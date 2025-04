Melissa Gate cuestionó el trabajo de Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’ y la presentadora le respondió

El comentario de Melissa Gate hacia Carla Giraldo desató una ola de reacciones en redes sociales - crédito cortesía del Canal RCN

Durante la gala del 14 de abril de La casa de los famosos Colombia, un comentario de Melissa Gate hacia la presentadora Carla Giraldo generó un momento de tensión que rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto dentro como fuera del programa.

El incidente ocurrió durante la habitual prueba de liderazgo, una competencia que esta vez tuvo como finalistas a Karina García, Lady Tabares y Altafulla. La prueba, que exigía precisión y rapidez, terminó con un giro inesperado cuando el resultado de Karina fue invalidado debido a un error de interpretación.

Karina fue la primera en completar el reto, pero cometió un error al sustituir una letra “V” por una “A”. Este detalle llevó al “jefe”, encargado de validar las pruebas, a descalificar su resultado y otorgar el liderazgo semanal a Altafulla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tras un comentario de Melissa Gate, Carla Giraldo defendió su experiencia en realities, recordando que fue ganadora de MasterChef Celebrity en 2021 - crédito @AyV333/X

La decisión afectó profundamente a Karina, que rompió en llanto frente a sus compañeros. La participante explicó que su deseo de ganar no solo estaba motivado por la inmunidad que otorga el liderazgo, también por el agotamiento físico y emocional que ha acumulado durante la competencia. “Estoy un poquito agotada y quería descansar un poquito esta semana”, expresó Karina, visiblemente afectada.

En medio de este contexto, los presentadores del programa, Marcelo Cezán y Carla Giraldo, se conectaron en vivo con los participantes para felicitar a Altafulla por su victoria y brindar palabras de aliento a Karina. Durante la intervención, Carla comentó que comprende el desgaste físico y emocional que implica participar en un reality, tanto para los concursantes como para el equipo de producción.

Fue entonces cuando la influenciadora paisa Melissa Gate, en tono de broma, lanzó un comentario que rápidamente se robó la atención: “Pero es más fácil, Carla”, insinuando que la presentadora no ha enfrentado las mismas exigencias que los participantes.

Las redes sociales reaccionaron a los comentarios entre Melissa y Carla - crédito prensa del Canal RCN

La respuesta de Carla no se hizo esperar. Sin perder la compostura, recordó que no solo ha participado en un reality, sino que fue la ganadora de MasterChef Celebrity en 2021. Este dato sorprendió a algunos de los presentes, que desconocían su trayectoria en este tipo de formatos.

Carla aprovechó la oportunidad para destacar que su experiencia le permite hablar con conocimiento de causa sobre los desafíos que enfrentan los concursantes. Además, destacó que su rol como presentadora no la coloca por encima de los participantes, sino que le permite acompañarlos y motivarlos desde una perspectiva diferente.

El cruce de palabras entre Melissa y Carla no pasó desapercibido entre los seguidores del programa. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el incidente. Muchos usuarios respaldaron a Giraldo, destacando que su victoria en MasterChef Celebrity fue merecida y que su experiencia en realities es innegable. Otros indicaron que el comentario de Gate pudo haber sido una broma.

Los seguidores del programa expresaron sus opiniones en redes sociales sobre el cruce de palabras entre Melissa Gate y Carla Giraldo, mostrando apoyo a la presentadora - crédito cortesía del Canal RCN

“Melissa quería dejar mal a @Carlagiraldoq y minimizando que ganó en MasterChef”; “Esos son los chistes de Melissa Gate”; “Meli acaba de decir que no sabía o no se acordaba lo de MasterChef”; “Carla la dejo callada! No les digo que Melissa llego muy egocéntrica! Créanme”; “Melissa dizque fácil cocinar, la quiero ver haciendo un postre como los hacía Carla para ver si es fácil”; “Yo tampoco sabia que Carla estuvo en Masterchef y le pregunte a mi esposo y tampoco y a mi mama y tampoco.. por eso soy mala?”, son algunas reacciones divididas en las redes sociales.

Después del comentario de Melissa Gate, en el mismo capítulo, Carla Giraldo dejó clara su posición frente a los participantes del programa, luego de un comentario de Altafulla. El cantante se refirió a Giraldo como una “Chica Fuego”, lo que generó una respuesta contundente por parte de la actriz.

“Yo no soy una “Chica Fuego”, yo soy la presentadora de este programa y quiero que todos jueguen y la pasen bien. A todos los amo por igual, a todos los funo por igual y a todos los llevo en el corazón siempre, pero yo no soy chica de nadie Altafulla, los amo y me paro en la raya”, expresó Carla, dejando en claro su postura en el reality.