sobre el nuevo ‘amor’ de la casa.

Incluso, la también creadora de contenido, entre risas, le recordó su antigua relación en la Casa de los famosos y hasta aseguró necesitar ayuda psicológica ante el nuevo ‘robo’ de Karina.

Karina García preguntó a Melissa Gate si tenía inconveniente con su 'coqueteo' con Andrés Altafulla - crédito captura de pantalla Canal RCN

“Ahh, no, relax, por mí no hay ningún problema. Ya me quitaste a Marlon y ahora a Altafulla. No Emiro, ya no más, ya no lo voy a soportar. Voy a ir a pedir cita con el psicólogo, la verdad no puedo”, respondió la influenciadora en tono gracioso.

Entretanto, Karina García y Andrés Altafulla continúan con su romance y después del brunch, los dos famosos han permanecido juntos, mientras en redes no han dejado de pedir el tan esperado beso de los dos famosos.