Laura González se despidió de ‘La casa de los famosos’ y prometió encender el reality desde afuera: “Que se maten entre ellos”

Desde afuera, Laura podrá hablar directamente con los participantes y advirtió que crearía todo un caso - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram - Cortesía RCN

La comunicadora social Laura González se convirtió en una de las más comentadas de La casa de los famosos Colombia tras su salida el domingo 13 de abril, luego de obtener el menor porcentaje de votos del público. Su participación, aunque breve, estuvo marcada por controversias, enfrentamientos y decisiones que aún generan conversación entre los televidentes.

Su paso por el programa no fue extenso, ya que ingresó varias semanas después del inicio oficial del reality; sin embargo, desde su entrada fue evidente que su presencia no pasaría desapercibida. Uno de los momentos más comentados fue el enfrentamiento con Karina García, que señaló directamente de haber mantenido una relación paralela con su expareja mientras ella vivía con él en Dubái.

Tras su salida del formato televisivo, Laura conversó con Infobae Colombia, y relató detalles inéditos sobre su experiencia, sus motivaciones al aceptar la invitación al reality y las emociones que vivió durante su permanencia.

Laura González confesó que entró al reality con la esperanza de retomar su carrera como presentadora - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

En entrevista, al ser cuestionada sobre si su salida del programa coincidía con el objetivo con el que ingresó, González respondió: “Mira, eh se me presentó la oportunidad de entrar a La casa de los famosos inmediatamente yo dije que sí, obviamente, pues ya se sabía (...) que había un problema con Karina, pero mi intención principal era entrar allá porque quería luchar por mis sueños que es volver a presentar y siempre lo dije, ese es el principal motivo que me tiene allá”. Reconoció que, pese al ambiente conflictivo y la naturaleza del formato, ingresó con una meta clara y con la ilusión de retomar su carrera como presentadora.

En cuanto a la magnitud de la controversia desatada por sus declaraciones dentro del programa, confesó que no anticipó el alcance mediático con Karina García: “Jamás. Jamás, obviamente sé que cuando decido salir a hablar se va a generar [...] pero nunca dimensioné el alcance que iba a tener”.

Afirmó sentirse sorprendida por los memes y reacciones generadas en redes sociales tras su discusión con Karina.

“Nunca dimensioné el alcance que iba a tener”, dijo Laura sobre la polémica que protagonizó con Karina García - crédito Cortesía RCN

Una de las reflexiones más significativas que dejó la entrevista fue su reconocimiento sobre las dinámicas dentro de la casa y su falta de alineación con uno de los grupos más fuertes del programa: “Claro, 100%. (...) si hubiera movido mejor mis fichas y me hubiera definido a un team las cosas serían distintas. El estar en la mitad de dos grupos tan fuertes y tan grandes te debilita automáticamente”.

Durante la conversación con Infobae Colombia también abordó la compleja situación que vivió respecto a la creadora de contenido Epa Colombia, actualmente privada de la libertad, y su amiga Yina Calderón, que desconoce la situación legal de Daneidy Barrera.

Laura confesó que en varias ocasiones quiso hablar sobre el tema, pero prefirió callar: “Yo de verdad que (...) yo creo que mi cara debe ser como que como de susto porque quería decirle, pero sabía que no lo podía hacer (...) darle una noticia como eso es desestabilizar totalmente a Yina y no lo iba a hacer por su bien”.

Laura habló sobre su decisión de no contarle a Yina Calderón la situación de Epa Colombia, su amiga, actualmente privada de la libertad - crédito cortesía RCN

“Yo sé que ya se me iba a descontrolar, decirle eso sería sacarla al juego automáticamente”, señaló la participante de La casa de los famosos Colombia, en su segunda edición.

La incomodidad también se hizo presente cuando los demás participantes empezaron a referirse con humor a su pasada relación, haciendo alusión a la canción “No se habla de Bruno:” “Fue algo fuerte que en mi vida pasó y me marcó (...) pero eso consiste la vida, o sea, a lo malo hay que saberle sacar también lo bueno”.

González no ocultó sus deseos de ver la competencia encendida tras su salida, y así lo aseguró: “Claro, vamos a dejar esa casa encendida. Ya no me pueden nominar, ya no estoy adentro, ya contra mí nadie se puede ir, así que se maten entre ellos”. Confirmó que tendrá un espacio para hablar directamente con los participantes desde afuera, una oportunidad que parece estar esperando con expectativa.

Su paso por 'La casa de los famosos Colombia' fue breve, pero Laura González asegura que dejó su huella - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

Finalmente, al ser consultada sobre sus favoritos para llegar a la final, señaló: “Para mí mis cuatro finalistas son Emiro, Yina, Melissa y ahí se les metó también Altafulla”, destacando la fuerza con la que algunos concursantes han logrado posicionarse entre los favoritos del público.

Aunque su tiempo dentro de La casa de los famosos fue corto, la participación de Laura González dejó múltiples momentos que siguen siendo comentados por los seguidores del reality. Ahora, con la posibilidad de interactuar desde el exterior, su rol podría convertirse en una fuente adicional de polémicas, verdades pendientes y nuevos enfrentamientos que mantendrán la tensión dentro del programa.