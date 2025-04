Gobierno Petro se comprometió a pagar en abril una millonada en subsidios para evitar un apagón, pero la plata no alcanza

Colombia está en riesgo de apagón desde hace varios meses a causa de la sequía generada por el fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Minas y Energía

Hay noticias alentadoras para el sector eléctrico y con las que se empiezan a descartar de manera definitiva un apagón o un aumento considerable de las facturas de energía. Por lo menos, así lo dio a entender el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, que se reunió con representantes del Ministerio de Hacienda y aclaró el panorama.

Esto, debido a que el Gobierno nacional se comprometió a hacer un pago de parte de la deuda que hay con las empresas. De acuerdo con el dirigente gremial, en abril serán desembolsados $400.000 millones, aunque para él no son suficientes.

“Esperemos que la situación mejore, pero ha habido una buena voluntad en ellos. Nos han expresado que en abril van a aportar unos recursos, $400.000 millones, pero para todos los sectores es insuficiente, pero es un apoyo”, indicó tras reunión sostenida el 14 de abril.

Según dijo, se agilizará la expedición de los certificados por cerca de $1,5 billones para el sector eléctrico, con miras a que las empresas pudieran negociar en el mercado financiero y tener algo de liquidez en ello.

“Es necesario que se dé una agilidad en la expedición de los certificados y tener un parte de oxígeno. Recordemos que el taxímetro de subsidios es de cerca de $300.000 millones mensuales. Lo importante es no incrementar la deuda, sino que la deuda siga disminuyendo cada vez más”, precisó.

Dificultades fiscales del Gobierno

Anotó que entiende las dificultades planteadas desde el punto de vista fiscal y, por eso, también se planteó la posibilidad en adelante de corregir los problemas de focalización existentes en el esquema de subsidios.

De igual manera, puntualizó que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) tiene dispuesto cerca de $500.000 millones, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para negociar esos certificados y, por supuesto, con otras instituciones financieras.

El dirigente informó que se acordó hacer una mesa de trabajo para reunirse dentro de un mes y de manera periódica para tratar de buscar la solución a este asunto.

“Nosotros, las empresas de Asocodis, hemos entregado subsidios a marzo en cerca de $2,9 billones. Lo importante aquí es que la deuda no suba, que no se incremente, sino que disminuya”, remarcó. Advirtió que “esperamos que con esa voluntad del Gobierno en la próxima semana se pudieran dar esos aspectos para beneficio, para que no haya ningún tipo de riesgo para todos los usuarios, porque recordemos que no pagar apaga”.

Sobre un posible acuerdo para hacer el pago a cuotas, agregó que, más que acuerdo, lo que ha habido es manifestación de voluntad, porque las empresas no están en capacidad de acordar, ya que, evidentemente, manifestaron estas la preocupación y las propuestas.

Necesidad de recursos adicionales

Insistió en que se necesitan recursos adicionales, debido a que hay algunas empresas que ya están en el límite para continuar financiando los subsidios.

“Nosotros como comercializadores tenemos una disyuntiva: o financiamos los subsidios o cumplimos nuestros compromisos de pagos de energía. Y no financiar los subsidios puede representar un impacto significativo en las facturas de los usuarios. Por ejemplo, para departamentos como el Chocó, cercano al 140% de la factura para el estrato 1 y del 100% para la región Caribe”, mencionó.

Advirtió que, si se financian más los subsidios, habrá dificultades para pagar la energía y eso puede generar un efecto dominó en todas las empresas.

Y apuntó que el ministro Ávila, con quien ya se tuvo una primera reunión, manifestó una muy buena voluntad para buscar soluciones. “Aquí no hay una receta única. Es una sumatoria de alternativas”, finalizó el presidente de Asocodis, José Camilo Manzur.