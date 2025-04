Laura Sarabia habló de los polémicos audios con Armando Benedetti que desataron un escándalo: “Le he pedido a la Fiscalía escucharme”

Laura Sarabia y Armando Benedetti dieron de qué hablar por los audios relevados a mediados de 2023, sobre cómo habría sido la financiación de la campaña de Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Con un sorpresivo mensaje en sus redes sociales, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, comunicó el martes 15 de abril de 2025 que entregó material probatorio a la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones que avanzan por los polémicos audios filtrados sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego; caso en el que está involucrado el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.

Sarabia, que empleó la plataforma digital de X para hacer este anuncio, la misma que usa para comunicaciones puntuales sobre aspectos relacionados con su gestión en el Gobierno, dejó entrever que hay diálogos que la opinión pública no conoce; pese a la revelación que, en su momento, hizo la revista Semana, en la que se mencionó por parte de Benedetti que se habría gestionado, por lo menos, la consecución de $15.000 millones para la aspiración presidencial de Petro.

Con este mensaje en su perfil de X, la canciller Laura Sarabia contó que entregó audios a la Fiscalía General de la Nación sobre sus diálogos con Armando Benedetti - crédito @laurisarabia/X

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, afirmó la titular de la cartera de política exterior del Gobierno Petro, en lo que podría entenderse como un nuevo “choque de trenes” con el exembajador y su mentor, que fue el que habría dado a conocer los audios.

El abogado de Sarabia, Jorge Mario Gómez, había indicado el 28 de febrero en el que reiteraba que su cliente no tenía participación en la recaudación o manejo de recursos de dicha aspiración, pues no hacía parte de los cuadros directivos, administrativos y financieros. Y reafirmó que el candidato del Pacto Histórico había sido claro en señalar que todos los aportes económicos debían ser gestionados y recibidos exclusivamente por el gerente de campaña, en consecuencia, Ricardo Roa.

Además de este asunto, Laura Sarabia se ha visto involucrada en el caso de su exempleada Marelbys Meza, sometida de manera irregular a una prueba con el polígrafo y víctima de interceptaciones ilegales - crédito Colprensa

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, maric..., yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede empu..., pateo hijue..., y ahí nos caemos todos hijue...”, dijo Benedetti.

En síntesis, este fue el aparte de la conversación más polémica que se conoció, en su momento, el referido medio, de la fuerte conversación de Benedetti, entonces embajador en Venezuela, y la mujer, que se desempeñaba como jefa de gabinete, antes de salir momentáneamente del Ejecutivo, y ser reencauchada como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

En los audios filtrados de Benedetti, se escucha que amenaza al Gobierno con entregar detalles que puedan impactar severamente su imagen, igual que habla de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial - crédito Jesús Avilés/Infobae

Laura Sarabia, salpicada en audios sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro

A su vez, en noviembre de 2024, la Fiscalía séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó, en ese entonces, a declarar tanto a Sarabia como Benedetti, con el objetivo de avanzar en la investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente. Tras la revelación del citado medio, se desató una controversia debido a la filtración de los referidos audios, en los que hablaban de la aspiración del presidente y las supuestas maniobras para ganar los comicios.

La participación de la canciller del Gobierno nacional en este caso se da en calidad de testigo, pues según se ha conocido, todavía no está vinculada de manera formal a la investigación por estas aparentes irregularidades. Eso sí, llama la atención que el mensaje de Sarabia haya sido después de que fuera desautorizada por su jefe, el primer mandatario, en cuanto al reconocimiento de la victoria de Daniel Noboa en las elecciones en Ecuador, efectuadas el domingo 13 de abril.