Periodista le cantó la tabla a Westcol por su “humor negro”: “Son discursos de odio que llevan a violencias como los feminicidios”

La comunicadora social y politóloga Mariana Guerrero, aseguró que el video que subió el medio alternativo Vorágine fue denunciado por los usuarios y seguidores de Westcol, y por tal motivo lo bajaron de la cuenta del portal informativo el video - crédito @westcol/IG y @mariana.guerrero.a/IG

Como el “show más polémico de toda la historia de The Juanpis Live Show”, así calificó el mismo Juanpis González, personaje al que le da vida el humorista colombiana Alejandro Riaño, la entrevista que le concedió Westcol, como se le conoce a Luis Fernando Villa, uno de los streamers más polémicos y uno de los que mayores seguidores tienen en sus diferentes cuentas a través de redes sociales en Colombia, y sobre todo en Kick.

Y es que las más de dos horas de entrevista que quedaron para la posteridad y que el mismo Juanpis González compartió en su perfil de YouTube, han dejado reacciones de los mismos internautas y usuarios, tanto de seguidores como de detractores del creador de contenido colombiano, y una de ellas fue la de la periodista y politóloga Mariana Guerrero, que trabaja para el medio alternativo Vorágine.

Fue justo uno de los videos que compartió el perfil del medio de comunicación, y que presentó Guerrero, el que mayores reacciones ha generado por cuenta de los duros cuestionamientos que hizo la investigadora, dejando claro que no comparte el “humor negro” que, según el mismo Westcol, varias personas no comprenden.

En este sentido, la periodista precisó en un reel que a pesar de que no espera nada de este sujeto, su entrevista (que fue la primera que concedió de manera oficial) dejó mucho que desear.

La entrevista de Westcol con Juanpis González generó todo tipo de reacciones, desde apoyo de sus seguidores hasta el rechazo de sus detractores por comentarios que fueron calificados como machistas, homofóbicos y clasistas - crédito Juanpis González/YouTube

Guerrero afirmó lo anterior basándose en varios fragmentos que tomó del programa The Juanpis Live Show y en el que Westcol dejó algunos momentos que dieron pie para que la comunicadora no lo rebajara como “un tipo que reproduce la idea de que las mujeres somos un objeto o propiedad de los hombres”.

Lo anterior, detalló en la grabación la periodista del medio independiente, fue solo el comienzo de lo que, ella considera, “dice mucho de nosotros como sociedad al reirse de este tipo de afirmaciones”. En este caso, Westcol aseguró que meterse con una mujer que no es su pareja sería como pedir un préstamo a corto plazo.

En otro de los apartes que recopiló guerrero, el streamer dijo que un hombre no puede considerarse como tal si no ha hecho que una mujer lesbiana se vuelva de nuevo heterosexual. “Cree que ser lesbiana se cura, como si la homosexualidad fuera una enfermedad o algo que hay que tratar”, mencionó la politóloga.

Westcol aseguró que su "humor negro" es incomprendido, pero para la periodista su discurso está cargado de violencias - crédito Juanpis González/YouTube

Para seguir con su serie de argumentos, la periodista Mariana Guerrero recalcó que Westcol “reproduce la idea machista de que los hombre son superiores que las mujeres, incluso en los deportes”. En esta parte del diálogo entre el streamer y González, el antioqueño oriundo del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, comentó que en el fútbol masculino “hay más nivel, el hombre tiene más habilidad porque simplemente tiene esa habilidad y ya”, y que por eso se le hace más llamativo este deporte.

Por si fuera poco, la investigadora enunció además que el mismo creador de contenido en redes admitió “que prefiere a quienes no conocen sus derechos porque son fáciles de dominar”. Para esto, utilizó otro aparte de la entrevista, en donde Villa aseguró que “una mujer empoderada no le puede hacer nada porque le va a saltar de una, en cambio una cajera del Éxito no tiene nada que perder”.

Por último, Guerrero cerró diciendo que al joven antioqueño “le parece chistoso rechazar a las personas de la comunidad Lgbtiq+”, al referirse al momento en que Westcol dijo que un homosexual “puede ser marica, pero no lo sea delante mío”.

La periodista compartió un mensaje que le llegó por interno a través de su cuenta en Instagram, donde le advierten qué le podría pasar si sigue haciendo publicaciones de este tipo - crédito @mariana.guerrero.a/IG

“Por más intento de humor que sea (...) esa es la excusa de Westcol, que su humor es superior e incomprendido, pero el machism, la homofobia, el clasismo y el racismo no son chistes, son discursos de odio, y llevan a violencias graves como los feminicidios y casos como el reciente asesinato de Sara Millerey (comunidad trans)”, concluyó la investigadora.

Pese a esto, en una de sus historias en su perfil de Instagram, la misma Guerrero compartió un mensaje interno que le envió un seguidor del streamer, donde le pidieron que no se metiera con él, o si no “se va fusilada”. Frente a esto, la periodista solo indicó a la pregunta “¿Por qué tanto respaldo de los seguidores de Westcol” Que solo “reproducen sus discursos violentos”.