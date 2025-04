Preocupa la salud de la actriz Martha Isabel Bolaños: tuvo que cancelar una presentación como DJ por dolencias físicas

Martha Isabel Bolaños pospuso una presentación en Popayán debido a problemas de salud - crédito @marthaisabelii - @famososhastalaz/Instagram

La actriz y DJ Martha Isabel Bolaños, conocida por su papel como “La Pupuchurra” en la telenovela Yo soy Betty, la fea, tuvo que aplazar una de sus presentaciones debido a una complicación de salud. La caleña enfrentó una fuerte infección respiratoria que la obligó a cancelar su show programado en Popayán, Cauca, el miércoles 16 de abril.

En un video publicado en sus redes sociales, Bolaños explicó que su estado físico no le permitía ofrecer el nivel de energía que caracteriza sus espectáculos. “Primero que todo, una disculpa con esta cara de jopo que tengo. Yo siempre he criticado a la gente que sale así, mostrando sus heridas, mostrando su situación de salud, pero esta vez me veo obligada a hacerlo porque quiero pedirles una disculpa de corazón a toda la gente de Popayán que ha hecho su reserva para verme este miércoles 16”, expresó la actriz, visiblemente afectada, mientras aparecía recostada en una camilla y utilizando una mascarilla de oxígeno.

Aunque la situación no representa un riesgo grave para su salud, la infección respiratoria que enfrenta la actriz se complicó, derivando en un cuadro de bronquitis que requirió atención médica. La DJ contó que su espectáculo, titulado “Salsa Grande”, es un evento lleno de energía, alegría y dinamismo, y que en su estado actual no podría ofrecer la calidad que su público merece.

La actriz caleña tuvo que reprogramar su show "Salsa Grande" después de una fuerte infección respiratoria - crédito @famososhastalaz/Instagram

“Por cuestiones de salud me veo obligada a aplazar la fecha, no va a estar muy lejos, pero quiero que entiendan que Salsa Grande es un show lleno de energía, alegría, brincos, risas, cantos, y esta gripa se me complicó, me ha dado demasiado duro. No es recomendable. Así que, para poder darles el 100 % de lo que es Martha Isabel Salsa Glam, me veo obligada a aplazarlo. Les pido de corazón una disculpa. Estén pendientes de la nueva fecha y nos vemos, mi hermosa Popayán. Este toque es muy importante para mí, espero que me acompañen ese día. Ese día voy a estar bella, hermosa y primorosa, y llena de alegría para entregarla. Los quiero”, añadió en su mensaje.

Martha Isabel Bolaños ha demostrado ser una artista versátil a lo largo de su carrera. Aunque su papel en Yo soy Betty, la fea la catapultó a la fama, la actriz ha explorado diferentes facetas en el mundo del entretenimiento. Además de su trayectoria en la televisión, ha participado en realities como La isla de los famosos, Desafío 2014: Marruecos, las mil y una noches, MasterChef Celebrity y La casa de los famosos Colombia 2024.

En los últimos meses, Bolaños ha incursionado en el mundo de la música como DJ, adoptando el nombre artístico de DJ Mar. Su propuesta se centra en la salsa, mezclando clásicos de agrupaciones como Grupo Niche y Orquesta Guayacán. Debutó como DJ en septiembre de 2024 en un evento especial en Cali y desde entonces ha continuado consolidando esta nueva faceta artística.

La actriz recibió múltiples mensajes de aliento en redes sociales mientras se recupera para reanudar sus presentaciones como DJ - crédito @Marthaisabelii/Instagram

El anuncio de su estado de salud generó una ola de reacciones en redes sociales. Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y aliento, deseándole una pronta recuperación. En su cuenta de Instagram, la actriz agradeció las muestras de cariño y compartió detalles sobre su tratamiento, mencionando que está siguiendo una estricta rutina de cuidados médicos y remedios naturales.

“Buenos días, mi gente hermosa, un abrazo para todos y Dios me los bendiga, y muchas gracias por estar pendientes. Muchas gracias por tantas recetas, tantos tratamientos que me han dado. Estoy en tratamiento, mi amor. O sea, créanme que ya no me cabe un gramo más de jengibre en el cuerpo, pero pues, aparte, antibiótico porque me dio bronquitis. Es otro día más para estar en casa, para seguir soltando, relajándome”, comentó a través de sus historias de Instagram.

Además, reflexionó sobre la importancia de escuchar al cuerpo y tomarse el tiempo necesario para recuperarse: “Ay, la vida es así, mi gente. Yo soy muy inquieta, no paro, pero la vida, el cuerpo dice: ‘Stop, para un poco’”.

La actriz canceló su show "Salsa Grande" en Popayán por motivos médicos - crédito @marthaisabelii/Instagram

Aunque la situación ha obligado a Martha Isabel Bolaños a hacer una pausa en sus compromisos laborales, la actriz se mostró optimista respecto a su pronta recuperación. Se espera que retome sus actividades en los próximos días, una vez supere completamente el cuadro respiratorio.

La actriz también aprovechó este tiempo para conectarse con sus seguidores y compartir mensajes de gratitud: “Sin duda estoy mejorando, mi gente. No, no me siento bien del todo, pero sé que en un par de días más voy a estar perfecta y, bueno, es un tiempo para mí, para darle mucho amorcito, para leer, que me encanta. Tiempo para mí, me lo disfruto, me lo disfruto, pero la salud es lo primero, mi gente, o sea, de verdad, lo más importante y pegadita de Dios”.