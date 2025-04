Karol G finalmente no se presentó con Shakira en Medellín, periodista reveló cuál habría sido la razón

La cantante, de acuerdo con el comunicador, no estuvo en ningún momento invitada - crédito @marcovergarafz/IG

Shakira llegó a encantar con su presentación de Las mujeres ya no lloran World Tour a los paisas, los días 12 y 13 de abril, después de haber pospuesto en dos oportunidades sus conciertos en el Atanasio Girardot.

En medio de la emoción que produjo la llegada de la intérprete de Music Sessions #53 y La Fuerte a la capital de Antioquia, se había confirmado que los dos invitados de los conciertos serían Maluma y Karol G.

Cuando llegó el momento, el Pretty boy llegó al escenario el sábado 12 de abril en medio de una ovación por su presencia; sin embargo, el domingo 13 la Bichota no apareció y en su lugar, se presentó el samario Carlos Vives, al que se le había escuchado ensayando con el sencillo La Bicicleta antes del ingreso de los asistentes al estadio.

La pareja sorprendió interpretando el tema 'Chantaje' en frente de 40.000 asistentes - crédito @paramopresenta/IG

En medio de los rumores que generó la ausencia de Karol G en el concierto de Shakira, se volvieron a encender los comentarios sobre su embarazo, pero abrió la puerta a una teoría más y que fue revelada por el periodista de entretenimiento Marco Vergara, de Red+ Noticias.

A través de las redes sociales del canal, el comunicador mencionó que la intérprete de Mañana será bonito no estuvo como invitada al evento “por un lado, dicen que está embarazada, que ya se le nota tanto que no pueden ni siquiera ponerle un buso oversize porque ya se le nota”; sin embargo, Vergara planteó la idea de que la paisa no estuvo nunca como invitada.

Las artistas grabaron juntas el tema TQG y fueron la sensación en diferentes plataformas digitales - crédito Europa Press/Jeremy Smith

“Es la versión más oficial, a Karol G nadie la invitó nunca. Ella (Shakira) siempre tuvo la opción de Carlos Vives… La principal razón por la que no vieron a Karol G fue porque no la invitaron, pero la gente allá en Medellín asumió que el sábado era Maluma y el domingo Karol G, efectivamente nunca fue así, ella siempre practicó con Carlos Vives y lo tenía pendiente”, expuso el comunicador.

Finalmente, el comunicador aseguró que el concierto en compañía del samario fue “divino”, por lo que agregó que “nadie confirmó que Karol G iba a estar como tal”, además, agregó que la barranquillera está logrando algo impensable, pues figuras como Beyoncé o Taylor Swift no han conseguido, posicionándose como el tour número uno en el mundo.

Los seguidores de Shakira y Karol G se quedaron con las ganas de verlas juntas en el escenario - crédito @karolg/IG

Estas declaraciones no tardaron en generar opiniones en redes sociales, por ejemplo, de seguidores que estuvieron en ambos conciertos y la barranquillera no necesitaba de la conexión con otros artistas porque era su espectáculo: “Yo también creo que Karol G está embarazada”; “Shaki si la invitó, pues no a esté de Medellín, pero sí escribió: ‘con muchas ganas de tenerte conmigo en el escenario para celebrar juntas’. Por eso la gente se ilusionó”; “los de medallo se quedaron TQG, te quedaste con las ganas de ver a Karol G”; “yo también creo que la Bichota está embarazada”, entre otros.

Shakira apareció cabalgando en criadero de Maluma

En redes sociales se viralizó el clip en el que Shakira aparece montada sobre uno de los caballos pura sangre que tiene Maluma en su criadero en Medellín.

La cantante barranquillera impresionó con su habilidad como jinete en un caballo de paso fino - crédito maluma / Instagram

En un momento, el cantante y empresario comentó en tono jocoso sobre las riendas del caballo, mientras insiste nuevamente en que Shakira debería mudarse a la ciudad. “Según Shakira a los hombres nos tienen que tener así... CORTICOS”, comentó el paisa en TikTok.

Por otro lado, el paisa fue insistente con la idea de que Shakira debería mudarse a Medellín, pues la ciudad le sienta muy bien y se acopla fácilmente a su estilo de vida descomplicado.