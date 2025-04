Potro Caballero habló sobre ‘La casa de los famosos Colombia’: esta es su ganadora y lo que opina de Yina Calderón

Luis Potro Caballero dio el nombre de su ganadora en 'La casa de los famosos Colombia' y criticó a Yina Calderón - crédito @luispotrocaballero/Instagram - Emisión Canal RCN

El mexicano Luis Potro Caballero, exintegrante de Acapulco Shore y de La casa de los famosos México Televisión, en su segunda temporada, fue invitado al programa Buen día, Colombia para que diera su opinión frente a varios temas del reality que se está presentado actualmente en el país.

El programa del Canal RCN, en donde se está presentado La casa de los famosos Colombia 2025, entrevistó al reconocido influenciador porque lleva varias semanas hablando del formato colombiano en su pódcast El Potrero.

Ahí, ha sorprendido a su público al contar temas del programa con el fin de que estén enterados, también con las opiniones que da al respecto, pues es directo y claro con respecto a lo que le gusta, a lo que no, y desde el primer momento ha dicho cuál es su participante favorito, lo que ha puesto a hablar en las redes sociales a más de uno.

Sin embargo, en las últimas horas está siendo tema de conversación y tendencia en las plataformas digitales por las declaraciones que dio durante la entrevista que sostuvo con los presentadores del matutino.

El influencer compartió su percepción frente a 'La casa de los famosos Colombia 2' crédito @luispotrocaballero/IG

Potro comentó desde el primer momento que él era “Team Meli”, haciendo referencia a que le gusta el contenido de Melissa Gate y que la apoya desde México. Adicionalmente, confesó que le parece un fenómeno mediático el programa del Canal RCN, aprovechó para felicitarlos por eso y enfatizó en que considera que el formato es reconocido por la participante paisa.

“Buen día, Colombia. Ha sido un fenómeno mediático lo que ha logrado La casa de los famosos Colombia, de verdad muchas felicidades. Y Obviamente aquí team Meli porque creo que es la casa de Melissa Gate, creo que no hay nadie más ahí”, empezó diciendo Luis Potro.

En ese momento los presentadores le dijeron que sus afirmaciones eran fuertes y contundentes porque desde ya está considerando como ganadora a la participante Melissa Puerta, a pesar de que hay varios famosos en la competencia, pero él se mostró seguro de su decisión y opinión.

Durante la conversación, el mexicano compartió detalles de cómo conoció a Melissa y a partir de qué momento la empezó a querer.

“Fíjate que empecé a ver a través de las redes sociales mucho contenido, las frases icónicas, los posicionamientos de ella, porque en La casa de los famosos All Stars, que también se está grabando, no había buenos posicionamientos, estaba como tibia. Entonces cuando empezaron los de ella dije: ‘Esto es lo que se necesita”, afirmó Potro.

Potro Caballero habló de Melissa Gate y Yina Calderón en el matutino de RCN - crédito series_y_entretenimiento/TikTok

Potro también explicó, basado en su experiencia en los realities, cuál cree que es el plus que tiene Melissa Gate para ganar fanáticos, haberse vuelto tan viral y estar dentro de las favoritas del programa.

“Yo creo que Meli se ha posicionado tan bien porque ella es la voz del pueblo, ella es la voz sin filtro, sin miedo a la funa, sin miedo a la cancelación y creo que ya también nosotros muchas veces estamos pensando mucho lo que tenemos que decir y ella no lo piensa, lo dice tal cual, entonces nos representa a muchos que muchas veces no tenemos filtro. Ella es la que se avienta el trompo a la uña”, explicó Luis.

Por otro lado, Potro habló sobre el tiempo en el que estuvo la colombiana como invitada especial en el formato presentado para Estados Unidos y aseguró que le pareció una oportunidad increíble para la paisa, la cual se merece en su percepción. Sin embargo, indicó que le pareció que llegó con una actitud muy tranquila a la casa estudio en México, pues esperaba verle más su personaje.

“Creo que llegó muy tibia, sabemos que son muchos días los que llevan encerrados, pero son personalidades que no conoce muy bien y puede ser por eso, hay algunos que sí los conoce por trayectoria en televisión. Pero creo que en resumen hizo un papel muy bien, un papel muy digno y representó a Colombia en su máxima expresión“, comentó respecto al intercambio que hubo entre Melissa y Manelyk.

Manelyk y Melissa Gate intercambiaron de programa y Potro Cabello opinó al respecto - crédito X

“En cuanto a Mane, si te puedo decir que al llegar a La casa de los famosos Colombia, el recibimiento no fue el mismo que tuvo Meli. Esta señorita, Yina, de verdad que Yina me parece detestable, me parece chapa, me parece corriente lo que le hizo hacer y creo que nadie se merece eso”, puntualizó indicando que estaba en total desacuerdo con el comportamiento de Yina Calderón, especialmente durante el paso de su compatriota en el formato colombiano.