De mano derecha de ‘Griselda Blanco’ a estar en el último proyecto de Fernando Gaitán: “Son dos géneros muy diferentes”

Cinco años después de la muerte de Fernando Gaitán, uno de los guionistas más destacados de la televisión colombiana, Netflix estrenó el último trabajo de cafetero, Yo no soy Mendoza, una historia que cuenta con un elenco colombo-mexicano, comenzando por Vadhir Derbez y Laura Londoño.

En los adelantos que ha publicado la plataforma de streaming se ha conocido que el protagonista de la historia es Julián García, un cobrador de deudas que tiene una vida promedio, hasta que un día lo confunden con un empresario llamado Mendoza y lo secuestran.

“Gracias a su parecido, Julián es obligado a hacerse pasar por el dueño de un casino corrupto, casarse con su prometida y engañar a la mafia, pero el romance nunca fue parte del plan”, es la sinopsis de la serie que será estrenada el 16 de abril.

En diálogo con Infobae Colombia, Fredy Yate, recordado por su reciente participación en la serie de Griselda Blanco, en la que interpretó a “Chucho”, mano derecha de la narcotraficante, habló sobre su rol en Yo no soy Mendoza y como es cambiar drásticamente del tono de su actuación.

“Pasar de un drama como Griselda a un drama comedia como Yo no soy Mendoza me exigió revisar algunos elementos de la técnica del actor como los gags cómicos, el ritmo, el timing, todo esto sin perder de vista que el personaje en este caso era un humano que vivía una historia dramática, pero a la vez cómica como la vida misma y no debía perder su línea de humanidad porque es lo que lo hace vivo y creíble ante la audiencia y lleva a la gente a identificarse con estos detalles”.

Yate aprovechó el espacio para agradecerle a los directores de la comedia y los trabajadores de la producción, ya que reconoció que la ayuda que recibió fue fundamental para acoplarse de manera positiva en la historia del antagonista.

“Son dos géneros muy diferentes, igual de exigentes. Lo más retador del proceso de Yo no soy Mendoza fue explorar el género de la dramedia, en este caso una idea original de Fernando Gaitán; sin embargo, desde el proceso de casting me dejé guiar por mi intuición para lograr el tono, el timing que requería la serie, de la mano de nuestros directores que siempre estuvieron apoyando esta investigación en la construcción de los personajes, sus relaciones, las acciones y su pasado”.

Al hablar de la producción, el colombiano reveló que se sintió emocionado por poder trabajar en una historia de Fernando Gaitán, pero también por los demás detalles que tiene la serie y su elenco.

“Agradezco a Sony por darme la oportunidad de ser parte de este proyecto. Desde que leí los libretos me encantó la idea original de Fernando Gaitán y la estructura desarrollada por los demás guionistas (Miguel García, Mariana Palos, Luis Gamboa, etc.) porque lograron una historia divertida que deja un mensaje bonito donde vence el amor y el buen corazón de los protagonistas, muy del estilo de Gaitán y más allá de que sea Gaitán me parece un producto inteligente con muchos elementos interesantes al momento de la puesta en escena”.

Yate también habló sobre su personaje en Yo no soy Mendoza y cómo este es fundamental para conectar la trama entre los protagonistas y el antagonista de la serie.

“Tocayo es uno de los personajes que empieza a descubrir la verdad sobre la familia Mendoza y trata de salvar a Laura, pero sin darse cuenta termina envuelto en un camino de intrigas, enredos y mentiras que ponen en peligro su propia vida. El sueño de Tocayo es llegar a ser valorado de la misma manera que todos valoran a Esteban Mendoza; que Ignacio lo acepte como el esposo que Laura merece y sobre todo que ella corresponda a su amor. Los celos hacia su enemigo Mendoza y el deseo por hacerlo caer se convierten en su obsesión permanente en la serie”, indicó Yate.

Por último, Yate habló de la amistad que tuvieron en la grabación de la serie y el resultado que tuvieron con lo que ha visto de Yo no soy Mendoza para que pueda ser un éxito en Netflix.

“Para el cast y el crew, el proceso de rodaje significó un espacio para compartir, un intercambio de culturas entre México y Colombia del que quedan seguramente grandes amistades y sobre todo bellos recuerdos de un proceso intenso y difícil debido al corto tiempo en el que se graba la televisión, pero que espero agrade a la audiencia y sobre todo que se diviertan con el resultado. Me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar con grandes directores como Andrés Marroquín, Carlos González, Harold Ariza y de compartir set con actores que admiro mucho”, puntualizó el colombiano.