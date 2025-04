Laura Sarabia ya no contaría con la protección de Gustavo Petro y tendría sus días contados en el gabinete: dura revelación

Laura Sarabia, canciller de Colombia, estaría contemplando renunciar al cargo - crédito Cancillería

Tal parece que el periodo de la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, estaría próximo a culminar; pese a que no lleva ni cuatro meses en el cargo. La funcionaria, que está en Japón durante la inauguración del Pabellón Colombia, ha sido epicentro de diferentes informaciones, entre ellas la de lo que serían sus recientes desencuentros con el presidente de la República, Gustavo Petro, por cuenta de sus posturas políticas.

La publicación de la titular de la cartera, en la que reconoció el triunfo del actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en su intención de ser reelegido del cargo; mensaje que posteriormente fue desautorizado por el primer mandatario, que se abstuvo de dar ese mismo parte, sería la evidencia de que la relación entre la funcionaria y el jefe de Estado estaría fragmentada; aunque ninguno de los dos ha hablado del tema.

Laura Sarabia ha sido nombrada en cuatro cargos por parte del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Colprensa

A esto se sumaría la sorpresiva publicación con la que Sarabia indicó que entregó a la Fiscalía General de la Nación nuevos e inéditos audios de sus diálogos con el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, como parte de las investigaciones sobre supuesta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente, en 2022. Uno de ellos, al parecer, revelado por Blu Radio, en el que su interlocutor insistía en ser nombrado en el Gobierno.

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, fue el mensaje con el que encendió la polémica. Y que tuvo respuesta del implicado, por más de que dijo que “desde que dejó de ser su secretaria” no le importan sus pronunciamientos.

Con este mensaje en su perfil de X, la canciller Laura Sarabia contó que entregó audios a la Fiscalía General de la Nación sobre sus diálogos con Armando Benedetti - crédito @laurisarabia/X

¿Laura Sarabia se irá del Gobierno? Esto empezó a circular en las redes sociales

Pues bien, el miércoles 16 de abril de 2025, el periodista Jacobo Solano Cerchiaro indicó en su perfil de X que la ministra tendría lista su carta de renuncia y que la misma se haría efectiva después de la Semana Santa; en un anuncio que, como era de esperarse, causó cierto revuelo, pues Sarabia era considerada la “consentida” de Petro y no en vano ha ocupado, hasta el momento, cuatro puestos en el Gobierno, en los 32 meses de gestión.

“Laura Sarabia estaría renunciando después de Semana Santa. El Presidente ya se lo pidió, en Japón será la despedida. Me lo confirma una fuente de alto crédito. Lo cierto es que su situación es insostenible”, indicó el comunicador, que suele ser preciso en sus informaciones referentes al gabinete presidencial; además de su vasto conocimiento del crimen organizado en la Costa Atlántica.

De acuerdo con el periodista Jacobo Solano, Laura Sarabia dejaría de integrar el Gobierno nacional - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Es preciso destacar que el 2 de junio de 2023, tras estallar el escándalo por los audios que se conocieron de las conversaciones entre ella y Benedetti, y el evidente rifirrafe entre ambos, sumado a las sospechas sobre aparentes fuentes ilegales de financiación de la aspiración presidencial, Petro -que en ese entonces afrontaba las repercusiones de las acusaciones sobre su hijo, Nicolás Petro- decidió apartar a ambos de sus cargos.

Por aquella época, Sarabia era la jefa del gabinete y Benedetti el embajador de Colombia en Venezuela, pero por cuenta de esta situación ambos estuvieron separados. En el caso de la mujer, solo fueron dos meses, pues en septiembre de 2023 fue designada como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), y posteriormente, en febrero de 2024, pasó a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Ahora, con esta nueva revelación, de la que la protagonista no se ha pronunciado aún, se podría avecinar -en caso de confirmarse- una nueva crisis en el Gobierno, pues a 16 meses para el final del mandato, Petro sigue sufriendo por la conformación de su equipo de trabajo: en un número de ministros que han desfilado por las dependencias estatales que ya superaría los 55, y que hablarían del clima de inestabilidad.